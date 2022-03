Habeck: "Nu mai există uşurinţă"

Ministrul federal al Economiei a efectuat un turneu de trei zile în lumea arabă. Asta în timp ce în Europa domneşte războiul, calificat în repetate rânduri de Habeck drept insuportabil.

În Qatar şi Emiratele Arabe Unite s-a discutat despre livrări cât mai urgente de gaz lichefiat şi despre cooperare în vederea producţiei de hidrogen verde. În avionul de întoarcere de la Abu Dhabi, corespondentul DW Jens Thurau a stat de vorbă cu vicecancelarul german.

DW: Domnule Habeck, motivul călătoriei dumneavoastră, planificată în termen foarte scurt, a fost şocul provocat de atacul Rusiei asupra Ucrainei. De asemenea, recunoaşterea faptului că trebuie făcut urgent ceva împotriva dependenţei energetice a Germaniei de Rusia. Aţi avut succes, din perspectiva acestor premise?

Robert Habeck: Aceasta se va vedea abia în următoarele săptămâni şi luni. Eu nu închei acorduri ci pot să creez cadrul unor discuţii între întreprinderi. Cu Emiratele Arabe Unite avem un parteneriat mai îndelungat, care se referă în principal la neutralitate climatică, hidrogen verde şi extinderea energiei regenerabile. Am semnat acum cinci acorduri de cooperare. A fost clar un succes. În Qatar am discutat în principal despre posibile cantităţi de gaz lichefiat furnizabile. Aici manifest măcar încrederea că vizita a produs ceva. Qatar este stat şi firmă concomitent şi am senzaţia că ştiu acum care este poziţia lor. Deci ar putea funcţiona. Firmele noastre se vor alătura acum tratativelor.

Distrugeri la Kiev. Habeck: "Nu am crezut niciodată că va trebui să iau decizii pe fundalul unui război"

Cancelarul federal Olaf Scholz a vorbit despre o schimbare de epocă după atacul rusesc. În Europa domneşte impresia că se reanalizează din temelii condiţiile în care se poate face politică. Este aceeaşi situaţie şi în statele de la Golful Persic?

Le-a fost tuturor partenerilor de discuţii clar că Germania vrea să acţioneze acum dur împotriva Rusiei. Că nu dăm în exploatare gazoductul Nord Stream 2, dar mizăm în continuare pe protecţia climei. Dar în timp ce spunem că în Qatar trebuie făcut mai mult pentru drepturile angajaţilor şi criticăm faptul că Emiratele Arabe Unite îl întâmpină pe potentatul sirian Assad, ceea ce şi eu am făcut, aceste ţări au următoarea poziţie faţă de Germania şi faţă de Occident: ne lăsaţi baltă când armate care din perspectiva noastră sunt teroriste deschid focul asupra noastră. Poziţia voastră faţă de Iran este ambivalentă şi noi trebuie să tragem ponoasele. Voi veniţi la noi doar când aveţi nevoie de ajutorul nostru. Asta mi s-a spus, fără ocolişuri.

Habeck şi cancelarul Olaf Scholz în Bundestag, în ziua învestirii guvernului din care fac parte

Iar întrebarea adresată nouă a fost următoarea: ceea ce vreţi acum este ceva pe termen lung? Sau vreţi doar scurt să vă ajutăm şi apoi ne întoarceţi iarăşi spatele? A trebuit aşadar să explic că nevoia noastră de hidrogen verde este pe termen lung şi politica de desprindere de gazul rusesc este un proiect de durată. Cred că am reuşit asta.

Sunteţi în funcţie din decembrie anul trecut, când războiul încă nu izbucnise. În ce măsură războiul v-a schimbat, în ce măsură a influenţat coaliţia laburist-ecologist-liberală de la Berlin?

Pentru mine nu este o abordare cu totul nouă a politicii. Am vrut dintotdeauna să port răspundere şi am ştiut că trebuie să iau decizii impopulare, dificile, care cer oamenilor sacrificii. Decizii care poate nu se bucură de sprijinul majorităţii, dar care, cu toate acestea, trebuiesc luate.

Robert Habeck şi corespondentul DW Jens Thurau

Dar că va trebui să iau decizii având în fundal războiul, asta nu mi-a fost, desigur, clar. Acum totul a devenit şi mai focusat, mai serios - deciziile de a livra armament Ucrainei, de a dota Bundeswehr cu echipament suplimentar, de a sancţiona Rusia. Şi nu ştim când preşedintele Putin va trece la contramăsuri. Ceea ce vreau să subliniez este că Rusia are arme atomice! Totul e foarte serios, asta s-a schimbat. Nu mai există uşurinţă. Dar nu am avut niciodată aşteptarea să pot face facil slalom printre obstacole.