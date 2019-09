Germania: Cum pot fi prevenite căsătoriile între minori?

Intenția a fost bună: cu doi ani în urmă a intrat în vigoare "Legea pentru combaterea căsătoriilor între minori", cu scopul de a-i proteja pe adolescenții sub 18 ani de căsătoriile forțate. Această lege prevede o vârstă minimă de 18 ani pentru încheierea unei căsătorii în Germania, fără niciun fel de excepții. În plus, căsătoriile încheiate înainte de intrarea în vigoare a legii sau cele din străinătate pot fi anulate în Republica Federală de un judecător, dacă partenerii minori au avut 16 sau 17 ani la data nunții. Dacă aceștia au avut mai puțin de 16 ani, căsătoria nu e valabilă, nefiind nevoie de un judecător care să o anuleze oficial.

Potrivit unor statistici furnizate de Ministerul federal de Interne în 2018, citate de publicația Focus, mulți dintre minorii străini căsătoriți care trăiesc în Germania provin din țări ale Uniunii Europene: 21 din România, 23 din Grecia și 84 din Bulgaria. Grupul cel mai mare e cel al sirienilor, cu 85 de cazuri.

Un studiu al organizației pentru protecția femeilor Terre des Femmes avertizează însă că noua legislație nu a rezolvat problema. Potrivit acestui studiu, în Germania au fost încheiate minim 813 căsătorii cu cel puțin un partener minor după intrarea în vigoare a legii, dintre care au fost anulate ulterior doar 10.

E foarte greu să redactezi statistici legate de această problemă, a subliniat Monika Michell de la organizația Terre des Femmes. În unele landuri federale nu există o autoritate centrală care să furnizeze date legate de căsătorii, ci prerogativele sunt împărțite între diverse orașe sau autorități regionale. În plus, e greu de identificat care instituții sunt responsabile în orașele și localitățile respective. "Din acest motiv nu putem furniza cifre exacte", explică Monika Michell. Numărul real al căsătoriilor timpurii e mult mai ridicat: "Estimăm că în Germania au loc căsătorii între minori în fiecare weekend."

Raportul organizației pentru drepturile femeilor Terre des Femmes reflectă că legea e aplicată diferit în landurile federale. În unele landuri există, de pildă, o singură autoritate care poate să ceară oficial anularea unei căsătorii care implică o persoană minoră. În alte landuri există mai multe autorități care se ocupă de acest lucru, dar prerogativele nu sunt prea clare. La Berlin, se știe oficial doar despre 3 cazuri de căsătorii cu cel puțin un partener minor, în schimb în Bavaria cifra se ridică la 367.

Urmăriţi videoclipul 03:10 Distribuiţi Mireasă fără voie Trimiteţi Facebook google+ Whatsapp Tumblr linkedin Digg myspace Newsvine Permalink https://p.dw.com/p/36zpa Mireasă fără voie

E greu de aflat câte cazuri există, pentru că cei implicați nu se plâng de obicei de căsătoria timpurie, explică Monika Michell: "Adesea, ei nu percep propriul mariaj drept căsătorie forțată, pentru că nu cunosc altceva. Mulți au crescut cu acest fenomen sau văd în căsătorie, cel puțin în faza de început, o protecție binevenită." Monika Michell avertizează că aceste căsnicii au urmări foarte grave: "Probabilitatea unei sarcini în perioada adolescenței - cu o serie de riscuri medicale suplimentare - e mai mare. Iar miresele minore riscă să abandoneze școală și să piardă orice perspective de viitor."

La nivel mondial, numărul fetelor măritate înainte de vârsta de 18 ani a scăzut în ultimul deceniu de la 25 la sută la 21 la sută, potrivit unui studiu publicat de UNICEF. Acest raport nu furnizează cifre referitoare la România. Potrivit Institutului Național de Statistică de la București, 5,1 la sută dintre femeile care s-au căsătorit în 2018 în România au avut sub 20 de ani, dar nu există cifre concrete referitoare la numărul de minore. Pentru Republica Moldova, raportul UNICEF menționează 12 cazuri de persoane sub 18 ani care au încheiat căsătorii în perioada 2010 - 2017.

Există în total aproximativ 765 de milioane de persoane care s-au căsătorit înainte de vârsta majoratului, majoritatea fiind fete (650 de milioane). Dintre bărbații care au astăzi între 20 și 24 de ani, aproximativ 115 milioane s-au însurat înainte de majorat, iar o cincime dintre acești miri minori au avut doar 15 ani sau chiar mai puțin la data încheierii căsătoriei.

"O căsnicie atât de timpurie pune capăt copilăriei și reprezintă o încălcare a drepturilor copiilor", avertizează directoarea executivă a organizației UNICEF, Henrietta Fore. Nu numai fetele suferă de pe urma acestor căsnicii. Mirii minori sunt obligați să preia mult prea devreme responsabilitățile unui adult. Adesea, acești adolescenți au copii foarte devreme, iar presiunea de a avea grijă de întreaga familie e deosebit de mare pentru băieți.

Potrivit studiului publicat de UNICEF, e deosebit de alarmant numărul mare de mirese minore: în jur de 12 milioane de fete anual. Până în 2030, alte 150 de milioane de fete sunt în pericol de a fi măritate încă înainte de vârsta majoratului, avertizează UNICEF.

Noua lege din Germania reprezintă un pas important pentru a preveni căsniciile între minori, consideră Monika Michell de la Terre des Femmes. Dar e nevoie de mai multă transparență, în fiecare land federal trebuie să existe o singură instituție centrală care să se ocupe de această problemă. "Iar cazurile de căsătorii timpurii trebuie raportate către această autoritate, ca să fie posibilă o intervenție rapidă. Dacă trece prea mult timp, victimele ajung la vârsta majoratului, iar în acest caz e responsabilitatea lor să raporteze abuzurile suferite, dar multe dintre ele nu au curajul să o facă", explică Monika Michell.

Acesta e unul dintre motivele pentru care nu au fost anulate până acum decât 10 căsătorii între minori. Alt motiv ține de libertatea de circulație din Uniunea Europeană - în multe cazuri, dreptul de ședere al unei femei depinde de statutul ei de nevastă: "Dacă soțul are un loc de muncă în Germania, atunci și soția are dreptul de liberă circulație. Dar dacă se anulează căsnicia, femeia riscă să piardă permisul de ședere, pentru că, de obicei, ea nu are un loc de muncă și nu dispune de un venit propriu." În astfel de situații extreme, legea permite o excepție: căsnicia nu e anulată dacă partenerul minor ar avea de suferit consecințe grave.