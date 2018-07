Interviu Ziare.com: Dacian Ciolos pregateste o alternativa pentru romani

Dacian Ciolos nu respinge, in acest moment, nici o candidatura la prezidentiale si nici o alianta cu fortele politice cu valori comune, dar spune ca a venit vremea ca Romania sa fie coagulata in jurul unui proiect pozitiv.



Nu mai este suficient sa fii anti-PSD pentru a restabili capitalul de incredere al societatii, crede fostul prim-ministru.



Va reusi insa aceasta noua constructie politica sa isi atinga scopul, acela de a recladi incredere si speranta, si in acelasi timp sa castige alegerile?



Este o intrebare la care Dacian Ciolos raspunde, intr-un interviu Ziare.com, cu optimism, cu conditia ca masa critica a societatii sa se implice si sa isi asume un rol activ.



Domnule Dacian Ciolos, ati tot mers prin tara in ultima vreme, asa ca voi porni chiar de aici: cum ati gasit Romania?



O mare parte dintre romani, cel putin cei cu care m-am intalnit eu, e formata din oameni dezamagiti, dar si foarte multi oameni cu speranta. De asta au si venit la intalnire, pentru ca au speranta ca Romania se poate reconstrui, dar intr-adevar sunt dezamagiti de ceea ce se intampla. Au un sentiment de pierdere de timp, de pierdere de energie, referitor la modul in care evolueza lucrurile, pentru ca nu doar ca nu se vede dezvoltarea, dar oamenii mai trebuie si sa stea de paza. De paza la Guvern, de paza la prefectura, de paza pe langa cei alesi ca sa dezvolte Romania, nu ca sa fure.



Si asta iti cam ia din timpul personal, nu?



Sigur, nu ai timp si nici nu esti in starea de spirit in care sa poti sa te duci linistit, sa iti vezi de serviciu, de familie, sa iti vezi de lucrurile firesti. Nu as vrea sa fiu considerat ca fiind lipsit de modestie si nici nu este vorba despre mine personal, insa multa lume ne-a spus: "Domnule Ciolos, ne lipseste starea aceea de liniste, de incredere pe care le aveam in 2016, cand puteam merge linistiti la serviciu, nu trebuia sa stam tot timpul pe telefon, sa ne uitam la stiri, sa vedem ce minune s-a mai intamplat, sa stam stresati ca pot fi din nou atacuri la valorile pe baza carora ne construim familia".

