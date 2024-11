Fact check: Elon Musk răspândește minciuni despre alegeri

Felul în care cel mai bogat om al planetei Elon Musk se implică în politica americană arată cum miliardarii cu control asupra social media pot influența opinia publică și eventual modifica rezultatele unor alegeri.

"De când Elon Musk a preluat controlul asupra X, platforma s-a transformat într-o sursă de ură și dezinformare - din care mare parte vine chiar de la domnul Musk însuși", a declarat pentru DW Imran Ahmed, șef al Centrului pentru Combaterea Urii Digitale (CCDH).

Spre deosebire de alți miliardari tech și donatori politici, implicarea politică a lui Musk este foarte vizibilă și s-a intensificat înaintea alegerilor prezidențiale din 5 noiembrie. Un raport recent al CCDH a arătat că alegații false sau înșelătoare răspândite de Musk despre alegerile prezidențiale ar fi fost vizionate de 1,2 miliarde de ori între ianuarie și iulie 2024 pe platforma de socializare X (fostă Twitter), aflată în proprietatea sa.

Rolul lui Musk ca sursă de dezinformare se extinde dincolo de propriile sale postări. În mod frecvent, el redistribuie sau reacționează la afirmații false sau înșelătoare și la teorii ale conspirației - iar implicarea sa conferă un efect imens acestor postări.

Musk l-a sprijinit deschis pe Donald Trump în campania electorală din 2024 Imagine: Kevin Dietsch/Getty Images

Iată trei exemple ale modului în care Musk răspândește alegații false înaintea alegerilor din SUA.

1: Afirmații false despre migranți care ar vota

Afirmație: În iulie, președintele republican al Camerei Reprezentanților Mike Johnson a sugerat că democrații "vor să îi transforme pe imigranții ilegali în votanți". Musk a redistribuit pe Twitter această afirmație, adăugând că "scopul a fost de la bun început de a importa cât mai mulți votanți ilegali posibil", sugerând că imigranții ar fi fost aduși în SUA pentru a-i ajuta pe democrați. Postarea respectivă a fost vizionată de peste 45 de milioane de ori.

DW fact check: Fals.

Doar persoanele cu cetățenie americană au drept de vot în alegerile federale. "Persoanele fără cetățenie, inclusiv rezidenții legali permanenți, nu pot vota în alegerile federale, statale și în majoritatea alegerilor locale", după cum explică site-ul USA.gov, un site oficial al guvernului american. Legea federală interzice strict votul non-cetățenilor în alegerile prezidențiale din SUA.

Musk mai susține că durează "mai puțin de cinci minute și e nevoie de zero documentație" cu ajutorul unui app pentru a fi aprobat ca imigrant ilegal și adus pe calea aerului în SUA pe banii contribuabililor americani. Musk a repostat un video în care se afirma că, prin folosirea aplicației CBP One, un număr nelimitat de străini ar putea intra în SUA. Aplicația a fost dezvoltată de agenția americană pentru protejarea granițelor și este folosită pentru efectuarea de programări în procesul de analizare a solicitărilor de azil. Dar simpla înregistrare în aplicație nu înseamnă garantarea intrării pe teritoriul Statelor Unite.

Cu toate acestea, postarea lui Musk a fost vizionată de aproape 20 de milioane de ori și a fost redistribuită de zeci de mii de ori.

Imigrația este o temă majoră în alegerile prezidențiale americane din 2024 Imagine: DW

2: Postarea unor imagini false cu Kamala Harris

Afirmație: La începutul lui septembrie, Musk a postat o imagine cu candidata democrată Kamala Harris îmbrăcată într-un costum comunist cu secera și ciocanul imprimate pe pălărie, cu descrierea: "Kamala promite să fie un dictator comunist din prima zi. Vă vine să credeți că poartă astfel de haine!?" Postarea a devenit rapid virală, cu peste 80 de milioane de vizionări.

DW fact check: Fals.

