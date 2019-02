Germania: Teama de recesiune

Avântul economic se menţine în Germania, pentru al zecelea an consecutiv. Deocamdată. După cum a precizat ministrul federal al Economiei, Peter Altmaier (CDU), guvernul estimează că în acest an creşterea economică va fi de un procent. În 2017, PIB-ul se ridica la 2,2 procente, iar în 2018 el a scăzut la 1,5 procente. Locomotiva economiei europene este nevoită acum să mai reducă din viteză.

"Este cea mai îndelungată perioadă de creştere din 1966", se bucură, încă, ministrul de resort, fără a uita să menţioneze că dinamica economică a Germaniei devine tot mai lentă, de la an la an. Rata de ocupaţie, salariile, bilanţurile, toate sunt încă dominate de semne pozitive, a recunoscut Altmaier. "Tot ce putem spune este că evoluţiile continuă". Pentru a risipi temerile cetăţenilor şi ale companiilor, el s-a referit la planul de reducere a ratei şomajului, în cursul acestui an, la nivelul record de sub cinci procente.

Riscurile majore: Brexit-ul dur şi conflictul comercial global

Decisive vor fi în 2019 evoluţiile de pe scena internaţională. Riscurile economice globale s-au amplificat vizibil. Multe dintre ele, precum varianta dură a Brexitului, ar putea genera, în doar câteva săptămâni, o recesiune. Nu-i de mirare atunci că responsabilul de economia germană, Altmaier, continuă să repete şi să promită Londrei că nu se va ajunge la scenariul fără acord.

Şi conflictul comercial dintre SUA şi China afectează tot mai mult situaţia economică a Germaniei. Ministrul Altmaier a precizat că eforturile diplomatice susţinute ale Berlinului au reuşit să împiedice amplificarea conflictului.

Oficialul german a negat însă că actualul scandal referitor la motoarele diesel ar putea afecta evoluţiile economiei federale. Potrivit informaţiilor sale, manipulările de la VW, Audi, Mercedes şi alte mărci au atras o scădere de numai 0,2 procente a PIB-ului. Soluţionarea rapidă a scandalului este de dorit, deşi Peter Altmaier nu se aşteaptă la un impuls economic serios.

Producătorii germani se bucură încă de multe comenzi, iar guvernul ştie că majoritatea firmelor se confruntă cu lipsa de personal. În acest sens, guvernul a prezentat recent proiectul legislativ privind migraţia şi specialiştii, care a trecut de altfel de prima piedică din Parlament.

Ministrul Economiei promite reducerea birocraţiei

Pentru a împiedica posibile probleme economice, oficialul german insistă asupra transformării fondurilor bugetare existente în "impulsuri economice". În acest sens, el solicită modificări legislative care să permită evitarea piedicilor birocratice în cazul reţelelor digitale performante şi al altor investiţii de viitor.

Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier

Peter Altmaier s-a mai referit şi la schimbările structurale rapide necesare în zonele în care au fost închise centrele de exploatare minieră. Guvernul a căzut de acord şi asupra deducerii de la impozit a costurilor investite în cercetare. "Ne apropiem astfel de mai multe state europene", a spus Altmaier. În plus, oficialul a mai promis relaxarea sistemului de documentare pentru patronat, în scopul reducerii birocraţiei. Ministrul federal al Economiei speră ca astfel să introducă în circuitul economic circa 10 miliarde de euro, pentru că, după cum a declarat: "Vrem ca anii buni să continue".

Industria germană reclamă impozitele şi "prea puţine investiţii"

Şeful Uniunii Federale a Industriei Germane (BDI), Joachim Lang, crede în schimb că există "presiuni enorme pentru a acţiona", care trec dincolo de planurile ministrului de resort. El deplânge priorităţile guvernului federal, care s-a ocupat prea mult de redistribuirea fondurilor şi prea puţin de investiţii. Industriaşii germani îşi doresc, înainte de toate, o serioasă reducere a impozitelor, de la 30 la sută (cât reprezintă în medie acum) la 22 la sută, adică la media din Uniunea Europeană. Ceea ce evită să precizeze industriaşii germani este că giganţii multinaţionali precum Apple, Amazon sau Ikea plătesc rar tot impozitul, reuşind, prin strategii discutabile să evite plata sumelor legal prevăzute.

Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, a semnalizat însă că, pentru guvernul federal, reducerea taxelor nu este prioritară. Strategia ministerului pe care îl conduce este de a susţine proiecte cu rezonanţă, care să atragă alte investiţii. Un exemplu este investiţia de un miliard de euro din banii publici pentru construirea în Germania, cu producători locali, a unor linii de producţie pentru celule de baterii, care să facă faţă concurenţei din Asia. În plus, ministrul Economiei mai planifică, inspirat fiind de modelul constructorului european Airbus, un consorţiu european care să producă inteligenţă artificială.