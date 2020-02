Iese PSD, intra PNL

Miza cantitativa insa, care speculeaza impulsul de a urca in trenul victoriei, ar putea avea efect de bumerang si avertismentele au fost date.

Vestea ca PNL a decis sa mearga in alegerile locale pentru Iasi cu actualul primar Mihai Chirica a starnit pentru o clipa rumori, dar acestea au tinut putin, pentru ca in momentul imediat urmator, teza mostenirii useliste sa fie din nou pusa pe agenda.

Motivul pentru care alianta liberalilor cu social-democratii a revoltat o parte consistenta a electoratului PNL a fost unul mai puternic decat cel legat de o infratire pentru scopuri strict partinice si de impartire a resurselor.

La doar doua decenii de la caderea comunismului, care a distrus fundamentele societatii si a instaurat in locul drepturilor omului privilegiile de casta, partidul lui Ion Iliescu, adica tocmai cel care a gestionat mostenirea PCR, s-a aliat cu partidul Bratienilor, dupa ce comunistii i-au aruncat in inchisoare, unde multi au murit, pe liderii partidelor democratice traditionale.

Efectul acestei noi crime, de asta-data simbolice, dar cu atat mai puternice, a fost destul de dur pentru liberali si doar aversiunea fata de Liviu Dragnea si grupul cu care acesta a populat Guvernul, careia i se adauga vulnerabilitatile unei alternative viabila la partidele mainstream, au facut ca electoratul sa dea o sansa uriasa PNL-ului.

Dar nu a fost un cec in alb, in virtutea caruia PNL poate sa scape de vigilenta votantilor, macar pentru un ciclu electoral, ci un contract pe care electoratul l-a pus pe masa si l-a reamintit intr-o forma vehementa liberalilor si presedintelui Klaus Iohannis in mod ironic, tot la Iasi.

La festivitatile din 24 ianuarie, ziua unirii Principatelor, iesenii le-au transmis lui Ludovic Orban si Klaus Iohannis ca nu vor cautiona o agenda de maximizare a profiturilor politice pentru partid si atat.

E firesc ca PNL, partid aflat la guvernare (in 24 ianuarie, pe deplin), sa obtina profit de la scrutinele care vin, dar nu prin orice mijloc.

Or, a sprijini candidatura lui Mihai Chirica, demisionat din PSD, dar nu pentru ca ar fi avut revelatii ideologice, ci pentru ca era in conflict cu conducerea, inseamna a cere electoratului sa legitimeze scopul maximizarii profitului politic, exact asa cum suna si argumentatia lui Crin Antonescu in vremea USL, si, mai mult, sa si ajute PNL in aceasta.

Efectul ar putea fi insa unul de bumerang si nu numai la Iasi, unde alegerile vor depinde si de cum arata oferta electorala, cat mai ales la nivel national. Memoria sociala e selectiva, dar in selectia deceniilor postcomuniste, alianta contra firii dintre PNL si PSD are un loc consistent, pentru ca s-a pliat pe sindromul posttraumatic al unei societati inghitite, vreme de aproape 50 de ani, de statul totalitar.

Alianta USR PLUS a speculat deja momentul, prin chiar candidatul PLUS la Primaria Iasi, fostul purtator de cuvant al Guvernului condus de Dacian Ciolos, Liviu Iolu.

"Veriga lipsa dintre PSD si PNL a fost gasita in persoana lui Mihai Chirica. El reface, de azi, lantul de iubire dintre cele doua partide.

E un blat ordinar pe care PNL il face in speranta ca va castiga cateva voturi in plus mizand pe primarul in functie. O renuntare de neinteles, un troc intre politicienii vechi care conduc retele locale de coruptie de ani buni. E si o palma data iesenilor, care se plang de incompetenta si incapacitatea lui Chirica de a administra un oras cu un buget foarte mare.

Fostul pesedist Mihai Chirica a fost "adoptat" electoral si va candida pentru un nou mandat la Primaria Iasi din partea PNL. El e dovada clara a afacerilor transpartinice care au distrus Romania in ultimii 30 de ani. PNL si PSD dovedesc ca nu exista cu adevarat partide politice, ci doar interese de afaceri transpartinice.

Cand ai nevoie te inscrii in PSD, cand se schimba vremurile treci la PNL. Important e sa ramai mereu la butoane", a scris Liviu Iolu pe Facebook.

De altfel, termenul de "blat" PNL/PSD, unul cu puternice conotatii negative in perceptia electoratului, tocmai pentru ca e ceva ce se face peste capul si decizia alegatorilor, e unul pe care Alianta 2020 a inceput sa il integreze in narativul electoral. Nu e nevoie de un raspuns oficial al liberalilor, pentru a vedea ca un candidat comun al PNL si USR/PLUS la locale e un proiect esuat.

