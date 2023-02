Germania: Criza de medicamente se acutizează

Când farmacistul Fatih Kaynak din Berlin face comenzile, el cumpără mai nou și aromă de zmeură. "Fabricăm singuri acum siropul de Paracetamol", spune el. O idee pe care Kaynak o avea de mai multă vreme, după ce siropurile de febră au început să nu mai fie livrate farmaciilor germane. Siropurile sunt esențiale pentru bebelușii și copiii mici bolnavi, care nu pot să înghită tablete.

Tablete de Paracetamol are în farmacie, dar problema a fost gustul siropului. "Aveam încă acasă o sticlă începută de sirop de la firma Ratiopharm, o angajată avea una de la Benuron. Le-am adus la farmacie ca model pentru gustul siropului și am experimentat apoi cu mai multe arome." Rezultatul a fost testat de personalul cabinetului de pediatrie din apropiere, care l-a considerat bun. "Cred că al nostru are un gust mai bun decât cel de la Ratiopharm", se bucură Kaynak.

425 de medicamente lipsesc în întreaga Germanie

DW a stat de vorbă ultima oară cu acest farmacist din Berlin în decembrie 2022- de atunci există puține noutăți pozitive. Lipsa medicamentelor s-a accentuat. "Ne lipsesc în contiuare Penicilina, diferite alte antibiotice, dar și medicamente pentru stomac, inimă, tensiune și împotriva cancerului", enumeră Kaynak. Iar ceea ce spune e valabil la nivelul întregii țări. În baza de date oficială PharmNet.Bund, care strânge informații despre problemele privind disponibilitatea medicamentelor, 425 de medicamente sunt menționate drept nelivrabile.

Fatih Kaynak în fața farmaciei sale din Berlin

La un sondaj al asociației farmaciștilor din Renania de Nord au răspuns în interval de 48 de ore aproximativ 400 de farmacii. Concluzia: aproape fiecare a doua rețetă prezentată de clienți e o problemă în prezent. În plus, din cauza măsurilor suplimentare pe care farmaciile sunt nevoite să le ia pentru a contracara penuria de medicamente, costurile au crescut lunar cu 3000 de euro pentru fiecare farmacie în parte.

Mereu cu ochii pe monitor

Farmacistul Kaynak este mai puțin stresat. "Este foarte greu, dar reușim să ne descurcăm bine, pentru că suntem mereu vigilenți și încercăm să primim tot ce se poate livra." El verifică în fiecare oră stocurile disponibile la furnizori și comandă de îndată ce vede că un medicament este indicat ca livrabil. "Pot să comand 100 de pachete, dar primesc poate cinci."

Un N alb într-un cerc violet: cu acest simbol se marchează medicamentele nelivrabile

Ajută și faptul că Ministerul Sănătății a renunțat parțial la regula prețurilor fixe de achiziție. "Casa de asigurări insistă în continuare să le dăm clienților cel mai ieftin medicament, dar avem voie acum să comandăm de la toți producătorii, deci tot ce este disponibil pe stoc."

Legile trebuie reformate

Suspendarea prețurilor fixe este valabilă inițial doar până în mai 2023. Până atunci, Ministerul Sănătății vrea să reformeze legea - procedura de stabilire a prețurilor medicamentelor ar urma să fie complet nou reglementată. Pentru casele de asigurări de sănătate, acest lucru ar putea însemna costuri mai mari în valoare de mai multe milioane de euro.

Subiectul este controversat în coaliția de guvernare de la Berlin. Rezistență opun mai ales liberalii din FDP. Dar ministrul Sănătății Karl Lauterbach (SPD) nici nu vrea să audă. El crede că este "inacceptabil" ca siropurile de febră pentru copii să se găsească în străinătate, dar nu și în Germania.

Vreme îndelungată a contat doar prețul

Contractele la preț redus și regulile prețurilor fixe de achiziție menite să economisească bani sunt considerate principalele cauze ale penuriei actuale. Casele de asigurări au plătit la medicamentele generice doar prețul cerut de cel mai ieftin ofertant, cu care au încheiat și un contract de aprovizionare.

Copiii mici primesc medicamentele anti-febră sub formă de sirop printr-o seringă

De exemplu, pentru o sticlă de sirop de Paracetamol, prețul achitat era de 1,36 euro. O sumă care nu a fost majorată deloc timp de 10 ani. Prețul pentru substanța Paracetamol a crescut însă în 2022 cu 70%. În 2012 existau încă 11 producători de sirop de Paracetamol în Germania. În iunie 2022 mai rămăsese unul singur.

Lanțurile de aprovizionare nu mai funcționează

În prezent, se produce preponderent în Asia. Europa este dependentă de un număr redus de ofertanți ieftini. "Problema e că am externalizat totul", spune farmacistul Kaynak. "Dacă India și China nu pot livra medicamente sau materii prime sau spun că au nevoie de ele pe plan intern, atunci ghinion pentru noi."

Multe locuri goale în sertarele cu medicamente: farmacistul Fatih Kaynak cu o angajată

Producătorii se plâng însă, potrivit lui Kaynak, că între timp lipsesc și multe alte lucruri. "Câteodată hârtia, alteori capacul, după ce un alt lanț de aprovizionare este întrerupt, pentru că vaporul a rămas blocat în Canalul Suez sau fabrica nu a mai lucrat, din cauza unei epidemii de coronavirus."

Mai mulți bani doar pentru medicamentele care lipsesc

Noul proiect de lege al Ministerului Sănătății prevede prețuri de achiziție majorate doar la medicamentele generice care nu se găsesc în prezent. Sunt vizate mai ales medicamentele pentru tratarea copiilor de până la 12 ani - pentru acestea, prețurile ar putea crește cu până la 50%.

10 milioane de sticluțe de sirop de febră se vând anual în Germania

În cazul în care casele de asigurări de sănătate negociază contracte la preț redus cu producătorii, atunci trebuie avut în vedere pe viitor dacă substanțele active pot fi produse "în interiorul Uniunii Europene sau în țările din spațiul economic european". Ar urma să se asigure astfel aprovizionarea și în perioade de criză.

Lucrurile nu se vor îmbunătăți "peste noapte"

Firmele producătoare de medicamente nu sunt mulțumite însă de aceste măsuri. "Corecturi punctuale și împovărarea suplimentară a producătorilor nu reprezintă o soluție pentru marile provocări", spune Hubertus Cranz de la asociația federală a producătorilor de medicamente. "Considerăm că este bine că se are în vedere asigurarea aprovizionării în cazul medicamentelor generice. Dar un efort amplu de îmbunătățire reală a situației presupune mult mai mult."

Farmacistul berlinez Kaynak nu crede că situația se va ameliora rapid. "Atunci când ceva merge prost ani la rând, nu poate fi reparat în timp scurt", spune el, fiind de acord cu ministrul Sănătății. "Economisirea și politica de discount au dus ani la rând la înrăutățirea aprovizionării cu medicamente", a constatat Karl Lauterbach în decembrie. "Redresarea situației nu se poate face peste noapte."