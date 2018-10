Interviu Ziare.com: Bumerangul care l-a lovit pe Dragnea

Intr-un interviu acordat Ziare.com, Gelu Duminica a aratat ca, dupa acest referendum, Romania nu a devenit mai toleranta, dar e satula de incertitudinea politica si considera ca Biserica face mai degraba jocul politicului decat voia lui Dumnezeu.



Antagonizarea societatii pentru a deturna atentia i s-a intors bumerang in cap lui Dragnea si a consfintit ca sustinerea populara a dlui Drangea si a ideilor sale e din ce in ce mai mica, spune Gelu Duminica.



Din punctul sau de vedere, Biserica ar trebui sa isi faca ordine in interior, pentru ca preotia devine din vocatie doar o meserie. "Oamenii vor sa vada ca Biserica investeste si in altceva decat in pereti frumosi si injectarea de ura. Vor sa vada mila, iubire, solidaritate. Daca Biserica nu intelege asta, din pacate, trendul va continua".



Pentru multi, inclusiv sociologi, prezenta la referendumul de duminica a fost o lebada neagra. Care este explicatia surprizei de proportii?



Eu cred ca au fost doua greseli majore. Intai, faptul ca s-au facut intalniri in Biserica. Crestinul nu a inghitit intrarea politicului cu bocancii in Casa Domnului. A doua a fost mesajul anti-european din ultima saptamana de campanie.



Ceea ce s-a coroborat cu strategia foarte buna a organizatiilor LGBT de a nu iesi la atac cu acelasi tip de argumente pentru a demonta minciunile.

