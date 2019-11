Interviu Ziare.com: Fara PSD in turul doi?

Alexandru Gussi este politolog, universitar si a coordonat recent, impreuna cu istoricul Armand Gosu, volumul Democratia sub asediu. Romania in context regional (Editura Corint, 2019).

L-am rugat sa analizeze impactul ultimelor evenimente asupra campaniei prezidentiale, dar si sa aseze intr-un context mai larg felul in care candidatii s-au pozitionat.

Magda Gradinaru: Suntem in ultima saptamana de campanie pentru primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale. Sunt toate cartile facute, in ceea ce priveste comportamentul electoral?

Alexandru Gussi: Desi inertia electorala e mare, plecarea PSD de la Palatul Victoria poate induce o dinamica de ultima ora plecand inclusiv de la de-dramatizarea clivajul pro-anti PSD, poate rezulta o scadere a mobilizarii si a participarii pe ambii versanti.

Mai importanta e insa ecranarea campaniei prezidentiale de lunga secventa motiune de cenzura-caderea Guvernului-votarea si instalarea noului Executiv.

Ca strategie politica e un succes remarcabil al presedintelui, care a reusit sa evite discutia despre subiectul central al unei astfel de campanii: care e bilantul presedintelui care vrea un nou mandat.

Insa chiar reusita asta e semnificativa pentru scaderea importantei functiei prezidentiale, pentru ca aceasta strategie nu ar fi reusit daca mai multe forte politice nu ar fi jucat acest joc. De ce l-au jucat, desi stiau ca-l favorizeaza pe presedintele Iohannis? Raspunsul e simplu: pentru ca miza prezidentialelor a scazut semnificativ fata de cea a localelor si a parlamentarelor.

In mod paradoxal, presedintele pare azi ca detine toata puterea executiva, dar nu e o putere institutionala, e una conjuncturala, fragila. Oamenii care azi-maine vor iesi in strada nu o vor face impotriva Guvernului sau a lui Orban, ci impotriva presedintelui. Aceasta non-campanie va rezulta intr-o capacitate limitata a probabilei victorii de a relegitima durabil presedintele in functie, in timp ce adversarii sai sunt deja in logica anului electoral 2020.

Ultimele sondaje, inclusiv cele interne ale USR PLUS, il plaseaza pe Dan Barna pe locul al treilea (dupa Viorica Dancila) sau chiar al patrulea (sondajul IMAS unde clasamentul e Iohannis - Diaconu - Dancila - Barna). Poate Barna, teoretic, sa recupereze si sa se califice in cel de-al doilea tur?

Teoretic, se poate aproape orice, practic a facut mai multe greseli politice care-l costa. Prima si cea mai importanta e ca nu a intrat in aceasta campanie ca sa o castige. Asta, desi era reprezentantul Aliantei USR-PLUS, adica reprezenta castigatorul moral al europarlamentarelor: la cvasi-egalitate cu PSD-ul aflat la putere si in zodia Dragnea, la cateva procente de un PNL neconvingator.

Grav nu a fost numai ca in mod inexplicabil din punctul de vedere strict politic aceasta alianta nu a mers mai departe cu cel care avea cele mai multe sanse. Ciolos condusese lista la europarlamentare, deci putea cel putin sa-si pastreze votantii, ceea ce-l ducea spre turul doi.

La fel de grav a fost ca Barna si-a facut o campanie publicitara, nu una politica, o campanie gresita si pentru ca a facut uitata Alianta USR-PLUS in favoarea USR. Or, la europarlamentare, alternativa la vechea clasa politica nu a fost USR, ci ideea de coalitie reprezentata de colaborarea USR cu Ciolos-PLUS, idee care aducea mai multi alegatori decat fiecare partid in parte.

PLUS-ul nu mai e vizibil, Barna ca presedinte USR a neglijat ideea de alianta care-l putea propulsa in turul doi.

Alta mare eroare cred ca e limitarea sfarsitului campaniei la o singura idee, ideea ca obiectivul celui care voteaza Barna trebuie sa fie scoaterea PSD din turul doi.

Acesta trebuia sa fie un efect, nu e un obiectiv mobilizator. In loc sa asume rolul de alternativa politica la actualul sef de stat, Barna se autopropune intr-un rol simbolic, decorativ, langa un presedinte scapat in castigator. E o iluzie ca o masa critica de alegatori va gandi in aceeasi termeni.

Asta mai ales in actualul context al instalarii unui guvern nu numai post-PSD, ci si declarat anti-PSD.

Candidatul PSD a pierdut functia de prim-ministru chiar in ultima saptamana de campanie. Ii afecteaza asta candidatura, sansele pentru turul al doilea?

Asta depinde mai putin de umorile opiniei publice si mai mult de mobilizarea aparatului de partid.

Sigur o dezavantajeaza mai putin decat daca Guvernul se schimba acum o luna-doua. Acum, Dancila nu poate fi abandonata fara costuri pentru toate gruparile din PSD. Aparatul partidului probabil ca se va mobiliza.

Totusi, nu poate fi exclusa ipoteza in care va fi abandonata pentru a se evita costurile unui al doilea tur oricum umilitor pentru PSD, dar si pentru a trece cat mai rapid intr-o noua etapa. Oricum e clar ca pregatesc deja rebranding-ul pentru alegerile urmatoare.

