Festivalul Bach de la Leipzig: Cine a fost Johann Sebastian Bach?

Johann Sebastian Bach este recunoscut astăzi ca unul din cei mai mari compozitori ai tuturor timpurilor. În calitate de maestru al contrapunctului, acest titan al muzicii baroce a intrat în istoria muzicii. "Bach este astăzi renumit pentru faptul că a realizat minuni atât pentru pian cât şi pentru orgă", afirmă pentru DW directorul Festivalului Bach, Michael Maul. "A compus fugi şi preludii în toate tonalităţile, care fascinează muzicienii şi compozitorii generaţie după generaţie."

În cadrul ediţiei din acest an a Festivalului Bach vor fi prezentate două din principalele sale lucrări pentru instrumente cu clape: "Arta Fugii", în interpretarea pianistului rus Daniil Trifonov şi "Clavecinul bine temperat", a cărei primă parte va fi interpretată de pianistul ungar András Schiff iar a doua parte de pianista canadiană Angela Hewitt. "Clavecinul bine temperat" este una din cele mai cunoscute partituri didactice ale lui Johann Sebastian Bach, iar anul acesta se împlinesc 300 de ani de când a aşternut-o pe hârtie.

Dirijor al Thomanerchor

Johann Sebastian Bach s-a născut la Eisenach, în martie 1685, şi a trecut la cele veşnice la Leipzig, în anul 1750. Acolo el a fost vreme de 27 de ani, până la moartea sa, cantor al gimnaziului Thomasschule zu Leipzig, fiind între altele dirijorul renumitului cor de băieţi Thomanerchor, fondat în anul 1212 şi existent până în ziua de azi. Având o istorie veche de peste 800 de ani, această formaţie se numără printre cele mai vechi din Germania. Dar în ciuda îndelungatei sale tradiţii, numărătoarea cantorilor începe cu numărul unu după moartea lui Johann Sebastian Bach.

Toamna trecută, dirijorul elveţian Andreas Reize, specializat în muzică sacră, a devenit cel de-al 18-lea "Thomaskantor", cantor al corului de băieţi şi al Thomaskirche (Biserica Evanghelică Sf. Toma) din Leipzig, fiind succesorul direct al lui Gotthold Schwartz. Thomanerchor deschide prin tradiţie Festivalul Bach. De această dată concertul de deschidere a avut loc pe 9 iunie, cu lucrări ale lui Johann Sebastian Bach şi ale fiului său, Carl Philipp Emanuel Bach. Arhiva Bach din Leipzig tocmai a publicat o nouă ediţie completă a lucrărilor lui Carl Philipp Emanuel Bach.

Andreas Reize este noul Thomaskantor

Primele ediţii ale Festivalului Bach au fost organizate de familia Bach

Johann Sebastian Bach provine dintr-o familie de muzicieni cu ramificaţii ample. Rudele şi strămoşii săi au activat în nordul Germaniei, cu precădere în landurile actuale Turingia, Saxonia şi Saxonia Anhaltină. O dată pe an familia se reunea pentru a face muzică împreună. "Familia Bach a inventat practic Festivalul Bach", a evidenţiat Michael Maul.

Motto-ul din acest an al Festivalului Bach este: "Bach – We Are Family". El reuneşte formaţii corale din întreaga lume, care au pregătit lucrări ale strămoşilor şi urmaşilor lui Johann Sebastian Bach.

Muzicanţi şi organişti

Tatăl lui Johann Sebastian Bach, Johann Ambrosius Bach, a fost la vremea sa muzicianul oraşului. Vărul său, Johann Christoph Bach (1642-1703), a fost organistul oraşului Eisenach şi un mare model pentru Johann Sebastian Bach. La vârsta de 10 ani Johann Sebastian Bach şi-a pierdut ambii părinţi şi a trăit câţiva ani în casa fratelui său mai mare, Johann Christoph Bach (1671 - 1721), care a fost şi el organist şi l-a învăţat pe marele Bach să cânte la pian.

Arborele genealogic al familiei Bach

Mai târziu Bach a strâns într-o arhivă, cunoscută sub denumirea de "Alt-Bachisches Archiv" lucrările strămoşilor săi, dimpreună cu lucrările altor compozitori care i-au marcat devenirea. Bach a adunat acolo lucrările a nu mai puţin de 53 de membri ai familiei, majoritatea organişti şi muzicieni de curte. În şase concerte consacrate "rădăcinilor lui Bach", vor fi interpretate, în cadrul festivalului, lucrări ale strămoşilor marelui compozitor, dar şi ale unor muzicieni care au avut o mare înrâurire asupra sa, cum ar fi Dietrich Buxtehude sau Heinrich Schütz.

