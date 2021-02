Germania prelungeşte lockdownul până pe 7 martie

Actualul lockdown va fi, ce-i drept, menţinut, dar vor exista totuşi câteva excepţii. Astfel, frizeriile îşi vor putea relua activitatea, respectând norme speciale de igienă, de la începutul lunii martie. În plus, la "summitul Covid" - videoconferinţa cancelarei Angela Merkel cu premierii de land - s-a convenit ca relaxarea măsurilor anti-coronavirus să fie posibilă doar dacă incidenţa în interval de şapte zile va ajunge la sub 35. Abia atunci se va discuta despre renunţarea la restricţii în domenii precum comerţul, gastronomia şi cultura (muzee, teatre, săli de concert etc.). Consultările pe această temă vor avea loc în martie.

Unele şcoli se vor redeschide deja pe 22 februarie

În ce priveşte redeschiderea şcolilor şi grădiniţelor - o chestiune extrem de controversată - decizia va reveni guvernelor regionale şi nu celui federal, s-a mai convenit la reuniunea dintre cancelară şi premierii de land, desfăşurată miercuri. Berlinul intenţionează să revină de la învăţământul online la cel din clase deja din 22 februarie, a anunţat primarul guvernator al Berlinului, Michael Müller. Şi în alte landuri se doreşte ca elevii să se reîntoarcă treptat în clase.

Guvernul federal şi-a justificat dorinţa de a prelungi loockdownul prin pericolul pe care îl reprezintă răspândirea noilor variante de coronavirus, şi mai contagioase. De aceea este nevoie de "eforturi sporite pentru a reduce numărul de noi infectări", avertizase cancelara deja marţi, înaintea summitului. Nu ne-ar folosi la nimic dacă am anula pripit lockdownul, pentru a genera o creştere rapidă a noilor cazuri de coronavirus, a explicat Merkel. Cancelara a mai vorbit şi de pericolul unui al treilea val de pandemie, care va trebui combătut prin măsuri politice.

Teama de noi mutaţii

De aceea, şefa executivului german a pledat pentru limitarea contactelor sociale în următoarele săptămâni. "Principiul 'rămânem acasă' este în continuare principalul instrument în lupta contra pandemiei şi salvează zilnic vieţi omaneşte" se menţionează în propunerea guvernului de la Berlin.

Angela Merkel: Există pericolul unui al treilea val de pandemie

Şi Thomas Mertens, şeful comisiei permanente de vaccinare din cadrul Institutului Robert Koch, e de părere că o relaxare a măsurilor dure anti-Covid ar fi riscantă în momentul de faţă. Există pericolul ca numărul de noi infectări cu SARS-CoV-2 să crească, a declarat Mertens la posturile RTL şi n-tv. Şi dacă vor lua amploare infectările, există şi pericolul apariţiei de noi mutaţii ale virusului, a adăugat el.

Treptat copiii vor putea reveni în clase

1,5 miliarde de euro pentru combaterea pandemiei pe glob

Guvernul federal intenţionează să sprijine combaterea pandemiei de coronavirus la nivel mondial cu 1,5 miliarde de euro. Banii ar face parte dintr-un pachet internaţional de ajutorare. Bundestagul a aprobat această sumă în cursul după-amiezii. E vorba concret de programul "ACT-Accelerator" (Access to COVID-19 Tools). O parte din fonduri vor fi investite pentru procurarea şi repartizarea vaccinului anti-Covid în ţări afectate de sărăcie.

maw (rtr, afp, dpa, rki)