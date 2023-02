Germania: Lipsa acută de specialiști – "Made in Germany" fără viitor?

Când era mic, Robert Weiß își petrecea timpul liber reparând mașini alături de tatăl său. A decis să-și transforme pasiunea în meserie și, înainte de a se dedica unei cariere de profesor universitar, a fost inginer în domeniul feroviar și automobilistic.

În prezent este decanul facultății de mecatronică și construcții de mașini la Universitatea din Karlsruhe și, din nefericire, confirmă lipsa de interes a tinerilor față de științele tehnice. În urmă cu cinci ani, la facultatea tehnică erau, în medie, șapte candidați pe un loc. Astăzi, concurența este mult mai mică; doar trei candidați pe un loc.

„Este îngrijorător“, spune Robert Weiß. „Și este o problemă pentru universitate. Dorim să umplem băncile școlii și să formăm cât mai mulți ingineri. Lipsa acestor specialiști are efecte nedorite pentru industrie, economie și, în general, pentru Germania.“

Tranziția verde în pericol

Ingineria germană este recunoscută în întreaga lume pentru calitate și inovație. Însă buna sa reputație este în pericol. Numărul tinerilor care optează pentru așa-numitele studii MINT (matematică, informatică, științele naturii și tehnică) a scăzut cu 6% într-un an, conform unui recent studiu al Oficiului federal de Statistică.

Este migraţia o soluţie pentru piaţa germană a muncii?

Multe țări se confruntă cu lipsa forţei calificate de muncă. Germania are o problemă în plus: mulți ingineri și alţi specialişti ies la pensie. În plus, Republica Federală se află în fața unor masive transformări în domeniul ecologic și digital. O schimbare care necesită foarte mulţi oameni calificați în IT, inginerie și alte domenii tehnice. Un raport al Institutului Economiei Germane din Köln informează că, în aprilie 2022, în Germania lipseau aproximativ 320.000 de specialiști MINT. Numărul studenților recent înscriși la univesități nu indică nicio îmbunătățire a situației.

Lipsa specialiștilor influențează productivitatea

„Însemnătatea economică și socială a subiectelor MINT încă nu este apreciată“, precizează ministerul federal al Educației și Cercetării într-un plan de acțiune ce are ca obiectiv creșterea interesului față de disciplinele MINT.

Presiunile în sectorul inovației sunt uriașe. Este nevoie urgentă de specialiști, atrage atenţia şi Axel Plünnecke, coordonatorul Centrului pentru educație, inovație și migrație al Institutului Economiei Germane. Întrebarea este dacă Republica Federală dispune de suficientă forță de muncă bine calificată. „Dacă nu este cazul, se pierde din competitivitate. Sau firmele sunt nevoite să-și transfere producția în alte regiuni“, se teme Plünnecke.

Industria auto își pierde atractivitatea

Interesul față de disciplinele MINT este influențat de diverși factori. Reducerea numărului de studenți este unul dintre aceștia, dar și industria automobilistică se află în fața unor transformări radicale. Producători apreciați, precum BMW, Mercedes Benz sau Volkswagen, se zbat să facă tranziția la autovehicule alimentate electric. „Oamenii nu sunt convinşi că vor să lucreze în acest domeniu“, este de părere decanul Robert Weiß. "Autovehiculele nu mai facinează cum o făceau înainte", adaugă Plünnecke.

În ultimii ani, numărul elevilor proveniți din familii străine care s-au stabilit în Germania a crescut, mai spune coordonatorul Centrului pentru educație, inovație și migrație de la Köln. Bariera lingvistică și insuficienta stimulare a acestor elevi au efect negativ asupra interesului față de disciplinele MINT.

„Cu siguranță acesta este eșecul politicii în domeniul educației“, consideră Plünnecke. Copiii din alte țări ar avea, frecvent, șanse să dea rezultate bune în disciplinele MINT. „Legile științei sunt aceleași peste tot, limbajele de programare sunt identice în toată lumea. Dacă aveți cunoștințe, sunt mai ușor de aplicat.“

Imigranții invizibili

Cum poate fi umplut acest gol? „Industria va trebui să caute ingineri în străinătate“, susține Robert Weiß. Până la un anumit grad de ocupare a posturilor vacante o face deja. În ultimii ani au venit în Germania mulți specialiști în domenii tehnice. Numărul inginerilor sau al celor calificați în IT din India a crescut în ultimul deceniu de la 3800 la 25.000.

Numărul studenţilor de la facultăţile tehnice e în continuă scădere

Plünnecke spune că stabiliți în Germania sunt mult mai mulți specialiști de peste hotare decât s-ar crede, fiindcă în dezbaterile publice este vorba frecvent despre imigrație și refugiați, nu despre această categorie de străini.

Concurența globală pentru forța de muncă

În Germania pot fi întâlniți tot mai des și mulți specialiști din Egipt, Tunisia și Maroc. „Din păcate însă, ideea că toți specialiștii din lume pot veni în Germania este o iluzie“, sublinia în noiembrie 2022 ministrul federal al Muncii, Hubertus Heil.

Guvernul de la Berlin încearcă să vină în întâmpinarea economiei prin simplificarea procedurilor de acordare a vizei în cazul specialiștilor. Birocrația stufoasă și insuficienta digitalizare duc la procesarea greoaie a dosarelor. Candidații bine calificați din străinătate sunt nevoiți să aștepte în țările lor de origine luni în șir până la eliberarea permisului de muncă.

Pentru firmele germane este un coșmar. Lipsa forței de muncă sporește presiunile asupra personalului angajat, scade productivitatea și atrage riscul pierderii contractelor în favoarea Chinei, de exemplu, țară care a investit masiv în consolidarea industriei de mașini. Totodată există pericolul ca specialiștii formați în Germania să își caute de lucru în alte părți. De aceea Germania va trebui să rămână o țară atrăgătoare, subliniază Plünnecke. „Fiindcă și oamenii noștri ar putea pleca. Și în altundeva în lume ar putea fi frumos.“