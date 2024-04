Greva generală paralizează Grecia

În Grecia, gurile stațiilor de metrou au rămas ferecate cu gratii, autobuzele stau nemișcate în depouri iar ziarele au dispărut de la chioșcuri. Țara este pur și simplu paralizată în această zi de miercuri (17.04.2024) de o amplă grevă. Protestul, care este organizat de GSEE, organizația umbrelă a sindicatelor elene, se dorește un răspuns la creșterea puternică a costurilor vieții. Greva se desfășoară sub motto-ul: "Prețurile au crescut până la Dumnezeu, în vreme ce salariile noastre sunt în Tartar” (cea mai joasă regiune a lumii, aflată atât de adânc sub pământ pe cât este pământul sub cer. n.r).

Lista de revendicări include în primul rând creșteri salariale și utilizarea mai consecventă a contractelor colective de muncă, dar și măsuri eficiente împotriva creșterilor dramatice de prețuri care afectează toată Grecia.

Protestul a început marți (16 aprilie 2024) cu o grevă națională de 24 de ore a jurnaliștilor greci și a personalului tehnic și administrativ din toată presa scrisă, audiovizuală și online din sectorul public și privat. Multe posturi de televiziune și de radio au difuzat reluări iar ziarele nu au mai fost tipărite.

Membrii GSEE își prezintă revendicările în ajunul grevei generale din Atena Imagine: Sofia Kleftaki/DW

Grecia și-a revenit după grava criză financiară din perioada 2010-2016 și a înregistrat succese economice semnificative în ultimii ani. Însă la fel de adevărat este că există o nemulțumire tot mai mare în rândul populației, din cauza greutății acoperirii costurilor de zi cu zi. Potrivit Eurostat, puterea de cumpărare a grecilor este a doua cea mai scăzută din UE, după bulgari, care își permit chiar mai puțin în comparație cu veniturile pe care le au.

Serviciile de autobuz, tren, metrou, tramvai, taxi și feribot sunt oprite

Deosebit de afectat de grevă este sectorul transporturilor. Metroul din Atena, toate trenurile, dar și tramvaiele sunt trase pe linie moartă, feriboturile au rămas în porturi iar autobuzele circulă doar în anumite intervale orare. La greva de 24 de ore iau parte și medicii, care cer un sistem de sănătate liber accesibil tuturor și creștere numărului de angajări în spitale.

Șoferul de taxi Pavlos Tsigkounakis în Piața Syntagma din Atena Imagine: Sofia Kleftaki/DW

Inclusiv șoferii de taxiuri protestează. "Pentru a supraviețui și pentru a-mi asigura traiul, trebuie să lucrez în medie cel puțin zece ore pe zi", spune șoferul de taxi din Atena, Pavlos Tsigkounakisden. Giorgos Mamalis, un alt șofer de taxi din Atena, relatează o situație similară. "Din cauza prețurilor ridicate și a taxelor enorme pentru noi, șoferii de taxi, situația se înrăutățește pe zi ce trece, indiferent cât de mult muncesc", spune el.

Giorgos Aslanidis este șofer de autobuz de 20 de ani. "Ne vrem viețile înapoi. Mulți oameni cred că o grevă nu va duce la nimic, dar merită să încercăm”, declară el. Pentru Aslanidis nu doar salariile mici reprezintă o problemă, ci și condițiile de muncă, pe care le consideră cu greu acceptabile.

Șoferul de autobuz Giorgos Aslanidis se plânge de salarii mici și de condițiile de muncă precare Imagine: Sofia Kleftaki/DW

"Există lipsă de personal și deficiențe tehnice. În timpul turei mele de ieri a trebuit să schimb vehiculele de două ori din cauza unei defecțiuni."

"Poveste de succes" sau "scenariu infernal"?

Luna aceasta, Grecia a majorat cu 6,4% salariul minim, care a ajuns la 830 de euro pe lună. Pentru mulți greci acest salariu tot nu este suficient. "Salariul minim din Grecia este cu mult sub media europeană", spune Thanassis, care activează în cadrul GSEE. Împreună cu alți voluntari, el stă la ieșirea de metrou spre Piața Syntagma din Atena în ziua dinaintea grevei generale și împarte pliante GSEE trecătorilor. "Oamenii nu-și mai pot permite produse alimentare de bază, cum ar fi laptele pentru copiii lor sau un apartament normal”.

Tânărul de 29 de ani consideră că măsurile luate până acum de guvernul grec pentru a consolida economia nu au ajuns la populație. "Povestea de succes privind redresarea economiei grecești se bazează în principal pe investiții. Când vorbim despre populația greacă, nu este o poveste de succes, ci un scenariu infernal”, consideră sindicalistul.

Voluntarii GSEE împart pliante trecătorilor la stația de metrou Syntagma Imagine: Sofia Kleftaki/DW

Nemulțumirea în rândul populației este în creștere

Inflația puternică din ultimele luni erodează salariile și pensiile deja mici ale multor greci. Giorgos, un pensionar în vârstă de 60 de ani, abia reușește să se descurce. "Îmi primesc pensia la sfârșitul lunii și la fiecare a zecea parte a lunii trebuie să împrumutăm bani de la copiii noștri, pentru că pensia noastră este suficientă doar pentru zece zile", spune el.

Pensionarul și soția sa, Theodora, dețin un apartament și nu sunt nevoiți să achite chirie. Theodora, și ea tot pensionară, a lucrat în sectorul public timp de 36 de ani. "Pensia mea de 950 de euro nu ajunge nici măcar pentru a cumpăra alimente la supermarket. Înainte de pandemie făceam cumpărături pentru două săptămâni cu 100 de euro. Astăzi, aceeași sumă este suficientă pentru câteva zile. Încercăm să economisim bani cum putem și să cumpărăm doar când sunt oferte speciale sau produse de calitate inferioară”, se plânge femeia.

O femeie într-un supermarket din Atena în octombrie 2023 Imagine: Kaki Bali/DW

Pentru a contracara explozia prețurilor, guvernul elen a introdus în noiembrie 2022 așa-numitul "coș bugetar", care are ca scop garantarea unui preț mai mic pentru anumite produse alimentare de bază. Pentru viitorul Paște ortodox grecesc din 5 mai 2024, așa-numitul "coș de Paște" a fost chiar introdus special pentru a ușura povara asupra gospodăriilor atunci când fac cumpărături pentru cea mai importantă sărbătoare ortodoxă. Cu toate acestea, unele produse, cum ar fi uleiul de măsline, au devenit bunuri de lux, care au devenit aproape inaccesibile pentru o parte a populației.

Grevă și teamă

Greva nu este însă o opțiune pentru toată lumea. Giorgos și Theodora menționează că mulți greci se tem să participe la grevă. "Fiul nostru ar fi concediat a doua zi dacă ar intra în grevă. Iar dacă s-ar anula salariul unei familii, familia nu ar mai putea să se hrănească", spune Theodora.

Giorgos, în vârstă de 36 de ani, care lucrează ca inginer electrician în sectorul energetic, relatează despre o situație similară.

"Un coleg de la compania mea a fost concediat pentru că a participat la o grevă", spune el. "Nu numai în sectoarele mai prost plătite, ci și în locurile de muncă mai bine plătite, mulți oameni se tem să facă grevă din cauza repercusiunilor pe care le-ar putea suferi la locul de muncă”.