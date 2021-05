Germania: Încă un an fără Oktoberfest

Îmi amintesc cum,aproape exact acum un an, semnalam că celebra serbare a berii, de departe cea mai populară şi îndrăgită de acest fel din lume, practic originalul - Oktoberfest din München - nu va mai avea loc în toamnă. Era în primul val de pandemie, în primul lockdown. Dat fiind pericolul răspândirii noului coronavirus la o astfel de serbare, la care participă milioane de oameni din toate colţurile lumii, primarul general şi premierul Bavariei şi-au anunţat decizia - "foarte tristă şi dureroasă", cum a calificat-o şeful guvernului bavarez, Markus Söder.

Asta a fost în 2020. Şi acum?

Deşi ne mai despart câteva luni de jumătatea lui septembrie, când era programat să înceapă Oktoberfest, şi deşi campania de vaccinare anti-Covid prinde viteză, edilii au preferat să rămână precauţi, considerând prea mare riscul contaminării pe "Wiesn", cum este numită zona de desfăşurare a serbării.

Imagini parcă din vremuri de demult...

"Doar un pic de Wiesn nu merge", a explicat primarul general al oraşului München, Dieter Reiter, solicitând "înţelegere" pentru o astfel de decizie. Câteva milioane de oameni soseau an de an la München pentru a vizita celebrul Oktoberfest - cum spuneam, originalul! Mulţi vor pierde şi în acest an sume considerabile din cauza anulării evenimentului: producătorii de bere, comercianţii, cârciumarii, hotelierii, taximetriştii... E vorba de o cifră de afaceri de aproximativ 1,2 miliarde de euro anual. Reiter a subliniat că ştie că mulţi luptă pentru supravieţuire - din punct de vedere financiar.

Un licăr de speranţă există. În aceste zile se discută intens despre "privilegiile" pe care le pot avea cei ce pot dovedi imunitate în lupta anti-Covid. Astfel se speră ca în locul unui imens Oktoberfest să devină posibile măcar mici serbări ale berii de cartier. Speranţa numărul unu a iubitorilor de bere şi petreceri rămâne, însă, ca totuşi anul viitor, în 2022, să se revină cu totul la normalitate şi, bineînţeles,... la Oktoberfest.