Fugarii Romaniei: VIP-uri condamnate pentru coruptie pe care autoritatile nu se grabesc sa le aduca acasa - Ziare.com

... sunt o parte din VIP-urile condamnate definitiv, in ultimul an, pentru fapte de coruptie si care au reusit sa fenteze puscaria.

Aducerea intempestiva in tara a lui Radu Mazare, condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare in dosarul "Retrocedarilor de pe litoral", reaprinde problema persoanelor condamnate pentru fapte de mare coruptie fugite din Romania, in cazul carora autoritatile par a fi legate la maini, cand e vorba sa le bage la inchisoare.



Vorbim de persoane care au fost localizate si in cazul carora procedurile de extradare dureaza de aproape doi ani. Printre cei mai vechi fugari sunt milionarii Puiu Popoviciu, Alexandru Adamescu Jr. si Elan Schwartzenberg.



Scapati de CCR



Lista fugarilor s-a micsorat in acest an, dupa ce CCR a dat decizia prin care a declarat nelegale completurile de 5 judecatori de la Inalta Curte. Cele mai cunoscute cazuri sunt ale Elenei Udrea si fostei sefe DIICOT, Alina Bica, aflate in Costa Rica. Mandatele lor au fost anulate, iar procesele sunt in faza de rejudecare.



In cazul unui alt VIP fugit din Romania, fostul deputat PSD Sebastian Ghita, care cere azil in Serbia, instanta a revocat in luna martie ultimul mandat de arestare. Asa ca Udrea, Bica si Ghita se pot intoarce oricand liberi in Romania. Inca nu au facut-o.

