Guvernul federal vrea să combată mai ferm ura față de evrei

Este o dimineață mohorâtă de noiembrie în Berlin. Dimineața, în știrile locale de la radio se vorbește despre câteva raiduri ale poliției în diferite părți ale orașului. Trei sau patru ore mai târziu, relatările devin mai clare: anchetatori din 14 landuri federale au luat în vizor așa-numitele postări de ură pe internet și au sunat la ușile autorilor suspecți.

Unul dintre ei este un bărbat în vârstă de 59 de ani din Berlin-Gesundbrunnen. Presupusul ”autor al unui text plin până la refuz de declarații antisemite“ publicat pe "VK" (un fel de Facebook rusesc), ”îi numește pe evrei sataniști”. Laptopul său a fost confiscat, a anunțat poliția din Berlin. Polițiștii au precizat în mod explicit că bărbatul de 59 de ani deține cu acte în regulă o armă.

Aceasta este doar dintre cele 91 de acțiuni polițienești de rutină desfășurate în această zi pe teritoriul federal. Și, din nefericire, deloc singura care implică ura față de evrei. Un noiembrie german.

Momente reper în cabinet

Berlin, şedinţă de guvern, 30.11.22

În aceeași zi, cabinetul federal adoptă o "Strategie națională împotriva antisemitismuluiși pentru viața evreiască". Raportul, primul de acest fel, se referă la aplicarea de măsuri mai ferme împotriva urii față de evrei. "Astăzi atingem un punct de cotitură", a declarat Felix Klein, comisarul pentru antisemitism al guvernului federal, în fața presei.

De ani de zile, statisticile poliției înregistrează o creștere a numărului deinfracțiuni antisemite și a proceselor decurgând din acestea. Numărul de postări de ură pe internet "a explodat de multă vreme”. În 2021, poliția a înregistrat 3027 infracțiuni antisemite la nivel național, cu aproape 700 mai multe decât în anul precedent. Iar în aceste săptămâni de toamnă au avut loc mai multe atacuri asupra instituțiilor evreiești. Să amintim numai de focurile de armă asupra casei rabinului de la Sinagoga Veche din Essen (vezi poza principală).

Klein, care din 2018 este „reprezentantul guvernului federal pentru viața evreiască din Germania și lupta împotriva antisemitismului", a pregătit documentul de strategie împreună cu echipa sa timp de doi ani. El subliniază importanța formatului ("subțire și compact") al raportului, perspectivele de acțiune pentru întreaga societate, precum și preocuparea de a face vizibilă viața evreiască în viața de zi cu zi. Klein pomenește în mod explicit de antisemitismul vizând tot mai puternic Israelul, un fenomen evident în mediile intelectuale și academice.

„O sensibilizare și la nivelul formatorilor"

Raportul subliniază, între altele, importanța educației în prevenirea urii împotriva evreilor, importanța unei culturi a memoriei și a conștientizării mai puternice a istoriei. Lupta împotriva antisemitismului este sarcina întregii societăți, nu doar a statului. Din acest motiv, strategia vizează și factori precum cluburile sportive, ai căror antrenori urmează să fie sensibilizați faţă de acest subiect.

Raportul de 48 de pagini solicită noi angajamente sau activități suplimentare și enumeră, în stilul exemplelor de bune practici, idei și măsuri care au fost deja puse în aplicare.

Responsabilii guvernului german şi ai Comisiei Europene în combaterea antisemitismului - Felix Klein și Katharina von Schnurbein -, au prezentat împreună documentul de strategie.

Prin acest plan de acțiune, guvernul federal pune în aplicare (în timp util) o cerință a Comisiei Europene, potrivit căreia statele membre ale UE trebuie să prezinte strategii naționale până la sfârșitul anului 2022. La prezentarea planului de acțiune, Katharina von Schnurbein, reprezentantul UE pentru combaterea antisemitismului și pentru promovarea vieții evreiești, a declarat că Germania este acum a șaptea țară din UE care prezintă un astfel de concept. Alte douăsprezece state doresc să întreprindă un pas similar până la sfârșitul anului sau în prima jumătate a anului 2023.

Asemenea lui Klein, von Schnurbein vorbește despre o "piatră de hotar în istoria Republicii Federale". Nu trebuie să existe ascunzișuri pentru antisemitism, spune ea. Or, având în vedere istoria sa, Germania joacă un rol cheie în combaterea antisemitismului. Documentul de strategie are potențialul de a crea un impact larg, iar Germania are nevoie de aceasta, dezvoltarea liberă a vieții evreiești fiind "criteriul democrației".

"Învățând mai multe despre viața evreiască"

În explicarea documentului, ambii oficiali au trecut de la limbajul general și birocratic la cel concret. Von Schnurbein califică drept "o idee excelentă” sugestia venită din partea evreilor de a iniția și la nivel european un fel de an tematic privind viața evreiască, așa cum s-a desfășurat în Germania până în vara anului 2022. Cu două săptămâni în urmă, a precizat ea, s-a întâlnit la Bruxelles cu 200 de reprezentanți municipali din diferite țări europene, inclusiv cu cei doi actori principali ai anului tematic german. Von Schnurbein subliniază importanța colaborării și speră în avansarea de idei utile pentru consolidarea vieții evreiești dincolo de granițe.

Felix Klein, responsabil al guvernului federal pentru antisemitism din 2018

În opinia lui Felix Klein, anul tematic aduce conștientizarea faptului că "oamenii sunt interesați să afle mai multe despre viața evreiască". Comunitățile evreiești au fost, la rândul lor dispuse să se deschidă și să răspundă la întrebări. Oficialul spune că nu știe dacă acest lucru ar fi fost posibil în Germania în urmă cu 20 de ani și că, pe măsură ce percepția asupra vieții evreiești devine mai evidentă, cu atât aceasta este mai puțin în pericol de a fi atacată.

Pericol pe Internet

Klein și von Schnurbein au evocat în mod repetat tendințele antisemite de pe net. "Internetul este principala poartă de intrare a antisemitismului în sufrageriile noastre”, spune von Schnurbein. Klein se plânge la rândul său că ura și hărțuirea pe rețelele sociale sunt din ce în ce mai prezente. Sunt „vremuri dificile" din cauza pandemiei, spune Klein.

Președintele Consiliului Central al Evreilor, Josef Schuster, a afirmat, într-un interviu acordat cu o zi înainte ziarului "Frankfurter Allgemeine Zeitung“, că, în opinia sa, sentințele judecătorești pentru infracțiuni antisemite sunt "prea des atenuate prin trimiteri la o copilărie dificilă sau la circumstanțe generale problematice, lucruri de natură a relativiza infracțiunile”.