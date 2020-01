Germania: Atacuri extremiste împotriva politicienilor locali

Arnd Focke s-a săturat de amenințările extremiștilor de dreapta. Primarul comunei Estorf din landul Saxonia Inferioară n-a mai văzut altă soluție decât să renunțe la mandatul său: "E decizia corectă, chiar dacă doare."

Politicianul în vârstă de 48 de ani se dedică de multă vreme unor acțiuni de ajutorare a refugiaților, motiv pentru care a ajuns ținta unor atacuri extremiste de dreapta. În multe nopți a fost aminențat la telefon. "Dar am crezut că sunt pregătit să fac față acestor lucruri", povestește Arnd Focke. Dar situația s-a agravat. Mașina primarului a fost mânjită cu svastici, în cutia poștală a găsit bilete pe care scria te gazăm. "A fost, pur și simplu, prea mult. Amenințările au fost prea directe."

O istorie a violenței

Demisia primarului unei comune cu mai puțin de 1.700 de locuitori a dus la dezbateri aprinse în toată Germania. Cât de mari sunt riscurile pentru politicienii locali - mai ales în contextul atacurilor extremiștilor de dreapta? Aceste întrebări dificile se discută de mai multă vreme în Republica Federală, fără să se fi ajuns la răspunsuri satisfăcătoare.

O svastică desenată de extremiști de dreapta pe mașina lui Arnd Focke

Au existat o serie de cazuri dramatice în trecut. În octombrie 2015, Henriette Reker, candidată independentă în cursa pentru funcția de primar a metropolei Köln, a fost atacată în plină stradă cu un cuțit de vânătoare de 40 de centimetri și rănită grav la gât. Reker a primit vestea că a câștigat alegerile în timp ce era internată la spital, la secția de terapie intensivă.

Frank S., autorul atentatului, a declarat în timpul procesului că fapta sa a fost un semnal împotriva politicii de migrație din Germania, pe care o consideră prea permisivă. Cu doar câteva luni înainte de atentat, în vara anului 2015, cancelara Angela Merkel a decis să primească numeroși refugiați care rămăseseră blocați în Ungaria. Henriette Reker se numără printre politicienii germani care pledează pentru o politică a toleranței față de străini.

Un alt atentat din noiembrie 2017 amintește de cel din 2015: un bărbat de 56 de ani l-a rănit grav la gât pe primarul orașului Altena, Andreas Hollstein, cu un cuțit de 30 de centimetri. În timpul atentatului, atacatorul îl înjura pe politician pentru politica sa liberală privind refugiații.

Doi ani mai târziu, s-a ajuns chiar la uciderea unui politician local german de către un extremist de dreapta. Președintele administrației regionale a orașului Kassel, Walter Lübcke, a fost împușcat mortal în iunie 2019 în fața casei sale. Investigațiile arată că făptașul se afla foarte aproape în momentul crimei.

Principalul suspect, Stephan E., a precizat că era revoltat de declarațiile politicianului creștin-democrat din timpul valului de migrație din 2015. Walter Lübcke s-a pronunțat împotriva rasismului și a islamofobiei. Mai târziu, Stephan E. și-a retras declarația. Procesul continuă.

În vizorul extremiștilor de dreapta

Cu câteva zile în urmă, o altă știre din vestul Germaniei a făcut valuri: un primar a declarat că vrea un permis de armă, după ce a fost amenințat în repetate rânduri de extremiști de dreapta.

Președintele Asociației germane a orașelor și comunelor (Deutscher Städte- und Gemeindebund, DStGB), Gerd Landsberg, a subliniat la începutul acestui an că situația nu s-a ameliorat. Asociația a intervievat peste 1000 de primari, iar un sfert dintre ei au răspuns că au fost înjurați sau chiar amenințați.

Măcar un lucru e însă îmbucurător, din perspectiva lui Gerd Landsberg: Bundestagul de la Berlin a abordat problema amenințărilor la adresa politicienilor locali. În toate cele 16 landuri federale există, între timp, persoane de contact cărora li se pot adresa primarii în cazul în care sunt amenințați. În plus, asociația DStGB pledează pentru criminalizarea stalkingului la adresa politicienilor.

Focke: "Politica e neputincioasă"

Arnd Focke din Estorf nu crede că problema poate fi soluționată politic. "Politica e neputincioasă. Problema trebuie căutată în inima societății: nu ne mai ajutăm reciproc, nu ne mai ridicăm împotriva extremismului", deplânge fostul primar. "Astăzi pot fi spuse cu glas tare lucruri la care în urmă cu cinci ani nici nu îndrăzneai să te gândești." Arnd Focke nu se referă doar la extremiștii de dreapta, ci și la cei de stânga.

Neonaziştii le-au pus gând rău jurnaliştilor

Cum se explică însă aceste evoluții îngrijorătoare? "Am fost neglijenți în educație. Trebuie să le transmitem copiilor și tinerilor că Germania are un trecut care nu are voie să se repete. În plus, există mulți oameni nemulțumiți care se lasă manipulați prea ușor." Fostul primar menționează și partidul populist de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) ca promotor al unor concepții de dreapta, subliniind însă că ar fi prea simplist să dăm vina pe astfel de partide când e vorba de atacuri extremiste.

Arnd Focke speră ca organele statului să afle cine i-a trimis scrisorile de amenințare și de unde vin svasticile de pe mașină. El crede că mulți politicieni din Germania au probleme similare și se retrag în urma unor amenințări grave, fară a declara însă public care e motivul demisiei lor.