Germania: Comercianţii şi-ar dori vânzări mai mari de Ziua Îndrăgostiţilor

"All you need is love" (tot ce îţi trebuie este iubire) se spune, parafrazând celebrul hit al Beatles din anii '60. Renumitul caricaturist american Charles M. Schulz a adăugat cândva că nici "o mică ciocolată, din când în când, nu strică". Este puţin probabil ca autorul celebrelor benzi desenate cu Snoopy şi Charlie Brown să se fi gândit la Ziua Îndrăgostiţilor când a făcut această afirmaţie. Chiar dacă sărbătoarea, aşa cum o cunoaştem astăzi, datează în SUA din anii 1950, cam din aceeaşi perioadă în care vedea lumina zilei şi creaţia lui Schulz "Peanuts".

De fapt, primul primul bal organizat de Ziua Sfântului Valentin în Germania a avut loc pe 14 februarie 1950 la Nürnberg, obiceiul fiind "importat" de soldaţii americani staţionaţi aici după război. A fost însă nevoie de decenii până când această tradiţie să prindă teren şi în Germania. Dacă în 1970 mulţi germani habar n-aveau ce reprezintă Ziua Sfântului Valentin, astăzi oferirea unui cadou pe 14 februarie tinde să devină un obicei.

Şi totuşi, interesul faţă de această sărbătoare nu îl atinge nici de departe pe cel din SUA, unde 55 la sută din populaţie intenţionează să celebreze evenimentul, potrivit federaţiei naţionale a comercianţilor cu amănuntul din SUA, NRF.

Comercianţii s-ar bucura dacă germanii ar cheltui mai mult de Ziua Sfântului Valentin

În schimb, doar 17 la sută dintre germani au indicat că au de gând să dăruiască partenerei sau partenerului un cadou de Ziua Îndrăgostiţilor, relevă asociaţia germană a comercianţilor cu amănuntul HDR - cu 2,6 procente mai puţini decât în 2019.

Un motiv pentru acest regres ar putea fi situaţia demografică. Concluziile unui sondaj efectuat în 2018 de compania germană de studii de piaţă Statista arată că, dacă partenerul are o vârstă cuprinsă între 25 şi 44 de ani, şansele să-i facă o surpriză iubitei sale de Ziua Sfântului Valantin sunt mai mari decât în cazul bărbaţilor de peste 55 de ani. Iar dacă partenera este mai în vârstă, iubitul ei nu se va alege probabil cu niciun dar.

Destinații îndrăgite de Ziua Sfântului Valentin O plimbare pe malul Senei 37 de poduri leagă cele două maluri ale Senei - cel stâng (rive gauche), în sud, și cel drept (rive droite), în nord. Parisul fermecător este oricum supranumit "orașul iubirii".

Destinații îndrăgite de Ziua Sfântului Valentin Îndeplinirea dorințelor la Roma Se spune că dacă arunci trei monede, una după alta, în cea mai vestită fântână a "orașului etern" - Fontana di Trevi - te vei căsători cu persoana iubită. La celebritatea fântânii a contribuit fără îndoială filmul cult "La Dolce Vita", purtând amprenta maestrului Federico Fellini. Neuitată a rămas celebra scenă cu Anita Ekberg și Marcello Mastroiani.

Destinații îndrăgite de Ziua Sfântului Valentin O baie fierbinte la Reykjavik Deși ne aflăm încă în luna februarie, "Laguna albastră" din apropierea capitalei islandeze oferă relaxare și distracție în anotimpul rece. Apa termală țâșnește de la o adâncime de peste 1600 de metri, având o temperatură de 240 de grade. Răcită la temperatura potrivită (37-42 de grade), oferă o cale ideală pentru wellness.

Destinații îndrăgite de Ziua Sfântului Valentin În ritmul muzicii fado la Lisabona Capitala Portugaliei e unul dintre cele mai îndrăgite orașe din Europa. Frumusețea cartierelor vechi cu casele îmbrăcate în faianță colorată (celebrele azulejo), muzica fado, vestitele tramvaie galbene sau malul pitoresc al râului Tejo - toate acestea contribuie la farmecul metropolei portugheze.

Destinații îndrăgite de Ziua Sfântului Valentin Probă de curaj în Alpi Să te plimbi ținându-te de mână la 2000 de metri înălțime deasupra prăpastiei pentru a admira peisajul. Platforma panoramică "AlpspiX" din regiunea bavareză Garmisch-Partenkirchen garantează accelerarea bătăilor inimii.

Destinații îndrăgite de Ziua Sfântului Valentin Un lacăt ferecat la Frankfurt pe Main Celebrul "Pod de fier" (Eiserner Steg) peste râul Main, ridicat în 1868, refăcut și extins în 1912 și 1946, atrage numeroase perechi an de an. Îndrăgostiții își jură iubire veșnică și, în mod simbolic, prind lacăte de podul pietonal din metropola bancară europeană Frankfurt pe Main, aruncând cheile în apă.

