Fridays for Future cu o nouă strategie în Germania

Cumva, entuziasmul a dispărut. În urmă cu câțiva ani, în punctul său culminant, Fridays for Future reușea să strângă mii de tineri și copii la manifestațiile de vineri în Germania. În loc să meargă la școală, ieșeau în stradă pentru a cere protejarea climei. Este vorba de o mișcare creată în 2018 de suedeza Greta Thunberg, atunci în vârstă de 15 ani, care s-a postat în fața școlii ei și a refuzat să mai participe la cursuri, în semn de protest pentru protecția climei. În ultimul timp însă, nu se mai aude mare lucru în Germania despre FFF.

Asta deși condițiile păreau prielnice în Republica Federală: politicienii sprijineau în majoritate demersurile, fosta cancelară Angela Merkel a stat de vorbă cu Thunberg. Luisa Neubauer, figura cea mai cunoscută a FFF în Germania, face de ani buni turul talkshow-urilor. Iar de când ecologiștii sunt la guvernare, mișcarea are un aliat natural chiar în cabinetul de la Berlin.

Sociolog: "Potențialul este epuizat"

Dar germanii nu mai sunt în prezent atât de preocupați de climă. Într-un sondaj efectuat la începutul anului, această temă era mult în spatele unor probleme mult mai presante: pericolul războiului, inflația, migrația necontrolată.

În plus, o altă grupare, Ultima Generație (LG), a luat fața FFF prin blocarea circulației și atacurile cu vopsea și supă asupra unor opere de artă și monumente. Ultima Generație a anunțat însă în ianuarie că vrea să înceteze cu aceste forme de protest.

Ultima Generație e mai radicală ca Fridays for Future, dar și mult mai critic văzută de populație, după blocarea circulației, măsură la care vrea să renunțe pe viitor Imagine: Fabrizio Bensch/REUTERS

"Acțiunile noastre nu vizează obținerea efectului mediatic maxim, ci eficiența maximă", a răspuns purtătoarea de cuvânt a FFF Annika Rittmann la o întrebare a DW privind pierderea de influență după apariția LG.

Potrivit cercetătorului Dieter Rucht de la Freie Universität Berlin: "Fridays for Future a pierdut atenția mass-media în comparație cu Ultima Generație." Dar "ambele grupări, cu strategiile lor diferite, par să-și fi epuizat potențialul", a apreciat el pentru DW.

Acuzații de antisemitism la adresa lui Thunberg

Cea mai grea pierdere de imagine suferită de Fridays for Future în Germania a fost provocată chiar de Greta Thunberg. După atacul Hamas împotriva Israelului, din 7 octombrie 2023, și riposta Israelului în Fâșia Gaza, pe contul de Instagram al mișcării au apărut postări anti-Israel și antisemite. De exemplu, referiri la un "genocid" împotriva palestinienilor și a unui "sistem de apartheid" în Israel. La finalul postării se cerea eliberarea Palestinei. Luisa Neubauer s-a distanțat de Thunberg, dar daunele s-au produs.

Șefa FFF din Germania, Luisa Neubauer (dreapta), aici în ianuarie 2023 alături de Greta Thunberg la un protest la o mină de cărbuni Imagine: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Filiale locale ale FFF s-au desființat: la Marburg, în landul Hessa, de exemplu, de asemenea la Bremen, unde a fost creată o nouă grupare pro-climă.

Într-un sondaj din noiembrie 2023, respondenții nu au mai arătat mare interes pentru Fridays for Future: două treimi o consideră o mișcare eșuată, doar un sfert din cei chestionați mai cred în viitorul mișcării.

Purtătoarea de cuvânt a FFF: "Ne-am dezvoltat în continuare"

Fridays for Future a schimbat acum strategia: în loc de greve școlare, FFF participă acum la grevele sindicatului ver.di din transportul public. "Nu mai permitem ca actuala coaliție de guvernare să ruineze transportul în comun și politica climatică", se spune în apelul la demonstrații.

Fridays for Future a participat și la demonstrațiile anti-AfD Imagine: Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopress/picture alliance

În plus, FFF participă și la manifestațiile sprijinite de guvern "împotriva extremei drepte". "Ultimii ani au arătat că o politică favorabilă climei nu poate exista decât cu o societate civilă activă și o democrație puternică", susține purtătoarea de cuvânt Annika Rittmann. "În ultimii ani am evoluat și am început ca, pe lângă mari acțiuni de protest, să venim cu solicitări concrete pe plan local și să ne adresăm oamenilor."

Se potrivesc FFF și ver.di?

Frank Werneke, șeful ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft), se bucură de sprijinul primit: "Îndeplinirea obiectivelor climatice nu se poate realiza fără o reformare reală a transportului public și fără o consolidare sustenabilă și de durată a acestuia. De aceea, ver.di și Fridays for Future luptă împreună."

Dar au cele două grupări destule în comun? Și există eventuale conflicte de interese? Dieter Rucht explică: "Colaborarea cu sindicatele se va limita la anumite domenii, de exemplu sprijinirea îmbunătățirii transportului în comun. Acolo nu văd conflicte de interese. Altfel, ambele organizații vor funcționa în cea mai mare parte separat una de cealaltă."

Fridays for Future vrea să se alăture acum protestelor sindicale Imagine: Rainer Keuenhof/Manngold/IMAGO

La valul de proteste împotriva extremismului de dreapta, FFF ar juca "doar un rol marginal. Apare uneori printre inițiatorii sau susținătorii manifestațiilor, dar doar pe hârtie, în realitate nu prea", crede Rucht.

Annika Rittmann crede în această colaborare: "Mai ales acum, când discursul politic este atât de polarizat, am putea să ne folosim strategic capacitatea de a încheia alianțe."

Sociologul Dieter Rucht este sceptic în privința viitorului Fridays for Future: "Puterea de mobilizare a FFF s-a redus masiv. Șansele de succes pentru o grupare izolată ca FFF sunt foarte mici. Dacă e să aibă succes, mișcarea climatică nu poate reuși decât cu toate grupările constituente la un loc și - indirect - prin înmulțirea efectelor negative ale modificărilor climatice în viața de zi cu zi a oamenilor."

Adaptare după articolul publicat pe DW Deutsch .