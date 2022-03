Expert militar german:Toate părţile trebuie să facă acum concesii dureroase

Deutsche Welle: Unităţi ale marelui convoi militar de la nord de Kiev au luat poziţie de luptă. Ce e de aşteptat?

Wolfgang Richter: Prin coloana nordică războiul din jurul Kievului intră într-o fază decisivă. Trebuie să plecăm de la premisa că s-a dat ordin de cucerire a oraşului. Dacă nu ar fi aşa, atunci ar exista voinţa de încercuire a oraşului, dar asta ar dura foarte mult timp. Pătrunderea în oraş ar fi cel mai sângeros scenariu pe care ni-l putem închipui. Fiindcă s-ar da lupte pentru fiecare casă şi fiecare stradă. Şi asta s-ar termina cumplit pentru ambele părţi.

Recent au fost atacate oraşele ucrainene Ivano-Frankivsk şi Dnipro. Extinde Rusia războiul la nivelul întregii ţări?

Dnipro se află în estul Ucrainei, direct pe fluviul Nipru. Se află cam la mijloc între forţele ruse care avansează de la nord la sud şi forţele care au pornit din Crimeea în direcţia Mariupol şi Zaporojie. Dacă cele două forţe din nord şi sud vor reuşi să se unească la Dnipro, Donbasul şi forţele ucrainene aflate acolo ar pierde legătura cu restul frontului. Acesta este primul scenariu. Al doilea se referă la atacurile aeriene din apropiere de Ivano-Frankivsk. Aici este vorba de atacuri aeriene asupra unor aeroporturi. Rusia pare deja să reacţioneze la dezbaterea privind trimiterea unor avioane din state NATO în Ucraina. Aparent ruşii bombardează aceste aeroporturi preventiv, pentru a îngreuna întreţinerea, logistica şi aterizarea acestor avioane.

Col. (rez.) Wolfgang Richter

Credeţi că se va ajunge la predarea unor avioane MiG 29 către Ucraina? De ce credeţi că s-a discutat atât de deschis despre această opţiune?

Din punct de vedere politic e clar: NATO a explicat că nu vrea să devină tabără beligerantă, că nu vrea să intre în război. Dar avioanele care decolează de pe teritoriul NATO şi intervin în Ucraina trebuie atribuite statelor NATO. Polonia, evident că nu a vrut să-şi asume acest risc. De aceea Polonia a propus să predea avioanele respective la baza aeriană americană Ramstein din sud-vestul Germaniei. Dar aici se nasc şi o serie de întrebări de natură militară. Rusia are multe sute de avioane de luptă şi, desigur, şi rachete corespunzătoare. Astfel că şi dacă Ucraina ar ajunge în posesia acelor MiG-uri, nu e deloc sigur că aceasta ar schimba soarta războiului. În plus: există infrastructură pentru a adăposti acele avioane? Există aeroporturi intacte? Există logistica necesară? Fiindcă au fost atacate şi depozite de carburant. Pot fi reparate şi întreţinute acolo avioanele? Toate acestea nu sunt clare. Şi de aceea am impresia că această dezbatere publică a avut mai ales rolul să transmită mesajul: iată că şi noi facem ceva.

Ce se va întâmpla în continuare?

În toată partea de vest a Ucrainei nu vedem nicio operaţiune la sol a ruşilor, în afara atacurilor aeriene. Dacă acum a doua ştafetă rusă intră în luptă şi se macină în lupte purtate în mediul urban, atunci această operaţiune militară poate fi considerată eşuată. Şi atunci nu există decât două posibilităţi: Fie creşte disponibilitatea pentru compromis, şi există semnale în acest sens în ambele tabere, de renunţare la poziţiile maximaliste. Fie Rusia încearcă încă o dată cu escaladare maximă să obţină ceva, ceea ce ar fi omeneşte groaznic şi nu ar avea sens din punct de vedere strategic, fiindcă Ucraina nu poate fi ocupată. Şi Moscova trebuie să realizeze acest lucru.

Cum s-ar putea ieşi din acest război?

Moscova spune că nu a planificat ocuparea de durată a Ucrainei. Şi spune că Ucraina trebuie să existe în continuare ca stat suveran. Zelenski a declarat la rândul său că ar putea renunţa la aderarea la NATO. El pune acum accent pe aderarea la UE. El a declarat de asemenea că îşi poate imagina o soluţie de compromis pentru Donbas. Dar fără a preciza în ce fel, şi de aceea nu putem decât să facem presupuneri.

Rămân o serie de aspecte decisive: ce înseamnă suveranitatea Ucrainei dacă se va pune condiţia să renunţe la aderarea la NATO? Va avea astfel libertatea să adere la UE? Vor fi liberi ucrainenii să se orienteze spre vest, să-şi structureze politica în mod corespunzător? Ce înseamnă demilitarizare? Aceasta nu are voie să însemne că ţara nu va mai fi capabilă să se apere. Aşa ceva ar fi total inacceptabil.

Cred că toate părţile trebuie să facă acum concesii fiindcă trebuie să renunţe la poziţiile lor maximaliste. Situaţia militară îi va sili în acest sens.

Wolfgang Richter este colonel în rezervă al armatei germane şi lucrează ca expert în cadrul fundaţiei Wissenschaft und Politik (SWP). Este specializat în domeniile politică de securitate şi în relaţiile NATO-Rusia.