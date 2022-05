Incident armat în Texas: 14 elevi și un profesor au fost uciși

Cel puțin 15 persoane au fost ucise în statul american Texas la o școală primară, potrivit guvernatorului Greg Abbott. Atacatorul a "împușcat și ucis, oribil și de neînțeles, 14 elevi și un profesor", a anunțat Abbott la o conferință de presă.

Abbott a precizat că și atacatorul este mort, fiind "probabil ucis de polițiștii care au venit primii la locul incidentului".

Violențele au avut loc în mica localitate Uvalde.

The Uvalde Memorial Hospital said it received 13 children for treatment.

În SUA au avut loc numeroase incidente armate de acest tip. Potrivit informațiilor Centrului pentru Controlul și Prevenția Bolilor (CDC), în 2020 au fost înregistrate 19.350 de crime prin împușcare, cu aproape 35% mai multe decât în 2019.

