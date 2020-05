Hotelurile din Austria încearcă să atragă turiști

Peste tot la Lacul Neusiedler se aud triluri și ciripituri, ținutul de lângă Illmitz, în apropiere de granița cu Ungaria, este un adevărat paradis pentru iubitorii de păsări. Dar, din cauza pandemiei de coronavirus, nu se întâmplă mare lucru în zonă, în ciuda temperaturilor de vară. Doar câțiva bicicliști coboară din bac la Illmitz. „Azi am avut poate 20 de clienți“, estimează căpitanul bacului, Hermann Drescher, cel care îi duce zilnic pe excursioniști de pe un mal pe celălalt. Angajații sezonieri din Ungaria vecină au început anul acesta doar în mai munca, „cu două săptămâni mai târziu ca de obicei“. O femeie din Sopron, din Ungaria, povestește că face deja de 13 ani naveta între țara ei și localitatea învecinată din Austria în fiecare sezon turistic. În mod normal, în mai e multă lume în zona lacului, dar anul acesta parcarea și iarba pe care se află de regulă șezlongurile sunt ocupate de gâște. Nici vânzătoarea de înghețată Moni nu are prea mulți clienți. „O treime din numărul de anul trecut“, calculează ea, fără turiști. „Este rău dacă granițele rămân închise“, spune ea încet în masca care-i acoperă fața, în timp ce umple cornetele cu înghețată.

Relaxări în circulația între țări

Potrivit recomandării Comisiei Europene, vizitatorii din străinătate ar urma să poată veni din nou abia de la mijlocul lui iunie. Guvernul de la Viena face presiuni de mai multe săptămâni pentru relaxarea regulilor stricte privind circulația între țări. „De la sfârșitul lui mai, vom reporni industria hotelieră din Austria“, a anunțat ministra responsabilă Elisabeth Köstinger, de la partidul de guvernare ÖVP. Totuși, se intenționează „monitorizarea numărului de noi infectări“, a precizat politiciana conservatoare. Repornirea treptată a industriei turistice este o măsură judicioasă, crede Markus Huber. „Atât timp cât există restricții de călătorie“, spune managerul excursionist care vine din Viena, „orice altă decizie nu ar fi avut sens“. El crede că măsurile luate timp de două luni de guvern împotriva extinderii epidemiei ar fi fost în principiu corecte. Doar așa s-a putut împiedica răspândirea și mai amplă a virusului. „Toate firmele au avut de suferit, din păcate și hotelurile au fost obligate să-și întrerupă activitatea“, spune el în timp ce coboară cu bicicleta din bac.

Multe anulări

„Sezonul este compromis pentru noi“, spune Otto Josef Egermann, în timp ce prepară singur un espresso la Hotelul Post. Hotelierul din Illmitz și-a trimis angajații acasă. Cam 30 de angajați trăiesc acum din banii de șomaj – de o parte și de alta a graniței. De vină este închiderea hotelului din cauza pandemiei. „La noi, activitatea începe de regulă în aprilie, cu ornitologii.“ Hotelierul enumeră evenimentele care contribuie de regulă la cifra sa de afaceri: Bird-Fair, Bird-Experience, „începutul primăverii“ la Lacul Neusiedler, raliul Oldtimer - „o serie întreagă de evenimente în aprilie și mai – toate au fost anulate“. În noiembrie încă, sezonul se anunța unul bun pentru această afacere de familie: hotelul cu 50 de paturi din centrul orașului Illmitz era deja rezervat în totalitate. „Totul a fost anulat“, se plânge hotelierul, „momentan avem doar cinci camere rezervate pentru Rusalii.“ Și în vară? „Să vedem ce rezervări o să avem.“ De siguranță, el se află mereu în contact cu angajații săi. Majoritatea au lucrat deja mai multe sezoane la Hotelul Post, spune Egermann, „și vor să se întoarcă“. Rezervările pentru toamnă arată încă bine, nu ar exista deocamdată „nicio anulare“, spune hotelierul. Dar nu vrea să se bazeze pe asta. Pentru că, „dacă vine al doilea val de coronavirus, atunci vor fi anulate din nou rezervările.“

Hotelierii se plâng de urmările shutdown-ului

Hotelierul Egermann nu este singurul în această situație. Peste o treime din hotelurile de patru și cinci stele din Austria au suferit pierderi de câte 700.000 de euro, estimează asociația hotelieră ÖHV. Guvernanții austrieci sprijină acum industria hotelieră cu amânări la plata impozitelor, cupoane gastronomice și injecții directe de capital. Toată lumea știe că branșa este foarte importantă pentru Austria, asigurând 16% din PIB. Egermann este sceptic și în ceea ce privește shutdown-ul și ajutoarele de la stat. „Daunele le achită în cele din urmă economia reală“, spune el, sub forma taxelor și plăților sporite. În branșa hotelieră va avea loc un fel de curățenie de piață din cauza crizei, crede Egermann. Cine are multe datorii sau s-a gestionat prost, nu va rezista. Vor curge multe lacrimi, dar într-un an sau doi criza va fi depășită. „Cu ajutoarele va mai dura“, crede el, pentru că firmele trebuie ținute în respirație artificială.

Servicii noi pentru depășirea crizei

Egermann stă în restaurantul gol al hotelului și așteaptă să treacă criza. De regulă, în local iau masa oaspeții hotelului și familiile lor; acum el stă singur la o masă și privește pe fereastră la castanii mari din curte. Afacerea sa de familie a făcut bani buni în anii trecuți. „Un an rezistăm“, spune el, în pofida investițiilor mari făcute în dotarea camerelor. A primit 1000 de euro ajutor imediat, pentru că acesta a fost acordat fără mare birocrație. Ajutoare speciale? Nu prea crede. Dobânzile la noile credite ar fi mai mari decât cele pe care le plătește deja. Răspunsul lui a fost reducerea costurilor. Serviciul pentru puținii oaspeți care au avut voie să vină în hotel a fost asigurat chiar de familia proprietarului: oaspeții au fost tehnicienii care asigură funcționarea numeroaselor centrale electrice eoliene din Austria. În acest fel s-au acoperit costurile pe aprilie, spune hotelierul, care a folosit și o idee nouă pentru a genera venit. El livrează acum mâncare și la domiciliu. „Înainte nu se făcea asta la noi în localitate“, se bucură el, „serveam doar la restaurant oaspeții hotelului și pe cei care organizau la noi sărbători în familie“. Serviciul de livrare vrea să-l păstreze și după ce trece criza. „Este un lucru bine primit de lume.“