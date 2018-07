Interviu Ziare.com: Dancila, Daea, Vasilescu si Dan se vor afla 6 luni la carma UE. Valorificam o sansa unica sau ne facem de ras?

Dar pe Lia Olguta Vasilescu batand cu pumnul in masa pentru drepturile romanilor din Marea Britanie sau pe Viorica Dancila dand un telefon la Berlin pentru deblocarea unor negocieri? Nu radeti, nu e banc, de la 1 ianuarie ar putea fi realitate.



Daca nu se intampla un miracol pe scena politica de la Bucuresti, cu actuala garnitura, instalata la Palatul Victoria si condusa formal de Viorica Dancila, iar informal de Darius Valcov, Romania se va afla pentru prima oara la carma Uniunii Europene. Crede cineva ca acesti ministri ar putea conduce UE intr-un moment atat de dificil cum este cel al parasirii uniunii de catre Marea Britanie? Crede cineva ca acesti ministri au o viziune coerenta despre viitorului european, care sa inspire incredere celorlalte 26 de state partenere, printre care Germania, Franta sau Italia? Vor putea face acesti ministri mai mult pentru tara decat sa puna fursecuri pe masa la intrevederile oficiale?



L-am invitat pe europarlamentarul Siegfried Muresan, vicepresedinte in Comisia pentru buget si raportor pentru 11 rapoarte in ultimii 4 ani, sa ne explice cat de importanta este pentru Romania preluarea presedintiei semestriale a Consiliului UE si ce se intampla daca esuam lamentabil.



"Ministrii guvernului Dancila trebuie sa gaseasca consens pe fiecare arie politica, iar pentru asta au nevoie de cunostinte, de expertiza, trebuie sa fie cunoscuti, apreciati de colegi, sa se bucure de increderea lor. (...) In mod normal premierul ar trebui sa utilizeze contactele pe care le are in Europa, increderea de care se bucura, pentru a debloca negocierile blocate. Or, este clar ca premierul Dancila nu poate face acest lucru", subliniaza Siegfried Muresan in interviul acordat Ziare.com.



Romania a devenit membru al UE la 1 ianuarie 2007 si este pentru prima oara cand preia presedintia semestriala a Consiliului UE. Ce inseamna asta, in esenta?



Presedintia romana a Consiliului UE reprezinta cea mai buna oportunitate pe care Romania o are de a influenta mersul Uniunii Europene. Acum avem capacitatea de a juca un rol determinant: Timp de 6 luni, UE va fi condusa pe baza prioritatilor stabilite de Romania. Pentru asta, trebuie sa identificam acele teme care sunt importante pentru cetateni si pe care cele 28 de state membre, Consiliul UE, dar si PE sunt dispuse sa faca progrese.



Romania trebuie sa determine acele teme, in discutii, in dialog cu toti ceilalti, sa gaseasca consens, sprijin si sa lase ceva in urma, la incheierea celor 6 luni, pentru ca pe durata presedintiei romane a UE se vor intampla o serie de lucruri de importanta majora pentru toata Uniunea Europeana.



Vorbim despre Brexit, despre summit-ul de la Sibiu, primul dupa plecarea Marii Britanii, si despre o noua runda de alegeri pentru Parlamentul European.



Intr-adevar, in primul rand, din pacate, vorbim despre faptul ca pe 30 martie 2019 Marea Britanie va parasi UE. Presedintia romana a Consiliului UE va trebui sa gestioneze acel moment. In ce conditii va parasi Marea Britanie uniunea? Va exista o perioada tranzitorie? In ce stadiu sunt negocierile - iese Marea Britanie din UE cu un acord (scenariul preferabil) sau iese abrupt, fara acord? Oricum, relatia ulterioara va fi diferita si presedintia romana va trebui sa gestioneze acel moment, chiar si doar in materie de comunicare.



Apoi, presedintia romana va fi vioara intai la momentul in care UE isi va stabili prioritatile pentru uniunea celor 27 de state membre, dupa plecarea Marii Britanii.



Pe scurt, vorbim despre oportunitatea de a influenta mersul UE timp de 6 luni, mai mult decat am avut oricand, si oportunitatea de a avea un cuvant greu de spus privind fagasul pe care UE va porni dupa plecarea Marii Britanii.

Puteti citi articolul integral pe Ziare.com