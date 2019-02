Germania nu poate retrage foştilor luptători IS cetăţenia 

Astăzi sunt internaţi în tabere de prizonieri. Sunt cetăţeni germani care s-au alăturat odinioară grupării teroriste "Statul Islamic" (IS). În total, în Siria şi Irak sunt arestaţi aproximativ 3000 de foşti luptători ai IS, împreună cu familiile lor. 120 dintre aceştia sunt cetăţeni germani. În nordul Siriei nu există momentan posibilitatea de a-i trage pe aceştia la răspundere în faţa unui tribunal. Preşedintele SUA, Donald Trump, a cerut de aceea Germaniei să-i readucă în ţară pe foştii luptători IS cu cetăţenie germană, internaţi în taberele din nordul Siriei. Şeful Casei Albe a cerut acelaşi lucru şi altor state europene aflate într-o situaţie similară, ameninţând că, în caz contrar, le va da celor reţinuţi drumul.

Franţa îi reprimeşte în ţară

Statele Europene în cauză au reacţionat diferit. Guvernul britanic intenţionează să împiedice reîntoarcerea unei membre a IS într-un mod foarte simplu, retrăgându-i acesteia cetăţenia. Danemarca exclude din start reprimirea în ţară a luptătorilor IS. Aceştia sunt "cei mai periculoşi oameni din lume", a declarat purtătorul de cuvânt pentru politică externă al liberalilor danezi. Cancelarul austriac a luat în schimb o atitudine mai prudentă. Potrivit lui Sebastian Kurz, "prioritară este securitatea populaţiei austriece". La rândul ei, Belgia a cerut o "soluţie la nivel european". Numai Franţa a anunţat, deja în luna ianuarie, că va reprimi în ţară 130 de foşti luptători care deţin paşaport francez.

Cum tratează Germania această chestiune? Trebuie Republica Federală să permită revenirea în ţară a acestor cetăţeni germani reţinuţi în nordul Siriei? Poate, dimpotrivă, să interzică revenirea lor?

Foştii luptători IS nu au voie să revină necontrolaţi în Germnia, avertizează ministra germană a Apărării, Ursula von der Leyen. Ulterior, formaţiunea conservatoare bavareză CSU a solicitat ca foştilor luptători IS care deţin două cetăţenii să li se retragă cea germană. În cazul celor care deţin însă doar cetăţenia germană acest lucru nu este posibil. Legea fundamentală germană interzice explicit retragerea cetăţeniei dacă cel afectat nu deţine altă cetăţenie şi ar deveni astfel apatrid.

Legea Fundamentală: Retragerea cetăţeniei este interzisă

Potrivit legislaţiei actuale, există trei posibilităţi de invalidare a cetăţeniei germane: retragerea, pierderea sau luarea înapoi a cetăţeniei. Totuşi, în Germania, retragerea cetăţeniei este interzisă, potrivit art. 16 al Legii Fundamentale. Din dorinţa de a contracara eventuale abuzuri politice, niciun cetăţean nu-şi poate pierde cetăţenia prin retragerea acesteia. Articolul 16 din Legea Fundamentală este şi o reacţie la cele petrecute în perioada nazistă, când evreilor li s-a retras în masă cetăţenia germană. A doua opţiune este pierderea cetăţeniei. Aceasta se întâmplă când cel în cauză dobândeşte cetăţenia unui alt stat sau se înrolează de bună voie în armata unui alt stat. Dar prevederea este valabilă doar în cazul armatelor regulate şi nu se aplică în cazul miliţiilor unor actori non-statali, de genul IS. A treia posibilitate este luarea înapoi a cetăţeniei. Aceasta se poate întâmpla dacă o persoană a prezentat date false atunci când a cerut cetăţenia germană. Dacă prezentarea de date false poate fi dovedită, actul încetăţenirii poate fi luat înapoi.

Astfel, de regulă, foştii luptători IS nu pot fi privaţi de cetăţenia lor germană. Se discută, însă, dacă "în cazul unei persoane care a trecut sub tăcere apropierea de grupări radicale se poate aplica măsura luării înapoi a cetăţeniei", explică Matthias Hartwig, jurist şi expert în cadrul Institutului Max Planck pentru drept internaţional şi drept public. La urma-urmei, nu se acordă din principiu cetăţenia germană unei persoane care urmăreşte obiective pronunţat incompatibile cu ordinea de drept germană, a adăugat el. Dacă, deci, o astfel de persoană a trecut sub tăcere astfel de obiective în clipa în care i s-a acordat cetăţenia, actul încetăţenirii poate fi luat înapoi. Dar, în practică, este extrem de greu de dovedit dacă un luptător al IS s-a radicalizat înainte sau după ce a dobândit paşaportul german.

"În principiu, orice stat este obligat să-şi reprimească în ţară cetăţenii. Este o obligaţie ancorată în dreptul internaţional. Şi partea germană a cerut acelaşi lucru unor state din nordul Africii, cum ar fi Tunisia, Maroc sau Algeria. Germania a atras acestor ţări atenţia că sunt obligate să-şi reprimească în ţară cetăţenii. Iar dacă cetăţeni germani sunt reţinuţi în nordul Siriei, Germania trebuie să-i reprimească", a explicat Hartwig. În opinia sa, refuzarea reprimirii nu poate constitui o opţiune realistă, potrivit legilor actuale. Iar dacă s-ar adopta acum o lege specială, valabilă pentru cei cu dublă cetăţenie care se alătură unor grupări teroriste din străinătate, aceasta va putea fi aplicată numai în cazuri viitoare.

Constatarea identităţii

În mod normal, cetăţenii germani sunt înregistraţi în acte. A demonstra că este vorba de cetăţeni germani nu constituie de obicei o dificultate. Dar este nevoie acum ca funcţionari germani să se deplaseze în Siria pentru a constata identitatea celor în cauză. Iar dacă va exista bănuiala că persoanele respective au luat parte la operaţiuni de război, Germania trebuie să dovedească asta.

Şi dacă s-ar urmări protejarea foştilor luptători IS de mânia populară, cu mijloacele statului de drept nu este posibilă menţinerea acestora în afara Germaniei. Dacă foşti luptători IS care deţin două cetăţenii ar fi condamnaţi în Germania şi şi-ar ispăşi pedepsele în închisori germane, ei ar putea fi, ulterior, expulzaţi. Dar până atunci va trece mult timp şi nu e sigur că va mai exista interes pentru expulzarea lor.