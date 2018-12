Gazoductul Nord Stream 2, sursă de poluare?

Săptămâna aceasta, curtea districtuală din Sankt Petersburg, Rusia, a respins o plângere depusă de organizaţia de mediu Greenpeace împotriva Nord Stream 2, conducta de gaze care leagă Rusia și Germania.

Deşi hotărârea instanţei nu a surprins, afirmațiile organizației neguvernamentale au produs ecouri puternice la la Berlin la Washington.

Annegret Kramp-Karrenbauer, succesoarea cancelarului german Angela Merkel la șefia Uniunii Creştin-Democrate (CDU), a declarat recent că o opțiune pentru conducta Nord Stream 2 din ce în ce mai politizată ar putea fi reducerea cantității de gaz care trece prin gazoduct.

Un "soft Nord Stream 2" - pentru a face o comparaţie cu Brexitul - care nu ar mulțumi pe nimeni.

Ministrul german de Externe, Heiko Maas, membru al Partidului Social Democrat (SPD) - partener în coaliția condusă de Merkel - s-a grăbit să îşi exprime dezacordul, spunând că gazoductul a fost un proiect comercial care ar continua chiar dacă firmele germane s-ar retrage.

Mai mult, proiectul ar oferi Berlinului avantaje faţă la Moscova.

Acest lucru are loc pe fundalul încercărilor SUA de a submina conducta. Președintele Donald Trump a susținut că proiectul limitează spațiul de manevră al Europei față de Rusia şi a căutat să vândă ideea importurilor de gaz natural lichefiat din SUA pentru a înlocui importurile din această ţară.

Pe masură ce disputa politică se încinge, impactul ecologic al proiectului devine tot mai actual.

Probleme ecologice

Nord Stream 2, lucrări pe Insula Rügen

Construcția Nord Stream 2, spun Greenpeace și alte organizaţii de mediu, a poluat coasta baltică a Germaniei cu unsoare toxică găsită pe plaje și în mare.

Începând din iunie, persoanele care locuiesc în apropiere de Golful Greifswald, în nord-estul Germaniei, au început să transmită autorităților informaţii despre apariţia pe ţărm a unor bule de ulei violet având dimensiunea unei "mingi de tenis", unele dintre ele în zone acoperite de programul Uniunii Europene de protecție a mediului, Natura 2000.

Ministerul Federal al Mediului a declarat că nămolul poate proveni de la lucrările de construcție ale conductei, consorțiul care a lucrat la gazoduct curăţând deșeurile.

"Din păcate, a avut loc un accident de vărsare de lubrifiant în Golful Greifswald în luna iunie a acestui an", a declarat purtătorul de cuvânt al Nord Stream 2, Jens Müller pentru DW, adăugând că s-au scurs până la 140 de kilograme de lubrifiant folosit pentru piesele în mișcare a dragelor.

"În strânsă colaborare cu autoritățile, experții care lucrează în numele Nord Stream 2 au colectat mai mult de 100 de kilograme. Am oprit toate lucrările, am inspectat din nou toate dragele şi am înlocuit toate lichidele cu variante biodegradabile.

"Măsurile au excedat standardele existente", a menționat Müller.

NABU, o organizație neguvernamentală de mediu din Berlin, declară că gazoductul perturbă cinci situri Natura 2000 din zonele de coastă și a Zonei Economice Exclusive (ZEE) din Germania.

"Din pricina activităților de dragare, plantele și animalele care trăiesc pe fundul mării au fost ucise", a declarat Anne Böhnke-Henrichs de la echipa de conservare marină a NABU pentru DW.

Ea spune că șanțul conductei are o lățime de până la 80 metri, necesitând dragarea a 2,5 miliarde de tone de sedimente, ceea ce presupune eliberarea a aproximativ 250 de tone de fosfor biodisponibil stocat în sedimente.

"Fosforul acționează ca un îngrășământ suplimentar în regiunea baltică deja supra-fertilizată", a adăugat ea.

Ca urmare, algele înfloresc mai repede, iar cand se scufundă ajungând pe fundul apei şi se descompun, este consumat oxigen.

Un consum prea mare de oxigen, la rândul său, duce la hipoxie sau anoxie, respectiv la uciderea plantelor și animalelor într-o zonă extinsă a Mării Baltice, subliniază NABU.

Organizația de mediu desfășoară acum un proces împotriva constructorului, susținând că evaluarea impactului asupra mediului a fost incompletă în cazul Nord Stream 2.

Organizaţia susține că restaurarea habitatelor distruse pe malul mării va dura mult mai mult decât estimează Nord Stream 2 și că raţele sălbatice și animalele marine sensibile la zgomot sunt perturbate de activitățile de construcție.

Nord Stream subliniază avantajele

Nord Stream 2 - Conducte amplasae la Sassnitz

Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Nord Stream 2, Jens Müller, a subliniat avantajele conductei pentru combaterea schimbărilor climatice.

"Utilizarea întregului gaz transportat prin Nord Stream 2 pentru producția de energie în locul cărbunelui ar reduce emisiile de CO2 produse de 4 milioane de mașini obișnuite", a declarat el pentru DW în marja conferinței COP24 privind schimbările climatice, care se desfășoară în prezent la Katowice în Polonia.

De asemenea, el a spus că este interesant de observat cantitatea de grăsime cu cantitatea de ape reziduale neprocesate care intră în Marea Baltică din râuri și din surse agricole.

"Dacă veţi compara cantitatea de dragare pe care o facem cu cea a terminalului Polish LNG învecinat, observăm că am mutat mai puțin de o zecime din cantitatea de sediment", a explicat el.

Potrivit datelor furnizate de consorțiu, fosforul eliberat temporar de pe fundul mării în timpul celor opt luni de construcție reprezintă mai puţin de 5 procente din cantitatea anuală depozitată de râul Oder în Marea Baltică sau din ce se eliberează de pe fundul mării în urma sezonului de furtuni de iarnă.

În plus, operatorii investesc în procesarea suplimentară a apelor reziduale la stațiile de epurare din nord-estul Germaniei, care vor "reduce permanent emisiile de nitrați și fosfor", cu scopul de a crea un "efect tangibil asupra calității apei" în Golful Greifswald.

Între timp, instanțele din Rusia, Finlanda și Germania au respins la unison reclamațiile formulate de Greenpeace și alte grupuri de mediu.

Judecătorii au stabilit că țările implicate în Nord Stream 2 au evaluat în detaliu toate efectele asupra mediului și au emis aprobări care certifică compatibilitatea ecologică a proiectului.