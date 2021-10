"Indiferent cine va conduce guvernul de la Berlin, Moldova rămâne pe agenda Germaniei"

Un moment important al vizitei președintelui Germaniei de săptămâna trecută a fost întâlnirea lui Steinmeier cu președinta Maia Sandu, în cadrul căreia au fost discutate atât subiecte de politică internă și externă, cât și economice. Cei doi președinți au vorbit şi despre două acorduri dintre Germania şi Republica Moldova, semnate recent. Unul se referă la iniţierea negocierilor privind recunoaşterea şi conversiunea reciprocă a permiselor de conducere, iar celălalt, la angajarea moldovenilor la munci agricole în Germania. Totodată, președintele Steinmeier a spus că Germania va oferi Republicii Moldova un sprijin financiar de 10 milioane de euro pentru expertiză în dezvoltarea reformelor din sectorul public, asigurarea securității energetice, sistemul de sănătate și cooperarea regională. "UE are nevoie de o vecinătate estică stabilă și prosperă, iar reformele din R. Moldova sunt exemplul cel mai curajos din întreaga regiune", a spus oficialul german.

Iulian Groza, directorul executiv al Institutului de Politici și Reforme Europene de la Chișinău, este de părere că această vizită este încărcată de simbolism, dar și un răspuns al președintelui Germaniei la vizita de la începutul anului curent a Maiei Sandu la Berlin.

"Însăși faptul că această vizită a avut o agendă destul de plină, cu activități și evenimente de două zile, care a inclus nu doar întrevederi oficiale de nivel înalt, dar a avut și o componentă importantă de afaceri, arată importanța pe care o acordă Germania relației cu R. Moldova. Știm foarte bine că Germania este astăzi unul din investitorii principali în industria automobilistică din țară și evident că această vizită vine să aducă și mai multă valoare relațiilor noastre bilaterale prin atragerea de noi investiții în economia țării. Faptul că astăzi avem o guvernare care este orientată pe agenda de reforme, pe schimbare, pe reforma justiției, oferă un puls pentru atragerea acestor investiții", a comentat pentru DW analistul.

"Este bine cunoscut faptul că indiferent de guvernarea de la Berlin, R. Moldova întotdeauna s-a aflat în vizorul priorităților de politică externă a Germaniei. Iar faptul că vizita a avut loc la câteva zile după alegerile parlamentare din Germania reconfirmă faptul că, indiferent cine va conduce noul guvern de la Berlin, R. Moldova rămâne pe agenda Germaniei pe dimensiunea politicii externe, a dezvoltării și cooperării în domeniul investițiilor. Și nu în ultimul rând să nu uităm de rolul Germaniei la nivel european. Germania are o economie puternică, de talie mondială, și are, în același timp, o voce importantă și la nivelul UE, mai ales în contextul apropierii Summitului Parteneriatului Estic, care se planifică la finalul acestui an."

Vadim Pistrinciuc, directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice (IPIS), crede că de data aceasta vizita unui oficial de rang înalt german poartă un caracter foarte pragmatic.

"Această vizită nu vine în contextul unor euforii electorale sau post-electorale, dar este o vizită cu o agendă destul de bine elaborată și care a pus foarte bine accentele. În primul rând, președintele Germaniei a venit cu un mesaj și un suport pentru reforma administrativă a R. Moldova, cu acel suport bugetar și grant de 10 milioane de euro. Ceea ce înseamnă că Germania vede în guvernarea de la Chișinău un partener de nădejde în ceea ce privește implementarea unor reforme dificile. Deci, cumva această vizită s-a detașat de euforie și mai degrabă s-a axat pe un caracter foarte pragmatic, în stilul german, care s-ar înscrie în ecuația să trecem la treabă. Al doilea element pragmatic a fost întâlnirea cu oamenii de afaceri, în care am văzut un mesaj foarte clar pentru ca investițiile germane să vină în Moldova, dar și apelul către Moldova că trebuie să se schimbe, să se reformeze și să facă lucrurile altfel" susține Vadim Pistrinciuc.

Steinmeier a îndemnat antreprenorii germani să investească în Moldova

În ultimele două decenii, Germania a oferit R. Moldova asistență de 290 de milioane de euro, iar companiile germane au creat mii de locuri de muncă. În cadrul vizitei, președintele Frank-Walter Steinmeier a participat la deschiderea Forumului de afaceri moldo-german, care a reunit, la Chișinău, antreprenori și reprezentanți ai asociațiilor de afaceri din cele două țări. În cadrul acestuia, i-a îndemnat pe oaspeții din Germania să investească în Republica Moldova și să stabilească noi contacte cu potențiali parteneri de afaceri. "Le-am comunicat că autoritățile își propun să asigure un climat de afaceri favorabil, în care relațiile cu businessul să fie bazate pe reguli clare, transparente, cu o justiție funcțională și fără corupție", a spus Steinmeier.

Zona Economică Liberă din orașul Bălți este locul unde sunt concentrate circa 10 companii germane în care sunt investite circa 160 de milioane de dolari americani. În urma acestor investiții au fost create peste 8000 de locuri de muncă în domeniul producerii cablajului automobilistic.

"Putem spune că 75% din investițiile în industria prelucrătoare sunt făcute de Germania. Cablurile automobilistice se exportă direct la uzinele producătoare de automobile, deci nu mai trec prin alte țări ca să fie adăugate alte componente. Cele mai importante uzine unde ajung cablurile din R. Moldova sunt BMW, Mercedes și Volkswagen", a declarat în exclusivitate pentru DW Marin Ciobanu, administratorul Zonei Economice Libere Bălți. "Este de menționat că unele companii germane produc subcomponente chiar și pentru Tesla. Germania alocă foarte mulți bani pentru infrastructură și componenta economică de la noi, dar și investiții în învățământul dual."

Președintele Germaniei a făcut o vizită de documentare la Colegiul de Inginerie ca să vadă cum sunt investiți banii germani în R. Moldova. Acolo învață tineri care ulterior vor putea lucra la companiile germane. "Este un semnal că putem schimba situația economică din țară prin componenta educației, fiindcă dacă nu ai forță de muncă calificată, e greu să atragi investiții mai calitative și tehnologizate. Am discutat în cadrul vizitei inclusiv mărirea volumului de susținere financiară pe componenta de educație", a subliniat Marin Ciobanu.

Știrile false în contextul vizitei președintelui german

Vizita președintelui Steinmaier nu s-a lăsat fără fake news. În spațiul mediatic a apărut o informație potrivit căreia s-ar discuta despre reintroducerea vizei europene pentru moldoveni, din cauza că în ultimul timp se înregistrează un număr mare de solicitări de azil în Berlin din partea migranților moldoveni.

"Comentariul la această știre l-a dat chiar președintele Germaniei, care a spus că este un fake news. Un astfel de pericol nu ne paște", spune Vadim Pistrinciuc. "În al doilea rând, într-adevăr se atestă un număr mare de cereri de azil politic, în special în Berlin, iar agențiile din domeniu știu despre acest fenomen restrâns, de grup. Probabil că cineva a găsit o breșă în legislația privind azilul în Germania și încearcă să o folosească în scopuri pecuniare, pentru a beneficia de plățile sociale, de care se bucură solicitanții de azil. Din păcate există asemenea cazuri, dar din fericire nu este o tendință națională. Cert este că nu va avea de suferit regimul de călătorii fără vize al cetățenilor R. Moldova în UE."