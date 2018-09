Germanii sunt nemulțumiți de politica de migrație

La Berlin, noua sesiune parlamentară începe la fel cum s-a terminat cea dinainte de vacanță - cu certuri în interiorul guvernului. Din nou, mărul discordiei e politica față de refugiați. După incidentele violente la care s-a ajuns în timpul unor proteste xenofobe la Chemnitz, ministrul federal de Interne, Horst Seehofer, a spus că migrația e "mama tuturor problemelor din Germania".

Noul sondaj ARD-Deutschlandtrend pentru luna septembrie, realizat de institutul demoscopic infratest dimap, arată că migrația reprezintă într-adevăr un subiect foarte important pentru mulți cetățeni germani. Jumătate dintre cei chestionați crede că guvernul neglijează grijile cetățenilor legate de imigrație. În estul Germaniei, două treimi dintre cei chestionați au sentimentul că temerile lor nu sunt luate în serios.

Sondajul reflectă o atitudine predominant critică față de politica de migrație a ultimilor trei ani, când Germania a primit un număr foarte ridicat de refugiați și migranți. 69 la sută dintre respondenți sunt de părere că integrarea refugiaților în societate și pe piața munciii nu a funcționat suficient de bine până acum. În plus, mulți sunt de părere că nu se întreprind suficiente eforturi pentru a preveni criminalitatea și violența. 83 la sută dintre cei chestionați consideră că există probleme privind expulzarea migranților ale căror cereri de azil au fost respinse.

Note proaste pentru guvern

Politica de migrație nu e singurul aspect pe care îl critică cetățenii. Mai mult de două treimi dintre cei chestionați au declarat că sunt nemulțumiți de activitatea guvernului federal.

78 la sută consideră că guvernul e prea ezitant și nu ia decizii clare. Aceste critici nu sunt formulate doar de susținătorii partidelor de opoziție, ci și de cei ai partidelor aflate la guvernare.

Cu toate acestea, dacă ar avea loc alegeri duminica viitoare, rezultatele obținute de partidele care formează coaliția de la Berlin, conservatorii din CDU/CSU și social-democrații din SPD, ar fi foarte asemănătoare ca în ultimul sondaj, realizat în august. Aceste rezultate ar fi mai scăzute decât cele de la alegerile parlamentare din toamna anului 2017 și nu ar ajunge pentru o majoritate parlamentară.

Trebuie pus sub observare partidul AfD?

După ce "Alternativa pentru Germania" (AfD) a participat la protestele extremei drepte la Chemnitz, se discută dacă partidul populist de dreapt ar trebui pus sub observare de către Oficiul federal pentru protecția Constituției. Michael Kretschmer, premierul landului Saxonia, unde au avut loc incidentele violente, a respins această posibilitate, în timp ce cancelara Angela Merkel consideră că decizia trebuie luată de Oficiul federal pentru protecția Constituției. 65 la sută dintre cetățenii care au participat la sondaj consideră că punerea sub observare a partidului AfD ar fi o măsură adecvată, 32 la sută au o părere opusă. Nu-i de mirare că susținătorii AfD resping o astfel de măsură. Dintre votanții celorlalte partide, simpatizanții liberalilor din FDP au cele mai mari rețineri față de punerea sub observare a formațiunii populiste de dreapta.

Cât de mare e încrederea în statul de drept?

După incidentele de la Chemnitz se discută mult despre funcționarea statului de drept german. Aproximativ două treimi dintre cei chestionați sunt de părere că statul de drept funcționează, per total, așa cum trebuie. Sondajul relevă o diferență remarcabilă: încrederea în statul de drept e mai mare în landurile federale din vest (73 la sută) decât în cele din est (50 la sută).

Institutul demografic infratest dimap i-a întrebat pe participanții la sondaj și cât de mare e încrederea lor în instituții. Cu toate că incidentele xenofobe de la Chemnitz au dus la multe discuții despre rolul poliției, încrederea germanilor în această instituție nu a scăzut. Patru din cinci cetățeni declară că încrederea lor în forțele de ordine e "mare" sau chiar "foarte mare". Două treimi dintre cei chestionați și-au exprimat încrederea în justiția germană. În ceea ce privește mass-media, părerile sunt foarte diferite. 47 la sută dintre cei chestionați au încredere în informațiile furnizate de televiziune, radio și ziare, ceilalți au o atitudine sceptică față de instituțiile media din Germania.