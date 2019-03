Interviu Ziare.com: Cum si de ce vrea regimul Dragnea sa ia puterea totala. Si trei categorii din societate care ar putea schimba situatia

Ciprian Mihali avertizează asupra faptului ca regimul Dragnea a reusit sa acapareze toata puterea si sa puna resursele strategice ale tarii in mainile catorva oameni, "ceea ce este inspaimantator".



Intr-o analiza postata recent pe Internet, Ciprian Mihali arata ca atunci cand un regim opresiv se instaureaza intr-o societate, exista la extremele ei doua minoritati: una a celor care exercita puterea si cea de a doua, a celor care se opun puterii, iar intre ele se afla trei mari categorii - diaspora, masa de manevra tacuta si aparatul de stat.



"Daca ne gandim ca pentru a pastra democratia vie este nevoie de curaj, de vointa si de putinta, atunci provocarile democratiei romanesti sunt acestea: cum sa dam putinta diasporei, cum sa dam vointa celor retrasi sau ascunsi si cum sa dam curaj celor din sistem?", a mai scris Ciprian Mihali pe Facebook.



Intr-un interviu acordat Ziare.com in continuarea analizei sale, Ciprian Mihali vorbeste despre strategiile PSD si explica ce pot face cetatenii intre doua runde de alegeri pentru a limita sau chiar rasturna o astfel de putere discretionara.



Ciprian Mihali a predat timp de 20 de ani filosofia la Universitatea Babes Bolyai din Cluj-Napoca, a fost vreme de patru ani ambasador al Romaniei in Senegal, iar din 2016 lucreaza la Bruxelles pentru Agentia universitara a Francofoniei.

