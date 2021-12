Germania: Îngrijorările sporesc din cauza pandemiei de coronavirus

Germania se confruntă din plin cu valul patru al pandemiei de coronavirus și cu un număr record de noi infectări. Spitalele, medicii și personalul de îngrijire sunt copleșiți de situație. Și cetățenii sunt tot mai îngrijorați de evoluțiile din ultima lună. O treime din cei chestionați în cel mai recent sondaj ARD-Deutschlandtrend spun că se tem de o infectare cu coronavirus. Și mai mari sunt temerile privind îmbolnăvirea copiilor sau a celor în vârstă.

Sondajul de opinie lunar ARD-Deutschlandtrend este efectuat de institutul infratest dimap.

Șase din zece cetățeni sunt preocupați de mutațiile suferite de virus, precum ultima variantă apărută Omikron. Tot cam 60% din cei întrebați - semnificativ mai mulți față de sfârșitul anului trecut - se tem că persoanele bolnave nu vor mai putea fi tratate corespunzător din cauza suprasolicitării sistemului medical. 50% din participanții la sondaj se tem de singurătate și se gândesc ca, în următoarele săptămâni, să renunțe la întâlniri cu familia, prietenii și cei apropiați. Și îngrijorările privind consecințele economice ale crizei coronavirus sunt mai mari în prezent decât erau în decembrie 2020.

Cine este vinovat pentru eșecuri?

Reacția de până acum a clasei politice la acest al patrulea val pandemic nu i-a convins pe oameni. 80% critică măsurile recente adoptate de autoritățile federale și regionale. Doar fiecare a șasea persoană chestionată se declară mulțumită de acțiunile guvernanților.

Note proaste primește mai ales actualul guvern. 50% din cei chestionaţi consideră că executivul actual a reacționat cu prea mare întârziere, motiv pentru care Germania suferă în prezent serios din cauza crizei coronavirus. De la noua coaliție de guvernare care va prelua puterea săptămâna viitoare, coaliție formată din SPD, ecologiști și FDP, oamenii așteaptă o politică anti-coronavirus mai dură.

Trei sferturi din cei întrebați sunt în favoarea vaccinului obligatoriu

Potrivit sondajului ARD-Deutschlandtrend, 60% din participanți spun că măsurile de până acum sunt insuficiente și sprijină un curs mai dur împotriva pandemiei. Este cel mai amplu sprijin de acest fel de la debutul pandemiei. Doar 20% consideră reglementările de până acum satisfăcătoare, în timp ce 17 procente cred că acestea ar fi exagerate.

Ce susținere există pentru diverse măsuri de combatere a pandemiei

Se constată o usținere tot mai mare pentru eventuala introducere a obligativității generale a vaccinării.

Lumea este de acord și cu recenta limitare a accesului publicului pe stadioane, cu reducerea contactelor sociale și cu închiderea barurilor, cluburilor și închiderea târgurilor de Crăciun.

Respondenții nu sunt de acord cu o nouă închidere a restaurantelor și magazinelor. Cea mai mare opoziție este față de închiderea școlilor și a grădinițelor.

Fiecare al doilea cetățean, mulțumit de Olaf Scholz

Pe 8 decembrie, Olaf Scholz va fi confirmat de Bundestag în funcția de nou cancelar federal. În clasamentul popularității, social-democratul Scholz ocupă în prezent locul doi, după cancelara în exercițiu Angela Merkel. 51% din cei chestionați sunt mulțumiți de activitatea lui Scholz, în cazul doamnei Merkel fiind vorba de 68%. Pe locul trei este premierul bavarez Markus Söder (45%), urmat de viitorul ministru al Economiei, ecologistul Robert Habeck(42%) și de șeful FDP, Christian Lindner (38%), care va deveni de săptămâna viitoare ministru de Finanțe.

SPD a câștigat alegerile generale din septembrie și rămâne cea mai puternică formațiune politică din Germania, conform ARD-Deutschlandtrend, chiar dacă mai pierde ceva teren în rândul electoratului. Teren pe care îl câștigă CDU și CSU, partide ce se vor afla în opoziție.

Dacă duminică ar avea loc alegeri, cu cine ați vota

Cine s-a impus mai mult în contractul de guvernare al noii coaliții?

Partidele coaliției-semafor (SPD, Verzii și FDP) au lucrat timp de două luni la contractul de guvernare. Care partid a reușit cel mai bine să-și impună punctele de vedere? 37% din participanții la sondaj cred că liberalii (FDP), 32% consideră că social-democrații (SPD) și doar 13 procente spun că ecologiștii au fost cei mai convingători.

Electoratul SPD și al FDP este de părere că partidele respective au negociat cu succes noul contract de coaliție, în timp ce doar o minoritate din susținătorii ecologiști sunt mulțumiți de prestația partidului lor la negocierile de formare a noii coaliții.

Totuși, susținătorii ecologiști sunt mulțumiți de felul în care arată noul contract de coaliție: 76% dintre ei cred că acesta ar răspunde corect la întrebările viitorului. Susținerea noului contract de guvernare este de 66% în rândul votanților SPD și de 61 de procente în cel al electoratului FDP.

Drept de vot deja începând cu 16 ani? Nu, mulțumim!

Printre obiectivele coaliției-semafor cu amplă susținere populară se numără majorarea salariului minim (86% pro vs. 11% contra), precum și includerea ajutoarelor de stat pentru copii într-un fel de asigurare de bază pentru copii (80% pro vs. 10% contra). De asemenea, extinderea sectorului energiilor regenerabile (83% vs 12%), precum și introducerea unei verificări a efectelor climatice în procesul legislativ al guvernului federal (75% vs. 17%).

Susținere majoritară are și planul de renunțare mai rapidă la exploatarea cărbunelui (56% vs. 37%), precum și renunțarea la interdicția de promovare a avorturilor (47% vs. 40%). De mai puțin sprijin se bucură ideea legalizării canabisului (43% pro vs. 47% contra).

Cetățenii resping majoritar planurile de înlesnire a procedurii de încetățenire a migranților (41% vs. 50%). Cel mai puțin sprijin popular are propunerea de reducere a vârstei minime de vot la 16 ani (30% vs. 65%).