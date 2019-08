Fabritius: ”Combaterea defăimărilor pare nedorită de guvernul Dăncilă”

Dana Varga, consilieră a premierului Viorica Dăncilă, a distribuit pe Facebook un colaj de fotografii în care se sugerează asemănarea între președintele României, Klaus Iohannis, şi dictatorul nazist Adolf Hitler.

În exclusivitate pentru DW, Bernd Fabritius, împuternictul guvernului federal german pentru imigranți de origine germană și minorități naționale, a anunțat că a trimis ”din nou o scrisoare oficială doamnei prim-ministru pe cale diplomatică, în care mi-am exprimat indignarea și am cerut clarificarea poziției guvernului”.

Domnule Fabritius, va exista o reacție din partea guvernului federal la postarea cosilierului de stat Varga?

Cu indignare am fost nevoit să iau la cunoștință noua calomniere din partea unui înalt reprezentant al unui partid de guvernamânt la adresa minorității germane din România. Postarea doamnei Dana Varga, consilier de stat a guvernului Dăncilă, prin care se forțează o asemănare între președintele României, domnul Klaus Johannis, membru ale acestei minorități, cu Adolf Hitler, îl vizează pe președintele țării, dar lovește din nou - după incidentele anterioare provocate de domniile lor, Liviu Pop, Lia Olguța Vasilescu și Darius Vâlcov - minoritatea germană în totalitatea ei.

Această defăimare repetată a unei minorități naționale, care promovează scindarea societății civile, este absolut inadmisibilă. Am abordat această temă în urmă cu câteva săptămâni în cadrul celei de a 22-a sesiuni interguvernamentale româno-germane la Sibiu, unde guvernul României și-a asumat obligația să acorde protecția cuvenită minorității germane pe baza tratatului bilateral de prietenie și cooperare în Europa între România și Germania din anul 1992. Acest nou atac este în totală contradicție cu obligațiile asumate și nu poate trece neobservat. Din acest motiv am adresat din nou o scrisoare oficială doamnei prim-ministru pe cale diplomatică, în care mi-am exprimat indignarea și am cerut clarificarea poziției guvernului.

Nu a fost primul act de calomniere și defăimare de acest gen din partea unor funcționari înalți ai tandemului guvernamental PSD-ALDE. Cât de funcțională mai poate fi relația politică dintre Germania și România, în aceste condiții?

Relația politică și diplomatică între țările noastre este stabilă și funcțională și nu trebuie afectată de unele derapaje ale unor reprezentanți înalți ai actualei guvernări. Societatea civilă - aceasta am putut constata de repetate ori - în mare majoritate nu se alinează încă acestor defăimari, ci le dezaprobă. Acest fapt este o bază bună pentru întărirea relațiilor bilaterale. Minoritatea germană însăși este - împreună cu diaspora română din Germania - o punte de prietenie între cele două țări. Ei sunt adevărații “ambasadori ai României“, și nu actorii politici de tipul Pop, Vasilescu, Vâlcov sau Varga.

Relația de lucru în special cu omologul meu, co-președintele Comisiei interguvernamentale Româno-Germane, domnul ministru delegat George Ciamba, este una foarte constructivă. Sper că guvernul Dăncilă va folosi cel târziu acest prilej pentru a lua măsurile necesare de prevenire a continuării acestor defăimări inacceptabile.



Ce măsuri concrete ar trebui să întreprindă, în opinia dvs., guvernul Dăncilă pentru a opri asemenea ieșiri ostile la adresa unei minorități din România, dar și la adresa Germaniei, un stat partener în UE și NATO?

Dacă asemenea ieșiri defăimătoare în public se întâmplă în repetate rânduri și în mare parte necontestate de conducerea guvernului în spatiul public, și mai ales dacă ele rămân fără consecințe, o combatere nu pare posibilă. Chiar mai mult, combaterea lor pare nedorită de guvernanții de la București. Din acest motiv, între timp ele chiar sunt atribuite acestui guvern. Am fost indignat să aflu că tocmai autorul unei discriminări și defăimări grave la adresa minorității germane, senatorul Liviu-Marian Pop, urmează să fie desemnat ca noul președinte al delegaţiei parlamentului României la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, forul European de protecție pentru minorități, acolo unde s-a cerut anchetarea faptelor de discriminare comise de el. O asemenea nominalizare dăunează grav imaginii României și este un semnal regretabil pentru modul delăsător, cu care sunt privite asemenea defăimări colective la adresa unei minorități naționale la București. Sper că asemenea semnale vor fi corectate fără întârziere și că postările de genul celor publicate de doamna consilier de stat Varga nu vor rămâne în continuare fără consecințe.