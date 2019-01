Germanii și dreptul lor de a goni pe autostradă

”Este ca și cum ați încerca să decretați diminuarea potenței la bărbați”, a declarat, marți, politicianul ecologist Cem Özdemir, referindu-se la ideea limitării vitezei maxime pe autostrăzile germane.

Invitat în emisiunea matinală a televiziunii publice ARD, politicianul ecologist, a cărui afirmație a lăsat cu siguranță perplecși mulți telespectatori, a subliniat că ”în Germania, această dezbatere este susținută în mod irațional”.

O dezbatere irațională într-o țară aparent foarte rațională? Ei bine, da.

Model de mașină germană cu motor temperamental

Autoturismul este, de multe decenii, copilul de suflet al germanilor, iar pe aproximativ 60 la sută din autostrăzile Republicii Federale nu există limite de viteză. ”Drum liber pentru cetățeni liberi” a solicitat Automobil Clubul German (ADAC) în 1974, iar mulți cetățeni nu acceptă nici acum, după 45 de ani, să renunțe la acest principiu.

Deoarece a conduce cu viteză înseamnă mai mult decât a ajunge rapid la destinație. Este vorba de un sentiment de libertate și de convingerea că, atunci când vine vorba despre cel mai important subiect - mașina! -, politica nu contează.

Un lobby puternic alcătuit din șoferi și constructorii de automobile a reușit până acum să înăbușe discuțiile despre limita de viteză pe Autobahn.

Frână în numele protecției climatice

Iată însă că, pe fondul celor mai recente recomandări elaborate de o comisie de experți la cererea guvernului federal, această dezbatere își face din nou loc în spațiul public.

Tocmai în Germania, țara în care industria auto este una cheie, furnizând motoare puternice întregii lumi.

Motivele rezidă în obiectivele privind protecția climei stabilite de guvernul federal și care trebuie îndeplinite până în 2030.

Membrii comisiei de experți includ reprezentanți ai sindicatului IG Metall, ai ADAC, Asociației Industriei Germane (BDI), Asociației Producătorilor de Automobile (VDA), Deutsche Bahn, Volkswagen și ai asociațiilor de mediu Nabu și BUND.

Potrivit Oficiului Federal de Statistică, în 2017 traficul auto din Germania a fost responsabil pentru emisia a 115 milioane de tone de dioxid de carbon (CO2) cu efect nociv.

Comparativ cu anul 2010, este vorba de o creștere de șase la sută. Întrucât, în ultimii ani, emisiile de CO2 generate de trafic au crescut, iar motoarele puternice produc mai mult dioxid de carbon, experții consideră că o soluție de reducere a poluării ar putea fi limitarea vitezei maxime pe autostrăzi la 130 km/h.

Lobby împotriva limitării vitezei

Radare pe autostradă

Valul de consternare nu s-a lăsat așteptat. Ministrul federal al Transporturilor, conservatorul bavarez Andreas Scheuer, a declarat că ideea reducerii vitezei, dar și cealaltă recomandare a comisiei, de majorare a accizei la motorină, sunt “împotriva bunului simț”.

Unii membri ai comisiei vor să impună o agendă reîncălzită din nou și din nou, a subliniat ministrul bavarez, cu referire la organizațiile ecologice, membre ale acestui for.

ADAC se îndoiește că restricțiile de viteză sunt relevante din perspectiva protecției climei. “Efectul este limitat”, afirmă Ulrich Klaus Becker, vicepreședintele clubului.

El este de părere că pentru reducerea poluării ar fi mult mai utilă fluidizarea traficului, ceea ce ar diminua numărului accidentelor și al ambuteiajelor.

Limitarea vitezei nu previne nici accidentele, spune oficialul ADAC, făcând trimitere la statisticile din țările vecine care au restricționat viteza.

Deloc surprinzător, Asociația Industriei de Automobile (VDA) - un grup puternic al producătorilor de autoturisme din Germania - este împotriva limitării vitezei.

VDA afirmă că “există alte măsuri mai eficiente pentru protecția climei decât o limită generală de viteză pe autostrăzi". O pârghie importantă este digitalizarea traficului rutier. "Prin conectarea vehiculelor între ele și cu infrastructura poate fi evitată congestionarea traficului”.

În plus, adversarii limitei de viteză susțin că autostrada nu este la fel de periculoasă precum susțin varii comentatori. Potrivit datelor Autorității Federale pentru Infrastructură Rutieră, în anul 2017, autovehiculele au parcurs aproximativ o treime din rutele lor pe autostrăzi.

Numai fiecare al optulea deces produs în trafic (12,9%) a avut loc pe autostradă. De asemenea, jumătate din victime au murit pentru că au fost încălcate regulile de circulație, nu pentru că secțiunea respectivă de autostradă nu avea limită de viteză.

Siguranță în trafic

Radarul, păzitorul tuturor restricțiilor de viteză

Cu toate acestea, sindicatul Poliției (GdP) consideră că o limită de viteză este binevenită tocmai datorită numărului redus de accidente. Vicepreședintele sindicatului Michael Mertens precizează: "Dacă nu vrem să ne resemnăm cu faptul că în fiecare an aproximativ 3200 de oameni sunt uciși în trafic, trebuie să venim cu o idee. Cu cât autovehiculele se deplasează mai rapid și are loc o coliziune, cu atât mai puternice sunt forțele care acționează asupra oamenilor din mașini", a spus Mertens. GdP are în vizor nu numai autostrăzile, ci mai ales drumurile naționale predispuse la accidente.

Discuția este radicalizată, iar Ministerul Transporturilor dorește întotdeauna să câștige timp. Programată inițial pentru miercuri, ședința grupului de lucru dedicat protecției climei în trafic a fost anulată marți de ministrul Andreas Scheuer. El a explicat că mai întâi trebuie să coordoneze etapele următoare ale tuturor grupurilor de lucru. Cât despre reluarea ședinței, nimeni nu știe nimic.