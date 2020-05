Germania: Magazinele de biciclete sunt luate cu asalt

Micuţul Mats, în vârstă de şapte ani, se urcă mândru pe noua sa bicicletă. E de un albastru stălucitor ca şi cascheta, fixată bine pe capul copilului. “O adevărată bicicletă de poliţie”, exclamă încântat băiatul. Mats a avut noroc. Bicicletele pentru copii sunt, momentan, greu de găsit pe piaţă.

Mats testează în magazin noua sa bicicletă

Şi adulţii au probleme în a găsi anumite modele de bicicletă sau piese de schimb şi trebuie să aştepte mult până să li se livreze comanda. Cererea este, pe timp de pandemie, imensă. “N-am să uit niciodată lunea în care am avut din nou permisiunea de a redeschide magazinul nostru de biciclete”, ne mărturiseşte Christoph Hopp, vânzător la magazinul "Radlager" din Köln. “Parcă s-ar fi rupt un dig”, a adăugat el amintindu-şi de clienţii care dădeau năvală.

Magazinele de biciclete au fost închsie în toată Germania timp de mai multe săptămâni din cauza pandemiei de coronavirus - şi anume chiar în perioada în care, an de an, începe de regulă afacerea de primăvară. “Cum încep să iasă primele brânduşe din pământ, germanii vor să şi pornească în plimbare pe biciletă”, spune Hopp. În fiecare an se întâmplă la fel. “Din cauza închiderii magazinelor la începutul primăverii, cererile s-au acumulat bineînţeles”, mai aflăm de la vânzătorul de biciclete. Acum comercianţii sunt suprasolicitaţi.

Christoph Hopp: Parcă s-ar fi rupt un dig

Bicicleta, mijlocul de transport preferat

"Datorită crizei coronavirus, bicicleta a ajuns să fie mijlocul de transport preferat“, confirmă pentru DW David Eisenberger, şeful departamentului de marketing al Asociaţiei Industriei de Biciclete, ZIV. Că e aşa se poate lesne constată aruncând o privire pe stradă, dar şi urmărind cozile care se formează în faţa magazinelor de specialitate. Oamenii merg mai mult cu bicicleta în aceste zile pentru a rămâne în formă, în pofida timpului mai lung pe care sunt nevoiţi, în majoritate, să-l petreacă din cauza pandemiei în casă. Alţii vor să evite purtarea măştilor faciale în mijloacele de transport în comun. “În mai multe dintre marile oraşe germane, drumurile de bicicletă au fost chiar extinse”, mai explică Eisenberger.

Pe arterele din centrul metropolei renane Köln, circulaţia e intensă, ca în fiecare zi în orele de vârf. O femeie împinge o bicicletă la ieşirea dintr-un magazin. Nu a cumpărat-o, ci doar a închiriat-o. ”Cu bicicleta nu pot merge, din păcate, la serviciu, pentru că trebuie să lucrez de acasă în aceste zile“, povesteşte Ines. Şi pentru că sala, la care este înscrisă la gimnastică, nu şi-a redeschis încă porţile, tânăra de 28 de ani s-a decis să facă plimbări cu bicicleta pe malul Rinului.

Dacă nu cumperi, atunci închiriezi

Roţile caracteristice ale firmei de închiriat biciclete Swapfiets

Firma "Swapfiets" închiriază biciclete pentru aproximativ 20 de euro pe lună. Eventualele reparaţii sunt gratuite şi oricând posibile. Contractul poate fi şi el oricând reziliat. ”Nu ştiu, cât timp voi mai locui încă în Germania, de aceea în cazul meu închirierea unei biciclete a fost soluţia ideală“, spune Ines.

Bicicletele firmei Swapfiets sunt uşor de recunoscut datorită roţilor albastre din faţă. Pe străzile din Köln se află deja 3.500 de astfel de biciclete în circulaţie. În ultimele săptămâni, numărul persoanelor care le închiriază a crescut semnificativ. ”Asistăm la un adevărat boom, care se datorează nu doar timpului favorabil din această perioadă a anului”, explică pentru DW André Illmer, şeful filialei germane a Swapfiets.

Recuperarea pierderilor

Pentru a înţelege fenomenul, firma a efectuat un sondaj, chestionând 741 dintre noii clienţi. 42 la sută dintre aceştia au indicat că epidemia de coronavirus i-a determinat să aleagă bicicleta ca mijloc de circulaţie. 45 de procente spun că bicicleta este, în momentul de faţă, alternativa ideală la mijloacele de transport în comun, care, tot din cauza coronavirusului, au fost reduse substanţial ca număr.

Hamburg: Tot mai mulţi germani se deplasează pe două roţi

Indiferent dacă se cumpără sau doar se închiriază, afacerea cu biciclete a devenit una foarte profitabilă. Negustorii au astfel posibilitatea de a recupera din pierderile considerabile pricinuite de perioada de lockdown. "Suntem optimişti şi credem că vom reuşi", apreciază David Eisenberger, din partea ZIV, adăugând cu o oarecare rezervă: "Dar numai dacă vremea se menţine frumoasă în această vară şi dacă nu vom fi confruntaţi cu un al doilea val de infectări".