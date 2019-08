Ilan Șor a fentat Guvernul! Aeroportul Chișinău a ajuns în gestiunea familiei Rothschild „pe ușa din spate”

NR Investments Ltd a înștiințat joi, 29 august, Guvernul de la Chișinău despre finalizarea procesului de cumpărare a cotei de 95% din „Avia Invest” SRL, companie concesionară a Aeroportului Internațional Chișinău. „Avia Invest” aparține condamnatului în prima instanță Ilan Șor, care a reușit să fugă din Moldova cu câteva ore înainte ca fosta guvernare, controlată de oligarhul Vlad Plahotniuc, să piardă puterea în iunie 2019.

Aeroportul Internațional Chișinău a fost dat în concesiune în 2013, pentru 49 de ani. Compania „Avia Invest”, controlată de Șor (condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare în dosarul fraudei de la Banca de Economii), s-a angajat atunci să investească 244 de milioane de euro în modernizarea acestuia. Un raport al Centrului Național Anticorupție din 2015 menționează că procesul de concesionare s-a facut netransparent, iar firma concesionară este învinuită că, în loc sa investească banii proprii în modernizare, investește din profitul aeroportului (din taxa de 9 euro per pasager).

Filmul unei tranzacții bâlbâite

La 19 august 2019, jurnaliștii moldoveni au aflat că „Avia Invest” (firma care a luat în concesiune aeroportul), a fost vândută cu tot cu contractul de concesiune unei firme de pe Insulele Channel.

Ministrul Economiei, Vadim Brânzan, a confirmat tranzacția și a spus că se va întâlni cu noul proprietar al aeroportului pentru a încerca să negocieze cu acesta modificarea unor clauze din contractul de concesionare încheiat, spune el, fraudulos. „Tranzacția din 19 august vine într-un context în care, astăzi, statul nu are nicio pârghie legală ca să influențeze lucrurile care se întamplă la aeroport. (...) Putem încerca să renegociem această sumă (provenită din taxa de 9 euro achitată de fiecare pasager) pentru ca o parte mai mare din acești 9 euro sa vină în folosul statului”, spunea Brânzan pe 20 august.

Abordarea ministrului Economiei a generat critici dure, unii lideri de opinie, inclusiv ex-premierul Ion Sturza, cerându-i demisia. În opinia acestora, contractul trebuie reziliat, nu renegociat, deoarece este unul ilegal și păgubos pentru stat.

Pe fundalul criticilor, autoritățile au schimbat abordarea și, urmare a ședinței Consiliului Suprem de Securitate din 23 august, s-a anunțat blocarea tranzacției: „Vreau să declar cu toată responsabilitatea, pe baza informațiilor primite în cadrul ședinței CSS, că acțiunile din capitalul social al „Avia Invest” nu au fost înstrăinate. (...) Vânzarea de acțiuni nu s-a produs. De asemenea, a fost blocată posibilitatea cedării acțiunilor din capitalul autorizat al „Avia Invest”. A existat un investitor care era interesat de aeroport, dar i-au explicat că totul este blocat și statul vrea să-și întoarcă dreptul de a gestiona aeroportul”, a menționat președintele Igor Dodon după ședința CSS.

Suspect

În aceste condiții nu era clar cum și-a putut permite ministrul Economiei, pe data de 19 august, să vorbească despre acea tranzacție ca și cum ar fi fost deja încheiată, pentru ca peste câteva zile președintele să afirme contrariul. Mai mult, la 10 august, ministrul Brânzan s-a întâlnit chiar cu un reprezentant al companiei NR Investments Ltd pentru a renegocia contractul, în condițiile în care tranzacția nu era finalizată, fiind blocată de Procuratură.

Joi, 29 august, compania NR Investments Ltd., controlată de cetățeanul britanic Nathaniel Rothschild, a anunțat prin intermediul unui comunicat că a preluat oficial 95% din acțiunile companiei Avia Invest.

