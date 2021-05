House of One: La Berlin s-a pus piatra de temelie a Casei Religiilor

Locul are deocamdată o imagine dezolantă lângă o șosea cu șase benzi în mijlocul Berlinului. Chiar alături, se ridică un complex expozițional despre începuturile orașului Berlin. De partea cealaltă, clădiri de birouri goale din fosta RDG și terenuri abandonate răspândesc în zonă farmecul lor special.

Totuși, este o zonă din centrul capitalei germane Berlin, la doar câteva minute de mers pe jos de Forumul Humboldt și de Ministerul de Externe. Joi a fost pusă în acest loc piatra de temelie a unui proiect religios fără pereche în lumea întreagă. Creștini, evrei și musulmani construiesc împreună "House of One", o casă comună a celor trei religii monoteiste. Proiectul nu este o comandă de "sus", de la cineva înalt din structurile politice sau religioase, ci este punerea în practică a unui vis al câtorva persoane, care lucrează la el de 12 ani.

Așa ar putea arăta Casa Religiilor

"Acest proiect este foarte important pentru orașul Berlin", spune Gregor Hohberg. Preotul evanghelic este implicat de la bun început în inițiativă. "De zece ani stăm de vorbă - evrei, creștini, musulmani, oameni de religii diferite, chiar și atei." Acest oraș ar avea nevoie de astfel de locuri unde oamenii pot să discute, indiferent cât de diferiți sunt unii de ceilalți. Preotul îl numește un "loc al păcii", un "semnal și simbol extrem de important".

Petrikirche din Berlin - biserică evanghelică (până în 1964)

În acest loc, între Alexanderplatz și Potsdamer Platz, s-a aflat timp de mai bine de 700 de ani Petrikirche, foarte importantă pentru istoria timpurie a Berlinului - biserica cu cel mai înalt turn din oraș. În 1964, liderii RDG au decis demolarea marelui zid al bisericii, avariat în cel de-al Doilea Război Mondial. De multă vreme, la fața locului explorează arheologii, care au găsit rămășițele a peste 3000 de persoane înmormântate în jurul bisericii și ruinele a patru construcții bisericești diferite.

Proiect fără pereche în lume

În următorii cinci ani, pe locul acestor ruine va fi construit proiectul unicat "House of One". Cu biserică, sinagogă și moschee, plus un spațiu central comun unde lumea se poate întâlni. Construcția ar urma să fie înaltă de 40 de metri, un simbol al comuniunii și solidarității. Costurile estimate se ridică la 43,5 milioane de euro iar finanțarea este deja în mare parte asigurată.

De la stânga la dreapta: rabinul Andreas Nachama, preotul Gregor Hohberg, imamul Osman Örs

Pentru Osman Örs, unul din imamii implicați în proiect, construirea unei case a religiilor cu o moschee în acest loc central din Berlin are o importanță aparte. În capitala germană există peste 80 de moschei și spații de rugăciune pentru musulmani. Dar nu în centrul Berlinului. Majoritatea sunt în cartierele mai sărace, ca Neukölln, Wedding, Moabit.

"Va fi cu adevărat cea mai centrală moschee din Berlin", spune Örs. Și adaugă, râzând: deja au început să vină prin zonă "musulmani care ajung la fața locului după ce caută pe Google o moschee în centrul orașului". Dar deocamdată găsesc doar schițele de pe gardul șantierului.

Trei religii monoteiste sub același acoperiș - între timp însă, antisemitismul este în creștere, inclusiv în rândul tinerilor musulmani. De asemenea, sporesc îngrijorările privind conflictele religioase din viața de zi cu zi. Pentru preotul Hohberg, proiectul "House of One" este cu atât mai important, în contextul înmulțirii conflictelor inclusiv la Berlin, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Israel și Hamas în Fâșia Gaza.

Dialog în loc de confruntare

"Un astfel de proiect arată cât de important este dialogul, încercarea de a-i înțelege pe cei care arată altfel, care vin din alte locuri, care cred în altceva. Faptul că se caută dialogul tocmai cu astfel de persoane, cu care să stabilim legături, pe care să-i cunoaștem într-un cadru de respect reciproc", explică Hohberg. Atunci când oamenii discută unii cu alții, "conviețuirea în societate are doar de câștigat. Exact asta facem noi."

De la stânga la dreapta: preotul Gregor Hohberg, rabinul Andreas Nachama, imamul Kadir Sanci

Actorii implicați în această inițiativă specială participă deja de mai mulți ani la acțiuni comune, în care se roagă împreună și dau dovadă de solidaritate. De exemplu după atentatele sângeroase asupra moscheilor din Noua Zeelandă, asupra bisericilor din Sri Lanka, asupra sinagogilor din Pittsburgh și Halle. "Suntem prieteni și arătăm cum stau alături umăr la umăr un rabin, un imam și un preot." Extremismul nu poate distruge credința și pacea, spune imamul Örs, "dar le dăunează. Trebuie să acționăm împotriva extremismului."

Sprijin politic și social

Nu e de mirare deci că proiectul este văzut cu ochi buni de numeroși responsabili din Berlin. Atât autoritățile federale, cât și cele regionale din Berlin sprijină financiar proiectul. Din forul fundației "House of One", creat în 2020 și condus de primarul general al Berlinului Michael Müller, mai fac parte fostul președinte federal Christian Wulff, înalți reprezentanți ai celor trei religii și ai sectorului cultural berlinez: directorul general al Forumului Humboldt, directoarea Muzeului Evreiesc, directorul general al Teatrului de Stat German, președintele Fundației Patrimoniului Cultural Prusac, directorul Casei Culturilor Lumii.

"Respect reciproc"

Președintele Bundestagului Wolfgang Schäuble, cel care a organizat în 2007, ca ministru de Interne, prima conferință islamică din Germania, a vorbit la așezarea pietrei de temelie de un "loc al toleranței și deschiderii". "House of One" are un standard teologic înalt: "Acceptarea cu respect a unor perspective spirituale diferite, fără a avea pretenția, simultan, de a se prezenta drept reprezentanți generali ai iudaismului, creștinismului și islamului."

Ceremonia de joi, la care, din cauza pandemiei, nu au putut participa mii de persoane, cum s-ar fi dorit, a fost urmărită prin livestream inclusiv de oameni din Republica Centralafricană și Georgia. În ambele țări amintite există planuri de proiecte similare comune ale celor trei mari religii aflate adesea în conflict.