Frământările dreptei și sateliții „unioniști” ai oligarhului-șef

La sfârșitul săptămânii trecute, Consiliul Național al Partidului Liberal Democrat din Moldova a decis să nu participe, în calitate de concurent electoral, la alegerile parlamentare din februarie și să susțină blocul anti-oligarhic creat de Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Demnitate și Adevăr.

Ezitarea PL - tactică electorală sau cârdășie cu oligarhul-șef?

Deși, săptămâna trecută, noul președinte al Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, pleda de asemenea la TV pentru coagularea tuturor forțelor anti-oligarhice „într-un singur pumn”, în vederea debarcării oligarhului Plahotniuc de la putere, liberalii încă nu sunt hotărâți în privința retragerii din alegeri în favoarea blocului PAS+PDA. Frământările interne din PL l-au determinat marți pe unul dintre cei mai activi fruntași ai partidului, Valeriu Munteanu, să părăsească formațiunea lui Chirtoacă și să-și anunțe sprijinul necondiționat pentru blocul anti-oligarhic, fără a adera la vreunul din cele două partide. Totuși, el a admis că ar putea candida la una din funcțiile de deputat din partea blocului opoziției unite.

Munteanu susține că Dorin Chirtoacă „nu poate să vină cu o viziune proprie pe acest subiect crucial pentru Moldova” și că „se subordonează agendei impuse de Mihai Ghimpu (ex-președinte PL – n.n.)”, iar Ghimpu, potrivit lui Munteanu „nu vrea ca partidul să meargă în bloc cu opoziția unită. De ce nu vrea? Istoria va arăta”, a spus Munteanu.

Chirtoacă și Ghimpu: Munteanu minte!

La rândul său, Dorin Chirtoacă susține că anunțul făcut de Munteanu, precum că ar exista un refuz al PL de a participa alături de blocul PAS+PDA în alegeri, este o minciună. Potrivit lui, la congresul PL din 1 decembrie 2018 a fost stabilită ședința Consiliului Republican al PL pentru data de 16 decembrie, ora 10 – abia atunci urmând a fi luată decizia privind modul în care va participa PL la alegeri.

„Am fost delegat de partid la negocierile cu PAS, PDA și PLDM. Dialogul a fost pe alocuri complicat, dar sincer și corect. PAS și PDA s-au arătat deschiși să ia candidați de la PL și PLDM, după ce aceștia vor trece testele de integritate. (...) La 5 decembrie, după ce Dorin Chirtoacă era deja președinte al PL, părțile au convenit că până luni, 10 decembrie, PL și PLDM să-și sincronizeze agendele în vederea luării unei decizii finale. PLDM s-a conformat. PL nu”, a explicat Munteanu.

El a sugerat că Ghimpu și Chirtoacă ar insista ca blocul electoral să fie format nu din două (PAS+PDA), ci din patru partide (PAS+PDA+PL+PLDM).

Oferta blocului PAS+PDA

„Nu negociem cu nimeni nimic. Noi (PAS și PDA – n.n.) am lansat o ofertă pentru partidele pretins pro-europene și am spus foarte clar: PDA și PAS, împreună cu exponenții integri ai societății civile, au decis să facă un bloc electoral, iar ușile acestui bloc sunt deschise și pentru exponenții altor partide de orientare democratică, pro-europeană. Vorbim de oameni de calitate. Pentru ei suntem deschiși. Și am stabilit mecanisme de testare a integrității, iar aceste mecanisme sunt aplicate față de toți cei care vor să facă parte din acest bloc”, a explicat liderul PDA, Andrei Năstase.

„Eu să trec filtrul la Maia? Eu numai în fața lui Dumnezeu trec filtrul. Poate ei trebuie să treacă filtrul în fața mea? Eu care v-am adus alfabet, limbă, studii în Europa… Să se filtreze cu cine vrea - nu cu mine! Asta e rușine. Trebuie să ai mare obraz să faci asta”, se revolta Mihai Ghimpu la o emisiune TV în luna noiembrie.

După anunțul despre părăsirea PL, făcut de Valeriu Munteanu, liberalii au difuzat un comunicat în care îl acuză pe acesta că „recurge repetat și insistent la minciuni”. Potrivit comunicatului citat, „un refuz al PL de a participa sau nu, cu blocul „ACUM” (PAS+PDA), nu poate exista atât timp cât un asemenea subiect nici nu a figurat pe ordinea de zi a Consiliului Republican al PL din 25 noiembrie, având în vedere că erau în curs discuțiile cu cele trei formațiuni pentru atingerea compromisului”.

Pe de altă parte, Valeriu Munteanu susține că „PL a decis deja să nu fie de partea bună a istoriei. PL are o decizie a Consiliului Republican, unde se spune că nu a fost discutată participarea PL-ului la alegeri alături de blocul „ACUM” și că PL va participa la alegeri pe cont propriu”.

De remarcat că ultimul Barometru al Opiniei Publice creditează PL cu ceva mai mult de 1%.

Munteanu a fost membru al PL timp de 11 ani. A fost vicepreședinte al PL și candidatul acestei formațiuni la funcția de primar de Chișinău în alegerile locale anticipate din 2018. A fost deputat PL și a deținut funcția de ministru al Mediului, funcție partajată PL urmare a coaliției cu PDM, care a oferit legitimitate Guvernului Filip în ianuarie 2016. Fratele lui Valeriu Munteanu, Ruslan Munteanu, a fost director adjunct al Serviciului de Informații si Securitate în perioada octombrie 2015 - septembrie 2018.

Stratageme oligarhice absurde de dispersare a dreptei

Pentru a împiedica coagularea dreptei pro-europene într-un singur bloc, puterea oligarhică își creează, potrivit unor analiști politici de la Chișinău, propria „opoziție”. Puterea și-a creat recent partid-satelit care să asimileze electoratul unionist dezamăgit de PL, pentru a nu admite alunecarea acestui electorat spre blocul opoziției unite pro-europene.

Una din stratagemele luate în calcul de observatorii proceselor politice din Republica Moldova este excluderea, prin metode administrativ-represive deja testate, a blocului opoziției unite (PAS+PDA) din competiția electorală în preajma alegerilor. În acest sens, o comisie de anchetă a Parlamentului deja a făcut demersurile necesare către Procuratura Generală, liderii opoziției fiind suspectați de „trădare de patrie” după ce ar fi zburat la Bruxelles, la Parlamentul European, cu bilete de avion achitate de fundația „Open Dialog”. Conform acestui scenariu, puterea ar miza pe faptul că, după înlăturarea din competiție a opoziției veritabile anti-sistem, electoratul cu viziuni pro-europene se va reorienta spre partidele-satelit ca o întruchipare a „răului mai mic”.