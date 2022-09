Evadarea din Rusia și un nou început în Kazahstan?

Cozi de kilometri întregi se formează pe partea rusă a frontierei cu Kazahstanul, în special la punctele de trecere care duc spre orașele kazahe Petropavlovsk și Uralsk. În total, întâlnești 51 de puncte de control de-a lungul celor peste 7500 de kilometri de frontieră ruso-kazahă. De la 21 septembrie, când președintele rusVladimir Putin a ordonat "mobilizarea parțială" pentru războiul împotriva Ucrainei, au sosit aici mai ales tineri.

Cei care traversează Sirim spre Uralsk, în vestul îndepărtat al Kazahstanului, arată de bunăvoie fotografii și filmări pe smartphone-urile lor în care au surprins ce se întâmplă de cealaltă parte a graniței, de partea rusă.

Doi bărbați, cu vârste estimate la 40 și 18 ani, sunt obosiți de atâta așteptare, dar și fericiți că au trecut în sfârșit granița. Emoționați, ei povestesc ce au trăit în timpul nopții.

Regiunea Zaporije: Fuga de război și de o posibilă catastrofă nucleară

"Sunt foarte mulți oameni, între 500 și 600 de mașini. Imediat după ce a fost ordonată mobilizarea, toate biletele de avion s-au epuizat, în pofida creșterii bruște a prețurilor, de la 100.000 la 300.000 de ruble (aproximativ 1800 la 5400 de euro, n.r) dus-întors", ne spun cei doi bărbați, în timp ce își așteaptă prietenii care se află încă de cealaltă parte a punctului de trecere a frontierei. Cu toții merg pentru prima dată la Uralsk. De acolo vor să se deplaseze spre Europa, unde unii dintre ei au rude. Alții posedă chiar o viză Schengen care le permite să intre în majoritatea țărilor europene.

De ce vor rușii să plece?

Igor din Samara, la 200 de kilometri distanță, este programator. A trecut granița în Kazahstan pe jos. El vorbește deschis despre faptul că și-a lăsat acasă soția și cei doi copii pentru a ajunge în țara din Asia Centrală. La coadă a fost nevoit să stea timp de 12 ore.

Igor, un programator din Samara, nu vrea să meargă la război, motiv pentru care și-a lăsat familia în Rusia

"Mă duc la Uralsk pentru a scăpa de ceea ce mă amenință în orașul meu natal. Cunoscuții mei au primit deja chemarea, eu încă nu. Nu vreau să lupt, nu vreau să ucid și nu vreau să fiu ucis", spune Igor despre teama de a merge la război.

Întrebat dacă susține acțiunile Kremlinului împotriva Ucrainei, Igor refuză să comenteze. Acum vrea să lucreze din Uralsk și să monitorizeze situația din Rusia. "De întors mă voi întoarce dacă situația se schimbă", spune el și se îndreaptă spre un taxi.

Sania, o tânără din Kazan, de pe Volga, nu a fost niciodată în Kazahstan. Ea spune că a pornit la drum împreună cu prietenul ei, dorind să ajungă din urmă rudele prietenei sale, care au plecat cu o zi mai devreme și au așteptat doar trei ore la graniță.

Sania din Kazan își însoțește iubitul în timp ce acesta fuge de încorporare.

"Vrem să fim în siguranţă. Am plecat din cauza mobilizării. Aceasta nu ne afectează încă personal, pentru că prietenul meu este student. Însă de îndată ce totul se va liniști, ne vom întoarce. Pentru moment am hotărât să rămânem aici. Suntem șapte persoane în total, toți suntem tineri, însă nu vorbim despre politica Kremlinului", spune Sania.

Mutare în Kazahstan?

La primele ore ale dimineții un taxi oprește în fața unui hotel din Almatî, cea mai mare metropolă și fosta capitală a Kazahstanului. Aici, în sud-estul acestei țări imense, tinerii ruși cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani coboară repede, își fac valizele, plătesc șoferul și se grăbesc să ajungă la hotel. Când sunt întrebați de unde vin, cei patru bărbați se arată reticienți. Cu condiția să nu se facă nici înregistrări audio, nici fotografii sau filmări, ei acceptă în cele din urmă să vorbească despre ei.

În dialog cu DW, unul dintre tineri spune că ”tocmai au sosit”. Mai jos scurtul dialog cu tânărul rus.

- Ați venit aici din cauza mobilizării parțiale din Rusia?

