Germania: "Vinul viiturii" ar putea reduce ceva din imensele pagube produse de inundaţii

Ei spun că este cel mai nefavorabil an pentru producţia de vinuri şi desigur au dreptate. Cei 120 de euro, preţul pentru şase sticle de vin care se vând sub eticheta specială "Înnămolit original", sunt mai mult decât bine veniţi pentru cei 50 de viticultori din Valea Ahr-ului (Ahrtal), ale căror pivniţe au fost inundate. Şi care nu mai au practic nimic.

Viticultorul Gilles: 10.000 de sticle şi toate utilajele s-au dus

Benno Gilles este unul din ei, viitura l-a afectat pe acest viticultor din pitoreasca aşezare Marienthal cel mai grav. Când s-au ridicat apele s-a baricadat împreună cu familia şi cu oaspeţii pensiunii sale într-un pod, văzând cu proprii ochi cum viitura îl lasă fără agoniseala de-o viaţă. "Lucrez de 40 de ani aici ca viticultor. Este o firmă pe care familia mea o are deja de trei generaţii. În câteva ore totul a dispărut sub ape".

Gospodăria lui Gilles este un punct de atracţie pentru toţi excursioniştii care fac o pauză pe idilicul traseu al Vinului Roşu (Rotweinwanderweg) de pe Valea Ahr-ului. Ei pot degusta acolo vinul făcut de Gilles cu mâinile lui. În fiecare an produce aproximativ 25.000 de litri de vin. De asemenea, excursioniştii pot înnopta în una din cele cinci camere de oaspeţi câte numără pensiunea sa. Dar Marienthal seamănă şi la trei săptămâni de la inundaţii cu un câmp de luptă iar gospodăria lui Benno Gilles este o ruină.

"Cred că mi s-au spart aproximativ 10.000 de sticle de vin şi mi s-au năruit toate utilajele agricole. Am pierdut şi o jumătate de hectar din vie", afirmă el. "Dacă am noroc, voi putea să produc din nou la anul şi să salvez recolta pe 2022." În pivniţa sa mai sunt 8000 de litri de vin în butoaie uriaşe de lemn de stejar, pe care Gilles vrea să-i îmbutelieze acum. De asemenea, mai are mii de sticle intacte năclăite cu noroi. "Vom reuşi să ne repunem pe picioare. Nu ne vom da bătuţi", asigură el.

Marienthal pare un câmp de luptă

Regiunea Ahr este aproape complet dependentă de producţia de vin

Şi vecinul său, viticultorul Paul Schumacher s-a gândit pentru câteva momente să renunţe la tot, când viitura i-a distrus jumătate din vie şi gospodărie. În crama sa apa a ridicat frigiderul până la tavan. A rămas atârnat de candelabru şi după ce apele s-au retras. "În prima zi m-am gândit: Dumnezeule, ce fac acum? Dar dacă se va găsi o modalitate, din punct de vedere financiar, vom lua totul de la început."

Paul Schumacher: "Fără vin nimic nu funcţionează în regiune"

Schumacher a putut măcar salva 20.000 de sticle de vin. Aproape toate sticlele mai au etichetă. La ferme din apropiere a găsit posibilitatea de a le spăla. În pivniţă mai are butoaie cu vin care trebuie tras în sticle. Sunt nici mai mult nici mai puţin de 42 la număr. Înainte de inundaţii îşi vindea vinul până în Danemarca, Belgia şi Slovacia.

Ţelul lui Schumacher a fost mereu acela de a-şi produce vinul singur. Cu 20 de ani în urmă a început de jos de tot. În 2006 a reuşit să-şi cumpere domeniul viticol din Marienthal. Având o vie de cinci hectare, el nu se numără între marii viticultori din Valea Ahr-ului, dar tocmai aceste mici întreprinderi de familie au fost cel mai grav afectate de viituri.

"Cred că 60 la sută din viticultorii de aici nu sunt asiguraţi împotriva fenomenelor naturale. Nici eu nu sunt asigurat", spune Schumacher. "Dar vinul este motorul economic pentru orice. Hoteluri, restaurante. Chiar şi meseriaşii sunt dependenţi de cultura viţei de vie. Dacă aceasta nu mai funcţionează, nimic nu mai funcţionează în regiune."

Reconstrucţie ca un maraton

Omul care nu vrea un viitor sumbru pentru regiunea sa, de care multe depind, nu-şi vede capul de treabă. Peter Kriechel este cel mai mare viticultor din Valea Ahr-ului şi preşedintele asociaţiei "Ahrwein e.V.", care se ocupă de marketing în numele tuturor producătorilor de vin. Lui i-a venit ideea punerii în vânzare a "vinului viiturii" (Flutwein), împreună cu proprietara de restaurant Linda Kleber.

Ideea este următoarea: donatorii pot cumpăra prin internet sticlele de vin care nu s-au spart în urma inundaţiei în starea în care au fost găsite. Sticlele mânjite complet cu noroi pot să devină un simbol al regiunii fiindcă sugerează atât dimensiunea catastrofei cât şi voinţa viticultorilor de a o lua de la început. Iniţiativa pusă în practică în răstimp de numai trei zile a adus deja mai bine de un milion de euro în buzunarele viticultorilor.

Localitatea Marienthal văzută de sus

"Am pierdut aici tot ce înseamnă infrastructură. Nu mai avem nici poduri, şosele, străzi, apă, curent sau gaz. Cel devreme la anul vom avea iarăşi tot ce am avut", afirmă Kriechel. "Întreaga economie este distrusă. Să ajungem iarăşi acolo unde ne-am aflat cândva va fi un adevărat maraton."

Producătorii de vin sunt foarte solidari

Viticultorul a trebuit să treacă la rubrica pierderi mai bine de un sfert din cele 200.000 de sticle de vin după ce pivniţa i s-a inundat. 12 zile nu a avut curent electric şi toate utilajele, inclusiv teascurile, s-au stricat. Cei 22 de angajaţi ai săi continuă să cureţe gospodăria agricolă cu furtunul de mâlul acumulat pretutindeni. "În comparaţie cu alţi viticultori, aici la Ahrweiler am scăpat totuşi ceva mai uşor. Mulţi colegi au pierdut absolut totul. Nu le-a mai rămas nici măcar o singură sticlă de vin."

Vie distrusă de ape: mulţi viticultori au pierdut totul

Solidaritatea care se manifestă într-un mod impresionant în regiune i-a adunat laolaltă pe viticultorii din întreaga Germanie. În viile de pe Valea Ahr-ului muncesc zilnic şi 60 de colegi veniţi de pe Valea Moselei şi din alte regiuni viticole ale ţării în încercarea de a salva cumva recolta de struguri din acest an. Foştii concurenţi au devenit prieteni şi se ajută la necaz cum pot mai bine.

"Vinul viiturii" mai poate fi cumpărat până pe 1 septembrie. Peter Kriechel tocmai se ocupă de organizarea transportului sticlelor către beneficiari. El este încredinţat că sticlele nu vor deveni doar o podoabă pentru orice pivniţă care se respectă şi un simbol al sprijinului acordat unei regiuni devastate, fiindcă vinul nu şi-a pierdut din calitate şi se poate consuma.

"Tocmai am fost sunat de la un laborator unde am dus probe de vin la analiză. Ne-au comunicat că vinul nu a avut deloc de suferit şi poate fi băut fără probleme", a spus Kriechel. Este un aspect important pentru iniţiativa sa. Dar prioritară este desigur ideea de a-i încuraja pe oameni să facă donaţii în sprijinul viticultorilor năpăstuiţi.