Germania nu e dispusă să livreze avioane de luptă Ucrainei

În dezbaterea privind o alianță pentru livrarea de avioane F16 către Ucraina, cancelarul federal Olaf Scholz afirmă că nu vede care ar putea fi contribuția Germaniei.

"Rămânem concentrați pe ceea ce facem. Acest lucru este relevant acum pentru capacitatea Ucrainei de a se apăra", a spus cancelarul Olaf Scholz în marja summit-ului Consiliului Europei de la Reykjavik. El a trecut în revistă ajutorul german pentru Ucraina, care cuprinde livrări de tancuri, întreținerea sistemelor de armament, muniții și consolidarea apărării aeriene împotriva atacurilor rusești. În aceste domenii, a arătat cancelarul, Germania și-a asumat deja angajamente suplimentare.

Volodimir Zelenski şi cancelarul german Olaf Scholz la Berlin Imagine: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Scholz a anunțat că Berlinul va sprijini Consiliul Europei cu zece milioane de euro în plus față de contribuția obligatorie a Germaniei. "Vom consolida Consiliul Europei în calitate de gardian al drepturilor omului, al democrației și al statului de drept în Europa, astfel încât acesta să poată răspunde în mod eficient provocărilor actuale și viitoare”, a spus el.

”Nu văd vreun Tornado sau Eurofighter în Ucraina”

Anterior, președintele Volodimir Zelenski insistase, în timpul recentului său turneu în patru țări europene, asupra livrării de avioane de luptă pentru Ucraina. Cancelarul german Olaf Scholz, dar și președintele francez Emmanuel Macron au reacționat însă cu prudență, amintind că țările lor oferă deja un sprijin important Ucrainei.

Germania, de pildă, l-a asigurat duminică pe liderul de la Kiev de un sprijin militar suplimentar în valoare de 2,7 miliarde de euro. Iar președintele Macron a menținut luni perspectiva instruirii piloților ucraineni, chiar dacă nu a precizat și pe ce tipuri de aparate va avea loc pregătirea.

Livrarea de avioane de luptă germane nu reprezintă în prezent o preocupare nici măcar pentru susținătorii fervenți ai ajutorului german acordat Ucrainei în ultimele luni. Marți, președinta comisiei pentru apărare din Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, a respins și ea cererile lui Zelenski privind avioanele de luptă, afirmând că nu vede în prezent Germania în rolul de a pune la dispoziția Ucrainei aparatele de zbor. Întrebată la DLF (postul public de radio) dacă livrarea avioanelor de luptă occidentale Ucrainei este iminentă, politiciana liberală a răspuns:

”Dacă m-ați fi intervievat acum un an, accentul cădea pe lucruri fundamental diferite. Dar acum ne aflăm într-o altă circumstanță, oferind un ajutor substanțial Ucrainei, la niveluri fără precedent. Dacă vorbim în mod specific despre cum ar putea arăta contribuția germană, ajungem inevitabil la modele Tornado sau Eurofighter. Am subliniat de la început, și sunt în asentimentul majorității colegilor mei, că nu văd posibilitatea ca un Tornado sau un Eurofighter să ajungă în spațiul aerian ucrainean. Acest lucru are pur și simplu legătură cu raza de acțiune a avioanelor și cu gradul de complexitate a pregătirii. Altfel stau lucrurile în cazul Mig-urilor sovietice, dintre care câteva se aflau în inventarul polonez și pentru care Germania a dat undă verde. Mai este vorba și despre F-16. Desigur, aceste avioane, dacă națiunile respective le-ar trimite în Ucraina, ar fi de ajutor, dar noi nu dispunem de aceste aparate de zbor. Putem însă pune la dispoziția lui Zelenski baze militare din Germania unde sunt întreținute avioanele F-16", a spus politiciana liberală.

Avionul de luptă american F-16 Imagine: Lukasz Glowala/File Photo/REUTERS

Ea a subliniat că avionul F-16, care face în prezent obiectul cererii ucrainene de avioane, nu a zburat niciodată în Germania.

Sarah Wagenknecht, reprezentanta Stângii Radicale, a dezavuat și ea perspectiva furnizării de avioane de vânătoare Ucrainei. Avioanele de luptă pe care ni le cere Zelenski și livrările de armament nu sunt calea de urmat pentru a pune capăt războiului, a declarat controversata politiciană germană, inițiatoarea unui așa-numit marș pentru pace, organizat recent la Berlin.

Deși ideea unei posibile livrări de avioane de luptă în țara invadată de Rusia nu s-a aflat până acum în prim-planul scenei politice de la Berlin, unii analiști germani cred că presiunile asupra Republicii Federale vor crește.

Publicația Focus scrie că Zelenski și administrația lui ”au demonstrat că sunt foarte eficienți când vine vorba să exercite presiune asupra Occidentului. Iar ținta lor principală a fost în mod repetat Germania care, deși ezitantă la începutul războiului, a ajuns să cedeze în cele urmă în privința tancurilor de luptă”.

Întrebat de Focus dacă acest scenariu se poate repeta și cu avioanele de luptă, expertul în politică de securitate Joachim Weber a răspuns: ”Presupun că și acest ultim obstacol va cădea. NATO va ceda, mai devreme sau mai târziu. Întrebarea este dacă și clasa politică germană va ceda și ce va oferi ea Ucrainei în plus. Nu de alta, dar avioanele noastre Tornado sunt mai degrabă piese de muzeu. Iar de modele Eurofighter dispun și alte națiuni”.