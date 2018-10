Germania: Când, brusc, fiica poartă vălul islamic

Niciun parinte nu vrea să ajungă în situația în care agenți ai Poliției îi anunță că propriul lor copil plănuiește să plece în Siria ca să se alăture organizației teroriste Statul Islamic. Monika Müller (nume fictiv) se cutremură si acum când își amintește de o asemenea zi. Era în 2014. Din fericire a fost numai un zvon fals, pe care agenții sub acoperire l-au prins din zbor la o moschee. Însă doamna Müller a trăit ceea ce nicio mamă din lume nu-și doreste să trăiască: fiica ei s-a radicalizat. Mai mult, s-a decis să poarte hijabul. Pe o platformă matrimonială online, cu parteneri musulmani, ea și-a căutat un soț de care n-o lega absolut nimic în afară de ideologia religioasă.



Mintea la contribuție!



Monika Müller are în jur de 60 de ani. Părul roșcat tuns scurt îi încadrează frumos chipul zâmbitor. Doamna Müller este medic într-un oraș din landul Renania de Nord-Vestfalia. De doi ani încoace colaborează și la un proiect al cărui obiectiv este combaterea radicalizării.

“Tineretul ar trebui să-și pună mintea la contribuție și să nu se lase convins de către cine știe cine, să facă cine știe ce.” Monika Müller nu se referă doar la fundamentalismul islamic, ci și la extremismul de dreapta.

Ultimii ani au însemnat o mare risipă de energie, spune Monika Müller

Printr-o minune, familia sa nu s-a destrămat. Cu fiica Sofia (nume fictiv) are contact și acum, se vizitează și uneori ies împreună. Dar n-a fost mereu așa.



De la o traumă la Islam

Acum în vârstă de 24 de ani, Sofia s-a convertit la Islam în adolescență. Monika Müller pune această decizie nechibzuită pe seama unei “traume trăite în afara familiei”. Alte detalii nu ne oferă. O traumă care a afectat-o profund pe Sofia, pe atunci în vârstă de 12 ani, și care a urmărit-o multă vreme.



În ciuda numeroaselor ședințe de psihoterapie, Sofia a ajuns la concluzia că vrea să se convertească la Islam fiindcă această religie o poate apăra mai bine ca religia în care a crescut. Sofia era catolică și obișnuia să participe activ la slujbe.

La 16 ani a început să frecventeze moscheea, la început pe ascuns. Și-a făcut un anturaj numai din fete crescute în spirit musulman, își amintește mama. La 17 ani, când s-a decis să-și acopere capul, s-a spulberat și liniștea familiei.

„Sofia are doi frați. Mereu erau discuții. Mereu certuri. Ne făcea necredincioși. Umbla numai cu Coranul după ea sau cu cărți de genul Femeia musulmană sau Căsnicia musulmană.“

La 17 ani, Sophia s-a decis să-și acopere capul, dar mai târziu asta nu a mai fost de ajuns și a optat pentru hijab, precum femeia din stânga în această imagine





Prima căsnicie în adolescență



În cele din urmă, ea a fugit de acasă. Adolescentă fiind s-a căsătorit cu un turc. Căsnicia n-a ținut. „Soțul nu i s-a părut destul de pios, așa că s-a întors acasă, la noi. Inițial ne-am gândit că i-a trecut. Dar n-a fost așa.”

Pe o pagină online de matrimoniale Sofia și-a căutat și și-a găsit un soț musulman, fanatic religios. În familia Müller au reînceput problemele. Tatăl i-a confiscat telefonul mobil. Fata a abandonat școala și a fugit iar de acasă.

"Câteva săptămâni mai târziu am aflat că trăiește în alt oraș și că acolo s-a căsătorit după rit musulman. Purta costumul tradițional, își acoperea corpul complet”, povestește Monika Müller.

La fel ca această femeie, Sophia se plimbă prin oraș cu căruciorul cu copilul ei și este deseori apostrofată

Sofia are acum doi copii si este din nou însărcinată. Cu soțul fetei, un musulman de origine albaneză, Monika Müller încearcă să aibă o relație civilizată. Ginerele ar fi extremist, mai spune doamna Müller. A fost de două ori în Siria cu transporturi umanitare pentru organizația "Medizin mit Herz" - organizație pe care Oficiul pentru protecția Constituției al landului Renania de Nord-Vestfalia o încadrează ca aparținând scenei salafiste extremiste. Între timp, ginerele s-ar fi distanțat de organizație, spune doamna Müller.

Înainte era vorba ca Sofia să se mute într-o țară arabă, să aprofundeze Coranul, să învețe arabă. Așa își dorea. Între timp nu se mai pune problema. “Pesemne din cauza copiilor”, bănuiește Monika Müller.

“Fiica mea și-a dat seama că este importantă educația pe care copiii ei o pot primi aici. Și că în țările arabe nu-i deloc ușor, mai ales pentru o femeie.”

Doamna Müller nu se mai teme că Poliția îi va sta din nou la ușă ca s-o anunțe că fata ei plănuiește să plece în Siria. În schimb, ginerele său se află în continuare în vizorul autorităților.