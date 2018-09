Festivalul Beethoven sub semnul destinului

"Așa bate destinul la poartă!" - cu aceste cuvinte, se spune, că ar fi descris Ludwig van Beethoven tema centrală a Simfoniei a cincea, supranumită și "Simfonia destinului" ("Schicksalsymphonie"). Anecdota a fost transmisă, ca multe alte detalii din viața marelui compozitor, de către secretarul și primul său biograf Anton Schindler. Schindlere avea însă renumele unui om cu o fantezie bogată. Așa că ne putem îndoi de verdicitatea afirmației.

Numele lucrării, însă, s-a păstrat. Și cu această simfonie, interpretată de Orchestre Philharmonique de Radio France, avându-l ca dirijor pe Mikko Franck, a debutat actuala ediție a Festivalului Beethoven, găzduit, ca în fiecare an, de orașul natal al compozitorului, Bonn. Cu prilejul prezentării programului din acest an, Nike Wagner, care conduce festivalul din 2014, de altfel strănepoata lui Richard Wagner și stră-strănepoata lui Franz Liszt, cita o mărturisire făcută de Beethoven în anul 1802, după ce își pierduse deja auzul: "N-a lipsit mult să-mi pun capăt zilelor. Doar arta m-a făcut să ezit... Vreau să înfrunt destinul".

Nike Wagner, în fața statuii reprezentându-l pe Beethoven, din centrul orașului Bonn

La festivalul de pe malurile Rinului, care se încheie pe 23 septembrie, își dau concursul peste 2000 de artiști, între care și violonista de excepție originară din Republica Moldova, Patricia Kopatchinskaja, o prezență frecventă de altfel la acest eveniment. Ea va susține un concert alături de Camerata Bern, ansamblu a cărui conducere a preluat-o de curând, în data de 10 septembrie, cu un program intitulat "Timp și eternitate".

Muzica, mai aproape de oameni

Pentru că Sala Beethoven (Beethovenhalle), în care au loc de regulă cele mai multe concerte, mai ales cele cu marile orchestre, se mai află în renovare, festivalul are și în acest an 25 de locații. Primarul general al orașului Bonn, Ashok-Alexander Sridharan, sublinia că ediția trecută poate fi considerată un model: "Prin alegerea mai multor locații în oraș și în afara acestuia, muzica Festivalului Beethoven s-a apropiat mai mult de oameni." Orașul a contribuit cu 1,6 milioane de euro la bugetul festivalului, care se ridică la 4,6 milioane de euro - "o contribuție modestă" la un eveniment de o asemenea valoare, sublinia Sridharan. Autoritățile locale au promis susținere financiară și pentru edițiile care vor urma anului jubiliar 2020, care va marca împlinirea a două secole și jumătate de la nașterea Titanului din Bonn.

De precizat că 39 la sută din bugetul festivalului este asigurat din fonduri publice, restul fiind acoperit prin donații și vânzarea biletelor.

Patricia Kopatchinskaja, la Festivalul Beethoven, în 2013



"A Cincea", în diferite interpretări

Simfonia Nr.5 va reveni în programul actualei ediții în diferite viziuni și versiuni: pe 8 septembrie cu Orchestra of the Age of Enlightenment din Marea Britanie, pe 12 septembrie în interpretarea formației Jost & Costa, o versiune neobișnuită pentru două piane și opt mâini, pentru ca pe 15 septembrie să ascultăm capodopera beethoveniană într-o variantă realizată de un grup de tineri folosind și tehnica computerului și vizualizarea 3D.

Nelipsitul András Schiff

În programul ediției mai figurează și simfoniile Nr.1 și Nr. 8, uvertura "Leonore", primele patru concerte de pian și ultimele cinci sonate pentru pian. Acestea din urmă vor fi interpretate de celebrul pianist András Schiff și elevul său de odinioară Dénes Várjon. Cei doi vor prezenta între altele și lucrări de Franz Schubert, Robert Schumann, Béla Bartók și Alban Berg.

András Schiff, în 2012, la Ierusalim

Tema destinului

Destinul, ales drept motto al Festivalului Beethoven în acest an, a jucat un rol important și în viața altor compozitori, ceea ce se oglindește, de asemenea, în programul actual. Un exmplu: "Cvartet pentru sfârșitul lumii", piesă celebră a compozitorului Olivier Messiaen, scrisă, în 1940, fiind în prizonierat german.

Evenimente pe toate gusturile

Organizatorii au încercat, prin cele 57 de evenimente din acest an, să alcătuiască un program cât mai bogat și divers. Că Ludwig van Beethoven a văzut la Bonn lumina zilei e binecunoscut. Mai puțin, însă, cel fel de muzică a interpretat în anii tinereții petrecuți în acest oraș. Detalii oferă seria de concerte "Rheinischer Originalklang" (Sunetul original renan). Pentru Festivalul din Bonn, compozitorul austriac Berenhard Lang a comus un nou concert pentru pian și orchestră inspirat din Concertul pentru pian Nr. 3 al lui Beethoven. Lucrarea va fi prezentată în premieră absolută pe 6 septembrie cu concursul Orchestrei Simfonice MDR și a pianistului de excepție italian Marino Formenti, avându-l la pupitru pe Stefan Asbury. Nu vor lipsi nici spectacolele de dans, între care se numără și cel al companiei Ballet de Lorraine.

În vânzare au fost puse 31.000 de bilete.

Autori: Rick Fulker, Medana Weident