Nu este vorba de o fotografie adevărată cu Harris. Imaginea a fost creată cu inteligența artificială. Un detector avansat de fotografii create cu inteligența artificială ca truemedia.org consideră că există "dovezi substanțiale de manipulare."

Sander van der Linden, profesor Universitatea Cambridge din Marea Britanie și autor al cărții "Foolproof: Why Misinformation Infects Our Minds and How to Build Immunity" a declarat pentru DW că informarea cu știri false erodează calitatea discursului democratic, scade încrederea în procesul electoral și în rezultate "iar pentru unii poate chiar schimba modul în care votează."

Cu o avere netă de peste 263 de miliarde de dolari (242 de miliarde de euro) estimată în noiembrie, potrivit Forbes, Musk este cel mai bogat om din lume, ceea ce îl face un influencer unic. Are o prezență majoră pe social media, cu peste 200 de milioane de urmăritori. În comparație, Taylor Swift are peste 500 de milioane de urmăritori.

Musk a achiziționat Twitter în 2022, redenumindu-l X Imagine: Jaque Silva/SOPA Images via ZUMA Press Wire/picture alliance

De când a achiziționat Twitter în urmă cu doi ani și l-a redenumit X, Musk a restaurat contul fostului președinte Donald Trump, care fusese suspendat după postările controversate ale lui Trump după ultimele alegeri prezidențiale din 2020, pe care le-a pierdut. Trump are peste 92 de milioane de urmăritori pe X și aproximativ 8 milioane pe propria sa platformă de social media Truth Social.

3: Punerea sub semnul întrebării a procesului electoral

Musk a amplificat alegațiile potrivit cărora ar fi ceva în neregulă cu listele de vot din Michigan, un stat important în procesul electoral din SUA, un așa-numit swing state. Afirmația originală - că Michigan ar avea mai mulți votanți decât rezidenți cu drept de vot - a fost deja dovedită falsă de către Election Fact Center din Michigan.

Claim: Musk a reluat tema la jumătatea lui octombrie și a acuzat-o pe secretarul de stat din Michigan Jocelyn Benson de lipsă de onestitate, scriind că "ai de gând să-i înlături pe votanții neeligibili abia DUPĂ scrutin. Ceea ce înseamnă în mod necesar că sunt mult mai mulți oameni înregistrați să voteze decât sunt votanți eligibili."

DW fact check: Înșelător.

Conform legii statale și federale din SUA, alegătorii sunt îndepărtați de pe listele de vot după ce au fost înștiințați că înregistrarea lor a fost anulată iar două cicluri electorale consecutive au trecut fără un răspuns sau activitate electorală.

"Michigan a făcut în ultimii cinci ani mai mult pentru a îmbunătăți acuratețea listelor noastre de vot decât în celelalte două decenii precedente", se precizează pe siteul oficial al statului privind alegerile. "Din 2019, autoritățile electorale au anulat peste 800.000 de înregistrări și au identificat pesye 600.000 de poziții care ar urma să fie anulate în 2025 și 2027 odată ce cele două cicluri electorale prevăzute legal au trecut."

Ce îl motivează pe Musk?

Musk și Trump au o relație complexă. În timpul campaniei electorale a lui Trump din 2016, Musk a pus la îndoială în modpublic capacitatea lui Trump de a deține cea mai înaltă funcție în stat. Ulterior, Trump l-a inclus pe Musk în grupul său de consilieri, un rol pe care Musk l-a părăsit din cauza unor neînțelegeri privind politica.

Van der Linden, de la Universitatea Cambridge, spune că Musk ar crede că o victorie a lui Trump ar fi în cel mai bun interes al afacerilor sale. Ar putea include "potențial mai multe contracte de la NASA pentru SpaceX, mai multe contracte federale pentru Starlink și libertate de a conduce platforma X după bunul plac fără ca guvernul să supravegheze companiile sale de social media", spune el.

Michael Schlegel de la BR24 a contribuit la acest material.