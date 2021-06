Igor Grosu: Ceea ce ne unește pe toți este lupta cu corupția

Republica Moldova a intrat din nou în febra campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Lupta principală se va da între Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Blocul electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, care, conform sondajelor, au cele mai mari șanse să obțină majoritatea mandatelor în viitorul legislativ. După ce în toamna 2020, Maia Sandu, fosta lideră a PAS, a reușit să obțină victoria la prezidențiale, această forță politică vrea să convingă cetățenii R. Moldova că poate aduce schimbarea promisă și să câștige scrutinul cu un scor maximal. DW a stat de vorbă cu Igor Grosu, președintele interimar al PAS, despre principalele mize ale alegerilor anticipate din 11 iulie, cât și despre posibile scenarii post-electorale.

DW: Care este miza acestor alegeri și de ce a trebuit să fie organizate atât de rapid?

Igor Grosu: Era mai bine dacă le organizam și mai rapid, deoarece criza politică s-a suprapus și cu criza economică și cu criza pandemică, dar și cu alte probleme. Aceste alegeri sunt importante pentru că noi nu putem avansa cu fostul Parlament. Parlamentul în demisie este produsul cârdășiei Plahotniuc-Dodon. Un alt produs a fost sistemul mixt care favoriza partidele mari, care folosesc resurse administrative, bani murdari etc. Plus, ceea ce nu au putut ascunde ei este traseismul masiv. O treime din parlamentari s-a vândut și revândut. Ei toți sunt produsul acelui sistem mixt. Și noi nu avem cum să avansăm ca țară în continuare cu un asemenea Parlament. Toate inițiativele oricât de bune ar fi fost, se blocau în Parlament. Iată de ce noi nu am putut menține acel legislativ. Ar fi fost o tragedie pentru noi ca până în 2023 să menținem această „pomană” pe care ne-au lăsat-o Plahotniuc și Dodon.

În alegerile anterioare ați mers într-un bloc cu „Platforma Demnitate și Adevăr”. De ce acum ați decis să mergeți singuri și nu v-ați unit forțele cu alte formațiuni de dreapta?

Analizele noastre au pornit de la rezultatul din ultimele alegeri prezidențiale. Acestea au arătat că noi, împreună cu actuala Președintă, Maia Sandu, am reușit să captăm atenția aproape la 1 milion de alegători. Alegători care nu sunt doar de dreapta, dar am reușit să îi convingem să ne voteze candidatul și pe cei de centru și chiar o parte a votanților de stânga.

Noi am reușit acest lucru pentru că am avut un mesaj care i-a sensibilizat pe toți – corupția. Acest fenomen îi nemulțumește pe toți, fie atunci când plătesc factura sau cumpără pâine sau lapte. Deci sarcina a fost ca acest milion de oameni să rezoneze cu mesajul nostru anti-corupție în parlamentarele anticipate. Lucrul acesta, credem noi, ar fi fost imposibil într-un bloc larg. De aceea, propunerea noastră către partenerii noștri tradiționali a fost ca noi să încercăm să menținem electoratul de centru-dreapta, iar cei din dreapta să încerce să identifice un „vehicul” pentru alegătorii de dreapta. Deci, să mergem cu două vehicule, ca să ne putem întâlni în Parlament și acolo să facem o coaliție. Așa este mai fezabil decât am fi încercat să combinăm alegătorii cu viziuni diferite, dar ceea ce trebuie să îi unească pe toți este lupta cu corupția. Noi spunem foarte clar – modelul de dezvoltare a țării este unul pro-european și noi îl vom promova fără a inventa bicicleta.

Sondajele și analiștii politici susțin că în următorul legislativ există probabilitatea să treacă mai multe partide de stânga decât de dreapta. Există riscul să se repete scenariul din ultimul an? La ce sacrificii veți merge în asemenea situație?

Eu totuși sper ca lucrurile să evolueze pozitiv, pentru că asistăm la un val al schimbărilor. Noi simțim oamenii, discutăm cu ei, suntem în fiecare zi în sate. Dodon, Voronin sau Șor nu sunt schimbarea. Este un trecut, este conservarea hoțiilor, schemelor. Este o cerere pentru fețe noi în politică. De aceea, mesajul meu pentru toți cei care sunt pro-europeni sau de centru să se mobilizeze. Sondajele arată o imagine la zi, dar care poate să evolueze dramatic. Astfel, mobilizarea și prezența masivă la vot este în favoarea forțelor pro-democratice. Atunci când prezența e mică la vot, asta avantajează doar stânga. Eu zic că șansa e de partea noastră, a forțelor pro-europene. Acum totul va depinde dacă cei de pe centru-dreapta nu vor aluneca în atacuri reciproce. Noi avem un comportament corect. Nu atacăm partenerii sau alte forțe pro-democratice, pentru că avem un oponent foarte clar.

