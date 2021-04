Interviu în exclusivitate: Președinta Curții Constituționale din Republica Moldova se simte în pericol

Într-un interviu oferit în exclusivitate DW, Domnica Manole a spus că se simte amenințată - persoane suspecte îi supraveghează domiciliul și a fost acostată în trafic de câteva ori. De asemenea, președinta CC susține că, în ultima vreme, i s-au întâmplat mai multe lucruri stranii, despre care nu poate vorbi public acum.

DW: Jurnaliștii au aflat marți, 22 aprilie, despre faptul că Secretariatul Curții Constituționale a solicitat, la sfârșitul săptămânii trecute, pază de stat pentru președintele Curții. Este pentru prima dată în istoria Moldovei independente când se întâmplă asta și vrem să ne spuneți ce se întâmplă? Sunteți în pericol?

Domnica Manole: Aveți dreptate, este pentru prima dată în istoria Republicii Moldova când un președinte al CC beneficiază de protecție de stat. Însă trebuie remarcat că și contextul social-politic este unul cu totul diferit de perioadele anterioare. Trecem printr-o perioadă în care societatea este divizată, iar declarațiile unor politicieni pot influența negativ și determina pe unii adepți de-ai lor să recurgă la acțiuni extreme. Astfel, urmare a actelor pronunțate în ultima perioadă de CC, practic după fiecare din acestea, mai multe persoane au lansat atacuri virulente și au făcut presiuni asupra CC, instituție pe care o conduc. Simt o stare de pericol și nesiguranță, atât în plan personal, cât și profesional, inclusiv în ceea ce ține de activitatea mea care urmează. În plus, oferirea protecției președintelui CC nu este o practică nouă în statele europene. În România, de exemplu, președintele CC beneficiază permanent de protecție de stat, la fel ca șeful statului, președinții Senatului și Camerei Deputaților, primul-ministru, procurorul general, etc.

Joi, 15 aprilie, Curtea Constituțională a pronunțat avizul privind constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului de la Chișinău. Din ceea ce a comunicat public Secretariatul CC, înțelegem că, în acea zi, s-au întâmplat niște lucruri ciudate, inclusiv o alarmă cu bombă despre care noi am aflat abia marți, 20 aprilie. Ați putea să ne spuneți ce anume s-a întâmplat?

În seara zilei de 15 aprilie, aproximativ la ora 21.35, Serviciul Unic „112” a înregistrat o alertă cu bombă în sediul Curții Constituționale. La fața locului s-au deplasat serviciile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, care, după efectuarea verificărilor, nu au depistat substanțe sau obiecte explozive.

Mai sunt lucruri care s-au întâmplat și despre care credeți că opinia publică ar trebui să știe? Poate că asta v-ar pune cumva la adăpost pe Dvs și pe colegii judecători...

Da, există chestiuni dubioase care mi s-au întâmplat în ultima perioadă. Pe data de 15 aprilie curent, am observat persoane suspecte în preajma domiciliului meu, pe care le-am mai observat anterior și care nu locuiesc acolo. De asemenea, pe 16 aprilie, am fost șicanată în trafic de câteva ori, lucru care nu mi s-a mai întâmplat în trecut. În aceeași ordine de idei, vă informez că mi s-au mai întâmplat unele lucruri care mi s-au părut stranii, dar despre care nu pot să vă vorbesc acum.

Ceilalți judecători ai Curții Constituționale sunt în siguranță? Ați discutat cu ei după ce ați înțeles că se întâmplă aceste lucruri stranii?

Judecătorii CC nu se află în cea mai plăcută situație. După discuțiile purtate cu ei, unii resimt presiuni în spațiul public. În cazul în care acestea vor persista și inclusiv în cazul în care o vor impune circumstanțele, Secretariatul CC va sesiza organele competente.

Dar ați sesizat Procuratura Generală în legătură cu situațiile ciudate descrise mai sus?

Curtea Constituțională nu a sesizat Procuratura Generală, dar din informațiile pe care le dețin știu că Serviciul de Protecție și Pază de Stat a întreprins acțiunile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în aceste cazuri.

În cadrul tradiționalului briefing pe care îl susțineți după pronunțarea hotărârilor Curții Constituționale, pe 15 aprilie, ați vorbit despre presiuni. În măsura în care este posibil, ați putea deschide un pic parantezele? Despre ce fel de presiuni este vorba și din partea cui au venit ele înainte să pronunțați acel aviz?

Am comunicat toate informațiile în cadrul acelui briefing. Întreaga opinie publică a remarcat presiunile și atacurile la adresa mea, comentariile tendențioase și amenințătoare de pe rețelele de socializare, bloguri, portaluri de știri etc., inclusiv amenințările venite de la unii actori politici privind adoptarea unei declarații referitoare la uzurparea puterii în stat de către CC și la demiterea judecătorilor care au adoptat avizul din 15 aprilie.

Dvs cât de determinată sunteți să rezistați?

De-a lungul activității mele am manifestat o poziție fermă, bazată pe lege. Am pledat întotdeauna pentru supremația legii și pentru respectarea drepturilor omului, acestea fiind valorile în care am crezut pe parcursul activității mele. Orice tentativă de subminare a acestora mă determină și mă inspiră să apăr și în continuare cu fermitate supremația Constituției și principiile statului de drept.

Cum vedeți Moldova peste un an – în aprilie 2022?

Vaccinată și sănătoasă din toate punctele de vedere.