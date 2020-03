Germania: Coronavirusul restrange si ceremoniile de inhumare

Cand Marco Ammer, prestator de servicii funebre, este intrebat ce schimbari a produs la prima vedere actuala pandemie ceremoniilor de inmormantare, el raspunde: "Cu mana la inima". El a povestit pentru postul public german de televiziune rbb ca a participat miercuri dimineata la o inmormantare care l-a intristat initial teribil. Participantii au lasat in capela cate un rand de scaune liber, au evitat sa se imbratiseze si sa-si dea mana. In loc de asta, adunarea indoliata s-a inclinat la sfarsitul ceremoniei, ducandu-si mana la inima. "La fel si-au luat si la revedere unii de la altii - pe undeva a fost totusi frumos", a adaugat Ammer.

Campania de combatere a coronavirusului cuprinde si cele 180 de cimitire in uz ale metropolei Berlin. Sambata trecuta, Senatul Berlinului (guvernul regional) a dispus interzicerea tuturor manifestarilor cu peste 50 de participanti, intre care se numara si ceremoniile funebre. Organizatorii de ceremonii funebre din Berlin sunt de asemenea obligati sa alcatuiasca liste cu numele, adresa si numarul de telefon al tuturor participantilor la o inmormantare si sa o tina la dispozitia Inspectoratului regional de Sanatate vreme de cel putin patru saptamani. Primariile de sector roaga de asemenea organizatorii de inmormantari sa limiteze cat mai drastic numarul participantilor. In aceste conditii se desfasoara ceremoniile funebre si la cimitirul berlinez Stahndorf, al doilea ca marime din Germania.

Este posibil ca numarul maxim de participanti sa fie redus in continuare

"La inmormantari participa mult mai putini oameni, dar macar apropiatii unui defunct pot sa-si ia inca bun ramas. Cred ca e foarte important ca inmormantarile sa se desfasoare cu demnitate, chiar si in aceste timpuri pe care le traversam", a declarat Mark Cotta, reprezentant al unei firme de pompe funebre din cartierul berlinez Spandau.

Unele administratii de sector, chestionate de rbb, au declarat ca se asteapta ca numarul maxim de participanti la un eveniment public sa fie coborat sub 50. Asociatia federala a prestatorilor de pompe funebre a anuntat ca recomanda ca inmormantarile sa aiba loc in prezenta a maximum 25 de persoane, astfel incat riscul infectarii cu coronavirus sa fie cat mai redus. Un responsabil din cadrul primariei de sector Lichtenberg a afirmat ca nuntile civile se desfasoara in prezenta unui numar si mai mic de invitati si la unele oficii de stare civila au fost chiar complet suspendate.

Cel mult 15 minute

Regulile nu sunt insa unitare la Berlin. Aceasta ingreuneaza munca prestatorilor de pompe funebre si creeaza un sentiment de nedumerire rudelor celor decedati. In unele cimitire este permis accesul publicului in capele, in altele nu. In plus, in ultimele zile nu s-a putut lua decat cu greu contact telefonic cu administratiile unor cimitire. Astfel, intocmirea actelor necesare unei inmormantari devine foarte dificila si pentru firmele de pompe funebre si pentru rudele defunctului. La cimitirul din Treptow-Köpenick, de pilda, nu mai sunt posibile decat ceremoniile de inhumare a unei urne, iar acestea nu mai pot dura decat maximum 15 minute. Cel care aseaza urna in groapa trebuie sa se afle la o distanta de cel putin doi metri de restul participantilor la inmormantare.

La cimitirul din cartierul Pankow, in schimb, inmormantarile mai sunt posibile, dar numarul participantilor la o inmormantare este limitat la aproximativ 10.

Florariile sunt inchise

Mormintele proaspete nu vor mai fi impodobite cu multe flori fiindca, incepand de miercuri, la Berlin s-a dispus inchiderea tuturor florariilor. Acestea nu se numara intre magazinele considerate de mare importanta, care raman deschise pe intreaga durata a epidemiei de coronavirus.

In imprejurarile actuale, 70 la suta din clientii sai se decid pentru incinerarea rudei defuncte, a explicat prestatorul de pompe funebre Mark Cotta. "Avantajul acestei optiuni este ca se poate amana ceremonia de inhumare a urnei. In schimb, o ceremonie de inhumare trebuie sa aiba loc la una, maximum doua saptamani de la deces", a explicat el.

ia/maw (rbb)