Este dreptul analiștilor să admită un scenariu sau altul. Noi suntem obligați să admitem doar un scenariu pozitiv, pentru că țara e deja obosită de toate cataclismele astea politice. Noi am ieșit bine din alegerile prezidențiale, cu un președinte care să ne reprezinte. Acum avem nevoie și de un Parlament bun. De aceea, am mers la anticipate, ca să intrăm într-o perioadă de edificare, de construcție, de reforme. Nu putem intra din nou într-o zonă de turbulenţe.

Adversarii voștri politici o atacă foarte mult pe Maia Sandu. De ce se recurge la asemenea atacuri? Are PAS de câștigat din imaginea Președintei?

Doamna Sandu a reușit, într-o perioadă foarte scurtă, să livreze rezultate. A deblocat și a rezolvat problema vaccinului. S-a reușit semnarea unui contract de 700 de mii de doze de Pfizer, pe care toată lumea îl așteaptă. Doamna Sandu este primită de cele mai mari cancelarii. E credibilă. Și asta clar că îi deranjează pe Dodon, Plahotniuc, Șor, care au intrat în cădere. Instrumentarul lor e tradițional – minciuna. Ei cred că o să-și mențină electoratul prin sperietori, de exemplu, că va veni cineva, că ne va lua, că ne duce nu știu unde etc. Eu observ că lumea e deja obosită de aceste fake-uri, deși ei le inventează în continuare și au o imaginație pe alocuri uluitoare. Ei au resurse enorme, folosind media și televiziuni, dar și rețelele de socializare. Dar eu cred că deja lumea are niște anticorpi la aceste știri false. Avem noroc că există mass-media alternativă. Ei încearcă să își păstreze schemele. Problema noastră este că cel mai ușor și vulnerabil ban în vizorul hoților e banul public, iar ei continuă să fure.

În pofida declarațiilor politicienilor din campaniile electorale, problemele sistemice ale R. Moldova nu sunt rezolvate de mai mult timp. Ce ar trebui schimbat după 11 iulie? Care este viziunea PAS privind dezvoltarea țării?

Noi trebuie să începem cu reforma justiției. Acesta este sistemul nervos al țării. Deci, atâta timp cât noi nu o să avem o procuratură și judecători, care să aplice legea și să combată corupția mare, țara nu va merge înainte. Și am spus foarte clar, e vorba de crearea instituției confiscării, schimbarea principiului prin care cel care e putred de bogat, dar toată viața a lucrat la stat, să demonstreze de unde are toate averile. Trebuie scoasă imunitatea la toți demnitarii. Evaluarea externă în justiției. Există din 1200 de judecători și procurori o masă critică care să spună „gata, haideți să ne curățăm, că ”nu mai putem să boim cioară, că toată lumea o vede”? Noi avem semnale că în perioada asta, când e instabilitate politică, repede se rezolvă „problemele”. Merg banii în stânga și în dreapta. În judecătorii și procuratură se operează cu sume nebune. Nu puteți să vă curățați? Va veni atunci evaluarea externă și o să începem cu instituțiile care pretind că sunt cele mai bune în sistemul judecătoresc. Altfel nu mai merge. Noi nu am luptat atâția ani pentru a perpetua schemele lor sau confortul lor. Dacă va fi făcută reforma în justiție atunci se va duce semnalul în toate sistemele – în medicină, educație, afaceri, vamă etc.

R. Moldova e foarte polarizată și asta se vede și în procesul electoral. Sunt și aceste alegeri centrate geopolitic? Ce trebuie să facem ca să avem o relație bună atât în Est, cât și în Vest?

Noi trebuie să înțelegem un lucru. Nu putem scoate în totalitate factorul geopolitic pentru că este în preferințe, și e demonstrat de sondaje. De aceea, noi optăm și spunem deschis că modelul pe care noi îl dorim și îl vedem fezabil pentru R. Moldova este modelul european. Succesul unei direcții sau alteia depinde într-un final de confortul oamenilor. Noi avem avantajul comparativ prin faptul că noi suntem vecinii Uniunii Europene. Ai trecut Prutul și cetățeanul nostru, care nu intră în dezbateri foarte sofisticate geopolitice, judecă după calitatea drumurilor, prețurile din magazine, calitatea studiilor, accesul la vaccin, siguranța relațiilor comerciale dintre angajat-angajator. Iată așa se câștigă simpatia pentru un vector sau altul. Oamenii decid până la urmă ce și unde este mai bine. Dar ceea ce i-a unit în prezidențiale pe mulți a fost setea de dreptate. De asemenea, vrem relații pragmatice și corecte cu Federația Rusă, dar avem și piața europeană de 500 de milioane de consumatori.