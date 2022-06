FITS 2022 şi sezonul german: Ne dăm din nou întâlnire la Sibiu

În acest an, în care se împlinesc 30 de ani de la semnarea „Tratatului de cooperare prietenească şi parteneriat în Europa"şi 150 de ani de la înfiinţarea primei reprezentanţe diplomatice a României în Germania, Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS) se desfăşoară nu doar sub patronajul preşedintelui României, Klaus Iohannis, ci şi sub patronajul preşedintelui Germaniei, Frank-Walter Steinmeier. Acesta din urmă a amintit, în mesajul adresat FITS, că Sibiul "este marcat deja de secole de strânsele schimburi culturale dintre germani şi români", că în frumoasa cetate transilvană "a fost înfiinţat în anul 1788 primul teatru din Europa Centrală şi de Est" şi că şi astăzi sunt prezentate spectacole remarcabile nu doar în limba română ci şi în germană, teatrul sibian având şi o secţie germană.

Preşedintele federal a mai salutat alegerea temei actualei ediţii: "Frumuseţea", aceasta "în pofida războiului brutal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, în pofida unei perioade pline de restricţii pe durata pandemiei, care a lovit puternic cu precădere domeniul cultural". Steinmeier a adăugat: "În acest fel, artiştii doresc să inspire curaj şi speranţă că lucrurile frumoase ale vieţii nu au fost uitate, în ciuda grijilor şi ororilor: arta, cultura, întâlnirile şi dialogul. Fiindcă frumuseţea şi libertatea pe care le aniversăm prin tema festivalului, nu înseamnă doar că trăim, ci şi cum trăim. Suntem dedicaţi societăţilor libere în care lucrurile frumoase au spaţiu să se dezvolte. Mai ales în perioade de criză simţim nevoia să ne asigurăm de ceea ce ne defineşte. Arta şi cultura pot oferi putere şi speranţă. Haideţi să trimitem împreună de la Sibiu un semnal al speranţei, al puterii prieteniei şi libertăţii!"

În contextul aniversării a 30 de ani de prietenie româno-germană, FITS, ajuns la cea de-a 29-a ediţie, timp în care a devenit unul din cele mai mari şi apreciate festivaluri de teatru la nivel global, consacră un spaţiu larg producţiilor, evenimentelor, artiştilor din Germania şi zona de limbă germană. Totodată s-a născut şi o frumoasă cooperare între Festival şi renumita expoziţie de artă contemporană "Documenta" din Kassel, care are loc odată la cinci ani și se desfășoară pe durata a o sută de zile.

Urmăriţi videoclipul 07:52 Constantin Chiriac: Trei "Stele" revin în acest an artiştilor germani

768 de evenimente, 382 de reprezentaţii în 80 de spaţii de joc - iată ce ne aşteaptă la festivalul sibian, un bogat program din care fac parte nu doar spectacole de teatru, dans şi muzică (indoor şi outdoor), ci, între altele, şi expoziţii, dezbateri şi conferinţe, lansări de carte sau decernarea "Stelelor" pe Aleea Celebrităţilor din Sibiu.

Deschiderea Festivalului va fi marcată de un mega-show cu lasere şi peste 200 de drone. Semnificativă este şi coloana sonoră a acestui inedit spectacol de lumini: „Rapsodia română nr. 1” de George Enescu, o înregistrare istorică din 1978, avându-l la pupitru pe maestrul Sergiu Celibidache, și „Oda bucuriei” de Ludwig van Beethoven, pe versurile poetului Friedrich Schiller. Spectacolul începe la ora 23.15.

Mii de iubitori de teatru, muzică, dans, literatură iau din nou cu asalt în aceste zile cetatea transilvană, care, spunea, nu o dată, preşedintele FITS, Constantin Chiriac, nu a fost cucerită de-a lungul secolelor decât ...de cultură.

Deutsche Welle va participa alături de Goethe-Institut şi gazda evenimentului, Festivalul de Teatru de la Sibiu, la o dezbatere cu tema "30 de ani de prietenie româno-germană: Arta şi cultura ca punte între naţiuni; FITS şi alte poveşti de succes". Evenimentul va avea loc la Filarmonica de Stat Sibiu, duminică, 26.06, la ora 11.00 și va fi transmis totodată LIVE pe pagina de Facebook DW Română și pe canalul YouTube DW Română. Vă aşteptăm!