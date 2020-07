Metode banditești de „convingere” sau show cu un doctor-deputat sechestrat în Parlament?

UPDATE

Ștefan Gațcan a făcut public un scurt video, filmat într-o vie, în care spune că este bine, nu este sechestrat, că se află cu familia și că are nevoie de reabilitate. Din această cauză, în următoarea perioadă, nu va comunica cu nimeni.

Este vorba de deputatul Ștefan Gațcan, care marți a anunțat că părăsește PSRM și aderă la grupul Pro Moldova, condus de Andrian Candu, finul oligarhului Vlad Plahotniuc. Marți, după ce și-a anunțat desprinderea de fracțiunea PSRM, lăsând coaliția PSRM+PDM fără majoritate parlamentară, Gațcan a fost acostat pe o stradă din preajma televiziunii publice de „un personaj în civil” (așa susțin cei din Pro Moldova, care au reușit să filmeze momentul), mașina sa a fost trasă pe dreapta, iar ulterior s-au apropiat doi deputați socialiști (Vlad Bătrâncea și Corneliu Furculiță), care l-ar fi somat pe Gațcan să-și depună mandatul. Ulterior, socialiștii au mers la clinica ce îi aparține lui Gațcan (unde au depus o coroană funerară), iar după ceea au protestat zgomotos în fața locuinței deputatului, cerându-i să-și depună mandatul.

Plângerea nu a mai ajuns la Procuratură

Miercuri, Pro Moldova a difuzat un comunicat de presă în care menționează că Gațcan ar fi depus miercuri dimineață o plângere la Procuratură în care reclamă hărțuirea, intimidarea și șantajul la care a fost supus la 30 iunie de către cei doi deputați socialiști.

Contactat de DW, purtătorul de cuvând al Procuraturii Generale, Maria Vieru, a comunicat că o astfel de plângere din partea lui Gațcan la Procuratură nu a ajuns, instituția nefiind sesizată nici în legătură cu presupusa sechestrare a deputatului.

Cei de la Pro Moldova susțin însă, în comunicatul citat, că miercuri, când a venit la Parlament, pentru a participa la ședința Comisiei de protecție socială, sănătate și familie, Ștefan Gațcan a fost sechestrat de un grup de deputați socialiști și i s-a cerut să semneze cererea de demisie. Drept confirmare, cei din Pro Moldova au făcut publică o poză în care deputatul Gațcan este flancat, într-un birou, de mai mulți deputați socialiști.

Ștefan Gațcan cu deputaţi PSRM

Furculiță, despre „revenirea” lui Gațcan la PSRM

La scurt timp, președintele fracțiunii PSRM, Corneliu Furculiță, a anunțat pe Facebook că Ștefan Gațcan și-a depus mandatul de deputat, dar „rămâne parte a echipei PSRM (deși Gațcan niciodată nu a fost membru al PSRM – n.n.): „Astăzi deputatul Ștefan Gațcan a participat la ședința fracțiunii parlamentare a socialiștilor... și a prezentat viziunea sa în privința situației din țară, în mod special, în ceea ce privește lupta cu pandemia de coronavirus”, a scris Furculiță. „La final, Ștefan Gațcan a anunțat decizia de a renunța la mandatul de deputat pentru a se dedica plenar medicinii. Cererea de depunere a mandatului a fost înregistrată, astăzi, la secretariatul Parlamentului. În același timp, Gațcan a mai anunțat că rămâne parte a echipei PSRM și se va implica activ în munca grupului social al formațiunii. (...) Iar fracțiunea PSRM a luat act de această decizie și l-a încurajat pe Ștefan Gațcan să participe cât mai activ în viața Partidului Socialiștilor”, a scris Furculiță pe Facebook.

Asta în timp ce deputații din Pro Moldova îl căutau pe noul lor coleg peste tot prin Parlament. Cu o zi înainte, Gațcan s-a afișat, la un briefing, alături de echipa grupului Pro Moldova și a spus că nu își va depune mandatul de deputat. Portalul deschide.md a scris că, la un moment dat, „Gațcan a fost scos din Parlament de către Corneliu Furculiță și dus într-o direcție necunoscută”. Ulterior, liderul Pro Moldova, Andrian Candu, anunța într-un live că se află la poarta Președinției și că Gațcan ar fi fost dus în interior. Candu a solicitat intervenția poliției, care, la rândul ei, a chemat „grupa operativă”, deoarece poliția nu are competențe de a efectua acțiuni operative în Președinție.

Președinția denunță un show

Instituția prezidențială a negat, însă, faptul că Gațcan s-ar afla în Președinție. Telefonul acestuia este deconectat. „Deputatul Ștefan Gațcan nu s-a aflat astăzi în clădirea Președinției, cum fals au afirmat deputații care au organizat show-ul din fața instituției. Ceea ce fac deputații din partidele oligarhice Pro Moldova și Șor nu este nimic altceva decât o acțiune disperată prin care doresc să mute atenția opiniei publice de la acuzațiile extrem de grave care planează asupra lor privind coruperea unui număr mare de deputați din Parlamentul Republicii Moldova”, a comentat purtătoarea de cuvânt a Președinției, Carmena Sterpu.

Deputații Pro Moldova au blocat ieșirile din Președinție. La un moment dat, o mașină Skoda Superb a încercat să iasă din curtea instituției și l-a luat pe deputatul Vladimir Cebotari pe capotă, șoferul fiind somat de poliție să oprească.

Documente ciudate

Documentul publicat de socialistul Furculiță, prin care Gațcan și-ar anunța demisia din funcția de deputat, a generat multe suspiciuni. Mai mulți deputați au pus la îndoială faptul că Gațcan ar fi scris acel document: „Nu este clar dacă acest document a fost scris chiar de Gațcan și dacă nu cumva a scris-o altcineva, iar Gațcan a fost impus/constrâns s-o semneze. Dacă e așa, atunci e caz penal”, a menționat deputatul PAS, Sergiu Litvinenco.

O analiză vizuală a celor două documente pe care apare semnătura lui Gațcan alimentează supoziția că cel puțin unul nu a fost scris de semnatar. De exemplu, cererea de renunțare la mandat, depusă miercuri, are numărul de ieșire 4, deși declarația făcută cu o zi în urmă, prin care Gațcan își anunța retragerea din fracțiunea PSRM, are numărul de ieșire 8. În poza publicată de Pro Moldova, nu Gațcan, ci deputatul socialist Bolea are în față o foaie. În plus, codurile poștale din partea de jos a celor două documente sunt diferite, ceea ce înseamnă că blancul unuia dintre documente nu este a lui Gațcan, fiecare deputat având antetul său.

Potrivit legislației moldovenești, cererea de demisie a deputatului urmează a fi aprobată de Parlament, prin votul majorității deputaților. Fără Gațcan, coaliția PSRM+PDM nu are majoritate. „Mandatul de deputat încetează în momentul în care este adoptată hotărârea Parlamentului prin care se ia act de vacanța funcției (înainte de asta se elaborează un proiect de hotărâre a Parlamentului și se aprobă un raport al Comisiei juridice). Până la adoptarea hotărârii Parlamentului în acest sens, Gațcan este deputat”, a explicat deputatul PAS, Sergiu Litvinenco.