Promovarea lui Bach în funcţia de cantor

Chiar dacă Bach a învăţat să cânte excelent pe mai multe instrumente, orga a fost pentru el instrumentul de bază. La vârsta de 18 ani a primit prima sa slujbă de organist la Arnstadt. În 1714 a fost numit concertmaistru la Weimar iar ulterior a fost promovat "capelmaistru" al principelui Leopold de Anhalt-Köthen. Acolo a compus în 1722, pentru cea de-a doua sa soţie, vestitul "Album pentru Anna Magdalena", precum şi "Clavecinul bine temperat", un ciclu compus din 24 de preludii şi fugi în toate tonalităţile majore şi minore.

În mai 1723, Johann Sebastian Bach a fost numit pe viaţă în funcţia de "Thomaskantor zu Leipzig". Între altele avea sarcina să conducă şi acompanieze Thomanerchor la toate slujbele de duminică şi de sărbători. În primul său an în funcţie a compus în medie o cantată pe săptămână. Ceea ce fusese gândit atunci de Johann Sebastian Bach ca "muzică de folosinţă" este considerat astăzi de mulţi drept "Muzică Divină", care entuziasmează oameni din întreaga lume. În 2023 aceste cantate vor fi interpretate într-un ciclu separat în cadrul Festivalului Bach.

Thomanerchor în concertul de deschidere a Festivalului Bach, ediţia 2022

Tot la Leipzig Bach a compus Oratoriul de Crăciun şi monumentalele lucrări de comemorare a patimilor Domnului, Johannespassion şi Matthäuspassion. În vreme ce lucrările sale pentru pian şi orgă au fost cântate de toate generaţiile următoare până astăzi, compoziţiile sale corale au căzut temporar în uitare, fiind redescoperite în secolul al XIX-lea.

Renaşterea integrală a muzicii Bach din secolul al XIX-lea

"Felix Mendelssohn Bartholdy a reinterpretat la Berlin în anul 1829, pentru întâia oară, monumentala Matthäuspassion a lui Bach, şi toţi au fost încântaţi şi fascinaţi de această muzică, atât de complexă şi plină de efect", aminteşte Michael Maul. Mendelssohn Bartholdy a adaptat lucrarea gustului vremii, scurtând-o şi dirijând-o la pupitrul unei orchestre mari. Sub bagheta actualului cantor, Andreas Reize, Thomanerchor va cânta Matthäuspassion pe 17 iunie în cadrul Festivalului Bach. DW va difuza concertul şi îl va pune la îndemâna celor interesaţi ca Video-on-Demand pe canalul Youtube "DW Classic Music".

Statuia lui Bach din faţa Thomaskirche (Biserica Sf. Toma) din Leipzig

Societăţi Bach în întreaga lume

În procesul de redescoperire a muzicii lui Bach, iniţiat de Felix Mendelssohn Bartholdy, s-au înfiinţat şi primele Societăţi Bach. Cea mai veche dintre ele este considerată a fi "Bach-Gesellschaft zu Leipzig", printre ai cărei membri fondatori s-au numărat Robert Schumann şi Franz List, şi ei titani ai muzicii universale.

Urmăriţi videoclipul 03:01 Experimentul reconstrucţiei unei fizionomii – Johann Sebastian Bach

În anul 1900 a luat fiinţă la Leipzig societatea "Neue Bachgesellschaft", care şi-a propus până în zilele noastre promovarea şi răspândirea muzicii lui Bach în întreaga lume. Aceeaşi societate administrează şi Muzeul Bach din Eisenach.

Între timp există mai bine de 300 de Societăţi Bach în Germania şi la nivel global. Cele mai "tinere" dintre acestea sunt "Sociedad de Bach" din Paraguay, înfiinţată în 2008, şi "Soft Bach Society Yamaguchi" din Japonia, înfiinţată în 2013. Pentru directorul Festivalului Bach de la Leipzig, Michael Maul, aceasta este cea mai bună dovadă că muzica lui Bach este de mare actualitate, entuziasmând publicul pe toate meridianele lumii. "Descoperim mereu tot mai multe taine, fiindcă această muzică are enorm de multe faţete. Poţi s-o tot asculţi şi studiezi şi mereu vei da de noi şi noi frumuseţi şi detalii extraordinare."