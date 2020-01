Heiko Maas: "A amenința Irakul nu este foarte folositor"

Șeful diplomației germane, Heiko Maas, și-a manifestat îngrijorarea în legătură cu rezoluția votată de parlamentul irakian, prin care solicită guvernului de la Bagdad să pună capăt prezenței trupelor străine în Irak.

Politicianul social-democrat se teme că fără angajamentul comunității internaționale împotriva organizației teroriste Stat Islamic, instabilitatea în această țară va crește.

Maas a subliniat importanța susținerii internaționale pentru Irak, unde în ultimii ani s-a investit foarte mult în reconstrucție. ”Totul este în pericol de a se pierde”, a spus ministrul federal de Externe, făcând trimitere la tonul amenințător folosit de președintele american Donald Trump la adresa Irakului.

”Cel puțin în acest moment nu cred că este o reacție foarte folositoare. În urma deciziei luate în Parlament, trebuie să promovăm în mod activ continuarea sprijinului comunității internaționale pentru Irak. Am investit mult aici, angajamentul nostru fiind nu numai de natură militară, ci și sub formă de ajutoare de stabilizare, pentru a reconstruiri această țară, pentru a avea infrastructură. Toate acestea sunt în pericol de a se pierde dacă situația actuală va continua. Nu cred că Irakul poate fi convins cu amenințări, ci cu argumente, iar acestea sunt foarte multe. Însă, desigur, ultimul cuvânt îl are Irakul”, spus Maas.

Un portret al generalului Qassem Soleimani afișat de iranienii prezenți la funeraliile acestuia

Ministrul german de externe consideră primordială evitarea transformării Irakului în arena unui război între Statele Unite și Iran. ”Europenii au canale de comunicare deschise și funcționale cu ambele părți. Vom face partea noastră pentru a ne asigura că nu va exista un război proxy în Irak. Este o responsabilitate care ne revine, întrucât interesele noastre de securitate sunt afectate masiv în lupta împotriva terorismului internațional din Irak", a spus Maas, salutând dorința președintelui francez, a premierului britanic și a cancelarului german de a face demersuri pe lângă părțile implicate în conflict cu scopul evitării unui război SUA-Iran în Irak.

Diplomației trebuie să i se ofere o șansă, a precizat ministrul german de Externe, subliniind că o conflagrație în Orientul Mijlociu ar afecta substanțial securitatea europeană.

De asemenea, Maas a comentat pe scurt situația soldaților germani ai Bundeswehr, armata federală, staționați în Irak. Fără trupele americane, ar fi foarte dificil să menținem în Irak soldații germani, a căror securitate este o prioritate pentru noi”, a spus Heiko Maas.

Situația de securitate se poate schimba

August Hanning, între 1998 și 2005 fost șef al BND, serviciul secret extern al Germaniei, afirmă că autoritățile federale de securitate știu faptul că Iranul, prin intermediul organizațiilor pe care le controlează, are potențialul de a săvârși atentate teroriste inclusiv în Republica Federală.

August Hanning, fostul șef al BND

Într-un interviu acordat cotidianului Tagesspiegel, Hanning a amintit de atentatul organizat de Teheran la Berlin. În septembrie 1992, un comando Hezbollah a împușcat patru exilați kurzi în restaurantul Mykonos din Kreuzberg.

Acest caz ne arată că orice escaladare a conflictului între Iran, Statele Unite ale Americii și Israel, duce în mod direct și la creștera pericolului de atentate teroriste în Germania, a declarat fostul director al BND.

Hanning crede că, după uciderea puternicului general Soleimaini, la orizont se arată trei scenarii.

În primul rând, Iranul și Statele Unite s-ar putea baza pe aranjamentele informale anterioare, așa încât americanii să tolereze măsuri limitate de retaliere ale Iranului, fără a agrava spirala escaladării. Condiția este ca Iranul să se abțină de la provocări viitoare împotriva SUA. La schimb, americanii chiar ar putea accepta influența dominantă a Iranului în Irak.

A doua opțiune ar fi represalii limitate ale Iranului împotriva aliaților SUA din regiune sau împotriva transportului maritim în strâmtoarea Hormuz, care este importantă pentru comerțul cu petrol. Răspunsul militar al SUA ar fi probabil mai degrabă simbolic.

În fine, a treia opțiune ar fi atacurile directe ale Iranului asupra instalațiilor americane, soldate cu victime americane. Acest lucru ar duce inevitabil la represalii militare americane, care ar fi foarte dureroase pentru Iran.

Într-o atare situație, America ar urma să decidă dacă își va limita atacurile asupra țintelor iraniene din Irak sau dacă merge pe atacarea directă a teritoriului iranian. Aceasta va depinde de tipul și amploarea pagubelor și pierderilor cauzate de atacurile iraniene.

În opinia lui Hanning, conducerea din Iran ar trebui să fie conștientă de faptul că Statele Unite au putere de foc foarte mare în regiune, datorită bazelor militare din Qatar, Bahrain și Irak. Statele Unite sunt capabile să dăuneze semnificativ infrastructurii Iranului și să agraveze masiv problemele economice existente ale acestei țări, a spus fostul șef al BND.

dw/vd