Destinații îndrăgite de Ziua Sfântului Valentin Plimbări pe plaja de lavă în Fuerteventura Pe insula Fuerteventura din arhipelagul Canarelor există plaje întinse de nisip fin auriu, dar și plaje de lavă vulcanică de culoare neagră. Insula, îndrăgită nu doar pentru peisajul ei încântător și variat, ci și pentru clima caldă pe tot timpul anului, s-a format acum 20 de milioane de ani. Erupții vulcanice pe insulă n-au mai existat de mii de ani.

Destinații îndrăgite de Ziua Sfântului Valentin Cu trăsura prin Viena Romantică poate fi și o plimbare cu trăsura (Fiaker) pe vechile bulevarde ale frumoasei capitale a Austriei. De pildă până la Palatul Schönbrunn sau parcul de distracții Prater. În Ziua Sfântului Valentin, îndrăgostiții sunt binecuvântați în catedrala Stephansdom, una din principalele atracții turistice ale Vienei.

Destinații îndrăgite de Ziua Sfântului Valentin Pe malul Tamisei la Londra De "Valentine's Day" se dăruiesc sute și sute de trandafiri și se trimit celor dragi cărți poștale cu simbolul iubirii - un mic Cupidon înarmat cu arc și săgeată. Gigantica roată London Eye are oferte în această zi specială: o jumătate de oră cu șampanie și praline de ciocolată pentru 50 de euro. Sau, ceva mai piperat, o cabină doar pentru două persoane la prețul de 500 de euro.

Destinații îndrăgite de Ziua Sfântului Valentin În pași de tango la Helsinki Tangoul finlandez are un avantaj față de cel clasic argentinian: e mult mai ușor de învățat. Finlanda e a doua națiune iubitoare de tango din lume. Iată încă o posibilitate pentru îndrăgostiții pasionați de dans.

Destinații îndrăgite de Ziua Sfântului Valentin O noapte la Veneția Orașul Lagunelor a fost mereu un punct de atracție pentru îndrăgostiți. Și ce poate fi mai romantic, susțin unii, decât o plimbare cu gondola pe sub renumitele poduri venețiene? O legendă spune că cei care se sărută în timpul apusului de soare sub Podul Suspinelor se vor iubi veșnic.



Dat fiind că numărul persoanelor în vârstă creşte în Germania, scade, corespunzător, şi interesul faţă de această sărbătoare. Nu e de mirare aşadar că sumele cheltuite în SUA sunt mai ridicate decât cele din Germania, estimate, potrivit HDR, la echivalentul unui miliard de dolari - pentru flori, dulciuri şi ieşiri la restaurant.

În SUA, de Valentine's Day se aşteaptă cheltuieli record în acest an de 27,4 miliarde de dolari, faţă de 20,7 miliarde în 2019. Negustorii ar putea încasa 196,31 de dolari de la fiecare client, depăşind astfel cifrele înregistrate anul trecut de 161,96 de dolari. Germanii, în schimb, n-au cheltuit decât echivalentul a 50 de dolari, în medie, anul trecut, iar cei care vor investi în cadouri anul acesta sunt dispuşi să bage mâna mai adânc în buzur - indică HDR.

Aceeaşi asociaţie mai arată că germanii preferă să ofere persoanei iubite flori şi o cină romantică şi mai puţin parfumuri, bijuterii sau lenjerie intimă.

Ce dăruiesc germanii persoanei iubite de Ziua Îndrăgostiţilor: flori, o cină romantică, ceva de mâncare, înainte de toate dulciuri, vouchere, ceasuri/bijuterii, obiecte decorative...

Originile tradiţiei izvorăsc din legenda martiriului Sfântului Valentin, preot creştin, care a fost condamnat la moarte şi executat pe 14 februarie 269 pentru crima de a fi oficiat în secret căsătorii ale unor cupluri creştine. Astfel a devenit patronul tinerilor îndrăgostiţi, al iubirii şi căsătoriei. În Evul Mediu, cultul iubirii s-a răspândit la curţile domneşti din Europa, tradiţia fiind respectată mai ales în ţări ca Marea Britanie şi Franţa de la sfârşitul secolului al XIV-lea.

Indiferent de originile tradiţiei, pentru mulţi germani Valentine's Day nu are nicio semnificaţie, cosiderând-o ca fiind o sărbătoare pur comercială, de import.

Părerea ar putea fi încurajată şi de faptul că, potrivit Oficiului Federal de Statistică din Germania, florile care se vând în preajma Zilei Sfântului Valentin sunt cu 4,7 la sută mai scumpe decât în restul anului. Ciocolata, însă, se vinde la preţuri cu aproximativ 0,5% mai reduse. Revenind la vorbele lui Charles M. Schulz, o mică ciocolată, din când în când, poate chiar nu strică...