Ce candidat e cel mai avantajat de investirea Guvernului PNL? Mai are Iohannis unde sa creasca?

Evident ca Iohannis, mai ales la nivelul rivalitatii pe zona anti-PSD si inclusiv in perspectiva parlamentarelor.

Sigur ca pentru PNL exista riscul de a se eroda, dar majoritatea electoratului va ramane dependenta de clivajul pro-anti PSD, ceea ce va face ca un esec al noului guvern sa fie inevitabil un element de scadere electorala a intregii zone partizane care a votat investirea Guvernului Orban, chiar si a acelora care au decis sa nu intre la guvernare.

Problema nu e atat daca Iohannis va mai creste, ci masura in care proportia victoriei sale va fi decisiva pentru competitia de anul viitor. Raspunsul e negativ. Dar si aici miza e numai la nivelul electoratelor intre care exista o logica a vaselor comunicante.

Iohannis poate aduce aproape un electorat care nu mai era cu PNL, dar care nu priveste cu ochi buni faptul ca USR-ul nu a asumat guvernarea. Acest electorat nu simpatizeaza PNL-ul, dar va ramane loial unui guvern de centru-dreapta, limitand marja de critica eficienta si de crestere a Aliantei USL-PLUS.

Astfel am asistat la acest nivel la o rasturnare de situatie pentru ca, imediat dupa europarlamentare, in ciuda victoriei sale, PNL nu era intr-o pozitie confortabila, e motivul pentru care a dorit sa preia guvernarea.

In ce conditii vom avea "un tur doi fara PSD" si inseamna asta automat o finala Iohannis-Barna? Este Mircea Diaconu o variabila care poate incurca cu adevarat turul al doilea, asa cum arata ultimele doua masuratori IMAS?

Daca revenim la ideea unui tur doi fara PSD trebuie sa va spun ca ea vinde o iluzie periculoasa: iluzia ca PSD va fi marginalizat daca acest obiectiv e indeplinit.

Tocmai pentru ca suntem in campanie electorala cred ca nu trebuie sa ne lasam pacaliti de pseudo-analize politice. Da, in urmatoarele zile si luni, PSD va deveni o umbra a lui insusi. Dar e vorba despre o conjunctura, e vorba despre consecintele celei mai populiste si prost vazute guvernari din postcomunism. Dar adevarul e ca in acest moment electoratul PSD nu e reprezentat de alte partide. Unde sa se duca?

Adevarul trist e ca neo-ceausismul PSD din epoca Dragnea nu este o simpla creatie a structurilor acestui partid, este o realitate de la nivelul unei parti din societatea romaneasca. Ea nu-i majoritara, dar reprezinta o masa semnificativa care poate readuce la putere PSD inca de anul viitor.

Iluzia de care vorbim e periculoasa, pentru ca realizarea ei nu va face decat sa intretina utopia unei Romanii fara PSD, sa arunce zona anti-PSD intr-o lupta fratricida in 2020, USR va spera sa creasca pe esecul guvernarii Orban, implicit sa fragilizeze intreaga putere post-PSD.

Asta va face mai dificil un guvern stabil de centru-dreapta dupa parlamentare si astfel risca sa favorizeze chiar si o revenire mai rapida a PSD.

Dar, ca sa revin la intrebare, Diaconu poate incurca numai daca se compun doua elemente: in primul rand, aparatul PSD o abandoneaza pe Dancila macar partial in favoarea sa, in al doilea rand, devine beneficiarul unei forme de vot de protest la nivelul electoratului PSD/anti-Iohannis care nu vrea sa continue sa o sustina pe Dancila.

De altfel, si pe dreapta exista o forma simetrica de vot de protest: Paleologu reprezinta in zona anti-PSD o forma de vot de protest a celor care sunt nemultumiti de reprezentantii partidelor mari, PNL si USR.

Aceasta campanie a parut multora anosta. Dezbateri relevante nu au fost si mai toti candidatii, exceptandu-l pe Klaus Iohannis, au tinut sa ii provoace pe ceilalti la dezbatere. Vedeti un tur doi mai animat? In ce conditii?

Turul doi va fi si el ecranat de o inevitabila ploaie de discursuri si decizii care vor veni din partea membrilor noului guvern. Din punctul de vedere al necesarei capacitati de relegitimare democratica a institutiilor prin alegeri, asta e o veste foarte proasta.

Sistemul nostru politic pare ca functioneaza din inertie: a bifat o campanie electorala inutila.

Aici o responsabilitate o are si mass-media, care priveste electoratul in mod instrumental, cam cum o fac si partidele. Spre exemplu, am fost chemati ultimativ sa participam la referendumul din 26 mai, aproape 8 milioane de romani au participat, acum s-a lasat o uitare grea, ca si cum ar fi avut loc in mileniul trecut.

Dar cel mai mult ingrijoreaza forma de imunitate mediatica de care se bucura seful statului virtual reales.

Cum poate trece un sef de stat printr-o campanie fara sa fie obligat de opinia publica sa raspunda la intrebari, cum poate sa evite orice confruntare electorala?

Cand vad sloganul cu Romania normala, ma intreb daca nu e ceva ironic. Din pacate, democratia romaneasca a atins din aceasta perspectiva a prezidentialelor un nou minim istoric.