- Da

- Cum vă numiți?

- Nikolai

- De ce ați plecat tocmai în Kazahstan?

- Era mai la îndemână

- Și cum ați ajuns aici? Biletele de avion s-au scumpit mult.

- Cu autobuzul până la Celeabinsk (un mare oraș rusesc din sud-estul munţilor Urali, n.r) și de acolo cu mașina până la graniță. Am traversat-o legal. Apoi am luat un taxi până la Petropavlovsk (nordul Kazahstanului, n.r) și de acolo am continuat cu trenul aproape toată ziua.

Nu toți vor să rămână

După Nikolai, ceilalți tineri prind și ei curaj. Unul dintre ei povestește că vine din Tula, la 200 de kilometri sud de Moscova, iar ceilalți doi chiar din capitală. Toți lucrează în sectorul IT și pot munci de oriunde. Doi dintre ei au chiar propria lor companie. Când au fost întrebați dacă vor să rămână în Kazahstan, unul dintre ei a răspuns: "Nu știu. Vom urmări situația politică. Nu cumva ca granița să fie închisă brusc, că am familia acasă." Un altul spune că nu știe care este situația cu permisul de ședere, dar vrea să înregistreze o companie cu un prieten din Kazahstan.

Metropola kazahă Almatî din sud-estul Kazahstanului este una dintre destinațiile tinerilor ruși

În Kazahstan se află mulți tineri din Rusia. Nu puțini sunt însoțiți de familiile lor, alții călătoresc solitari. Fapt este că nu toți vor să rămână. "Am văzut pe Telegram că Kârgâzstanul și Uzbekistanul au demarat proiecte pentru IT-iști, ceva de felul parcurilor tehnologice. Există diferite programe de sprijin. Poate mă duc acolo", spune unul dintre tinerii din fața hotelului.

Rețelele de socializare sunt pline de oferte de locuri de muncă, precum și de sfaturi pentru a începe o afacere sau pentru a obține un permis de ședere. Mulți ruși discută aceste subiecte pe numeroase canale Telegram. Alții încearcă să rămână în Kazahstan prin căsătorie. Aproape toți sunt acum preocupați în primul rând de găsirea unui loc de muncă. "Mi-ar plăcea să mă mut în Kazahstan, dar mă tem că nu voi găsi un loc de muncă și atunci nu mi se va permite să rămân. Sunt încă student și vreau să devin programator", scrie un utilizator pe nume Ivan Frolov.

Este iminentă deportarea?

Majoritatea rușilor care vin în Kazahstan sunt tineri, care s-ar încadra în al doilea și al treilea val de mobilizare din Rusia. Unii dintre ei se tem că guvernul rus ar putea adopta o lege pentru a căuta persoanele care să fie chemate să servească în armată. Pentru ei, întrebarea este dacă autoritățile kazahe îi vor expulza în Rusia.

Punctul de trecere a frontierei dintre Rusia și Kazahstan în imensitatea stepei

Legislația kazahă nu prevede expulzarea străinilor pe motiv de chemare în armată în alt stat. Articolul 28 din legea privind statutul juridic al străinilor explică faptul că cetățenii străini pot fi expulzați din Kazahstan dacă organizează sau participă la mitinguri și marșuri neautorizate, dacă furnizează informații false autorităților atunci când prezintă documente pentru obținerea unui permis de ședere sau a cetățeniei, dacă încalcă ordinea la trecerea frontierei sau dacă încalcă legile privind migrația.

Cât timp au voie să rămână?

Potrivit Ministerului de Interne din Kazahstan, 1,66 milioane de cetățeni ruși au intrat în țară din ianuarie 2022, iar 1,64 milioane au plecat. Circa 3200 de persoane, adică 0,2% dintre cei recent veniți au fost trași la răspundere pentru încălcarea legilor privind migrația, ceea ce poate duce la expulzare.

Potrivit ministerului, în Kazahstan se află în prezent 20.000 de cetățeni ruși. Autoritățile se asigură că toți străinii sunt înregistrați complet la intrare și subliniază că cetățenii străini nu au dreptul de a rămâne pe termen nelimitat. Și cetățenii statelor din Uniunea Vamală, formată din Rusia, Belarus, Armenia, Kazahstan și Kârgâzstan, trebuie să se înregistreze la poliție în termen de 30 de zile. Durata șederii nu poate depăși 90 de zile de la data intrării.