Debusolate, autoritățile moldovene au încercat să afle cum a fost posibil așa ceva în condițiile în care Procuratura blocase tranzacția. Vestea l-a luat prin surprindere chiar și pe procurorul general interimar, iar președintele Igor Dodon a ordonat organelor de drept să investigheze care dintre instituțiile statului „a acționat în contradicție cu cele agreate la ședința CSS din 23 august”.

Vineri, 30 august, ministrul Economiei, Vadim Brânzan, le-a arătat jurnaliștilor schema prin care NR Investments Ltd a ajuns în posesia Aeroportului Chișinău. Potrivit acesteia, NR Investments Ltd a procurat 100% din acțiunile Komaksavia Airport Invest Ltd (Cipru) care, la rândul ei, deține 95% din acțiunile „Avia Invest”, astfel devenind deținător indirect al contractului de concesiune a Aeroportului Internațional Chișinău. „Deci, după ce noi am blocat tranzacția directă, la nivel național, dintre NR Investments Ltd și „Avia Invest”, NR Investments a sărit peste capul nostru și a intrat pe ușa din spate, achiziționând 100% din compania cipriotă”, a explicat ministrul Brânzan. El a dat asigurări că autoritățile „caută toate modalitățile legale pentru rezilierea contractului de concesiune cu Avia Invest”, pe care îl consideră ilegal și contrar intereselor statului.

Munteanu cere rezilierea contractului de concesiune

La rândul său, președintele Comisiei parlamentare de anchetă privind concesionarea Aeroportului, Igor Munteanu, a menționat joi că „există toate motivele juridice” pentru anularea contractului de concesionare a aeroportului”. Potrivit lui, fondatorii companiei Avia Invest, selectată pentru concesionarea Aeroportului, nu aveau dreptul să participe la concursul organizat de autorități în 2013. „Autoritățile au desfășurat un concurs închis. Prin procesul verbal nr. 2 din 26 iunie 2013 al comisiei de concurs a fost aprobată lista companiilor care vor fi invitate să participe, acestea fiind în număr de șapte. La concurs au fost depuse doar două oferte, de către Vnukovo Invest din Moscova și de către Asociația Persoanelor Juridice Avia Invest, fondată de Avia Invest SRL, Aeroportul din Habarovsk și Uzina Kolominskii SA. Prima ofertă a fost descalificată, deoarece nu corespundea rigorilor concursului. Cea de-a doua însă, în mod inexplicabil, a fost acceptată. Deci, comisia pentru selectarea concesionarului a acceptat oferta și cererea de participare la concurs a unor companii care nu erau în lista celor selectate de comisie. Avia Invest SRL, Aeroportul din Habarovsk și Uzina Kolominskii SA nu aveau dreptul să participe la concurs”, a eclarat Munteanu.

Potrivit lui, această ilegalitate a viciat întregul proces de concurs organizat de Guvern, „ceea ce înseamnă că întregul contract este supus condițiilor de nulitate ab initio”. În același timp, cele trei companii semnatare a cererilor de participare la concurs au prezentat membrilor comisiei o ofertă unică, punând la bază un acord operațional comun, fără crearea unei forme juridice noi, lucru care nu era permis de lege.

Comisia de anchetă consideră că singurul remediu juridic asupra acestei concesionări cu încălcări grave a legislației naționale este ca părțile să revină la poziția inițială, iar aeroportul să revină în gestionarea statului.

De ce a tergiversat PDM cedarea puterii?

Ilan Șor și Vlad Plahotniuc au reușit să-și vândă majoritatea proprietăților pe care le aveau în Moldova. Unele au fost înstrăinate în săptămâna 7-14 iunie, când PDM refuza să cedeze puterea și a adus oameni din teritoriu ca să blocheze principalele instituții ale statului, iar altele au fost vândute chiar și după ce Ilan Șor și Vlad Plahotniuc au fugit din Moldova.