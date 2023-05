Europa își mută temporar capitala în Republica Moldova

Circa 50 de șefi de state și de guverne, precum și oficiali europeni de cel mai înalt nivel sunt așteptați să ajungă la consultări.

Evenimentul va avea loc în zilele de 1 și 2 iunie 2023 la Castelul Mimi, una dintre cele mai frumoase destinații turistice din Moldova, situate la aproximativ 40 de kilometri de Chișinău, în satul Bulboaca, raionul Anenii Noi. Care sunt așteptările de la acest eveniment internațional și ce avantaje aduce el Republicii Moldova în contextul războiului din Ucraina, aflați din discuția DW cu analiștii de la Chișinău.

Oportunitate unică

Preşedinta Maia Sandu la evenimentul pro-UE din 21 mai 2023 de la Chişinău. Pe scenă, la pupitru: preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Imagine: Vitalie Calugareanu/DW

Războiul din Ucraina și acțiunile agresive ale Federației Ruse au convins o dată în plus liderii UE să accelereze extinderea relațiilor de cooperare cu țările din vecinătatea sa. Acesta a fost unul din scopurile fondării CPE, anunțat anul trecut de președintele Franței, Emmanuel Macron. Astfel, chiar la primul summit CPE din octombrie 2022 au participat atât lideri ai țărilor UE, cât și reprezentați ai țărilor care nu fac parte din blocul comunitar. Cu acel prilej, președinta Maia Sandu anunța că următoarea reuniune se va desfășura chiar în Republica Moldova.

Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, este de părere că reuniunea CPE reprezintă o oportunitate unică, atât pentru statele membre ale UE, cât și pentru țările ce nu fac parte din aceasta, de a-și consolida cooperarea în perspectiva obiectivelor și intereselor comune.

„Viitoarea reuniune în Republica Moldova ar trebui să examineze inițiative de promovare a conectivității în domenii critice, cum ar fi interconexiunea energetică, extinderea programului Erasmus+, liberalizarea tarifelor de roaming și îmbunătățirea viitoarelor Culoare de Solidaritate. Aceste inițiative ar putea contribui la reducerea decalajelor dintre țările UE și cele din afara ei. Astfel de proiecte ar putea promova cooperarea transfrontalieră și o Europă mai interconectată, consolidând totodată solidaritatea între statele europene”, a explicat expertul.

Poză de grup la summit-ul inaugural al Comunităţii Politice Europene, desfăşurat la Praga în octombrie 2022. În rândul din faţă, în partea dreaptă: preşedinta Maia Sandu (în taior portocaliu) Imagine: David W Cerny/REUTERS

Potrivit lui, summit-ul găzduit în Moldova ”trebuie să aibă în vedere dezvoltarea unui mecanism multilateral de asigurare împotriva riscurilor politice pentru investiții și proiecte de infrastructură, stimulând parteneriate cu companii private, guverne, instituții financiare internaționale și ONG-uri. De asemenea, Comunitatea Politică Europeană poate juca un rol cheie în redresarea crizei energetice actuale din Europa, oferind o platformă de cooperare și coordonare”.

Astfel, ”obiectivul principal al reuniunii este aducerea de beneficii concrete oamenilor prin proiectele de conectivitate, infrastructură și reconstrucție, iar UE trebuie să joace un rol esențial în sprijinirea acestor inițiative pentru o cooperare și integrare sporite pe întregul continent”, a declarat expertul pentru DW.

Integrare prin dezvoltare

Dacă prima reuniune a CPE de la Praga a fost una a declarațiilor mai degrabă diplomatice decât pragmatice, la evenimentul din 1 și 2 iunie Republica Moldova așteaptă anunțarea mai multor proiecte concrete. Unul din acestea vizează sectorul energetic. CPE poate contribui la asigurarea unei aprovizionări cu energie din surse diverse și sigure, cu accent pe dezvoltarea surselor de energie regenerabilă și reducerea dependenței de importurile de energie din Rusia. Un alt avantaj economic cu șanse de concretizare la summit ține de atragerea investițiilor străine și a sprijinului financiar de care țara are nevoie. Astfel, dezvoltarea Republicii Moldova ar putea scurta drumul spre integrarea în UE, obiectiv anunțat de clasa politică de la Chișinău.

Adrian Lupușor, directorul executiv al centrului de analiză „Expert-Grup”, crede că, deși summit-ul este cu adevărat istoric din punct de vedere al diplomației, efectele economice nu vor fi vizibile imediat.

„Vor exista și anumite efecte directe cum ar fi promovarea turismului, deoarece organizarea evenimentului va promova și mai mult Republica Moldova. Un alt aspect, care este legat de turism, se referă la produsele vitivinicole. Pe lângă dezvoltarea turismului și promovarea valorilor autohtone, vor crește și exporturile de vinuri. Acest lucru va echivala cu un semnal de siguranță pentru investitori. Când o țară precum Republica Moldova, aflată în vecinătatea unui război, poate să găzduiască un eveniment de o asemenea importanță, înseamnă că în hotarele ei domnesc pacea și liniștea. Cu toate acestea, efectele economice vor fi vizibile în timp și doar dacă rezultatele reuniunii vor fi susținute de reforme și de îndeplinirea angajamentelor asumate de Republica Moldova. Nu trebuie să ne așteptăm la apariția imediată a unui boom economic după summit”, a spus economistul pentru DW.

Desprinderea de orbita rusească

Organizarea summit-ului la Chișinău este și un semnal puternic transmis regimului de la Moscova, pentru a confirma sprijinul oferit țărilor dornice să scape de dependența de Rusia. Chiar dacă evenimentul nu face parte din procesul negocierilor de aderare la UE, acesta vine să demonstreze voința Republicii Moldova de a ieși de sub dominația rusească.

O bună parte din cetăţenii Republicii Moldova speră ca ţara lor să se alăture cât mai curând familiei europene Imagine: Aurel Obreja/AP Photo/picture alliance

Regimul de la Moscova a tratat cu răceală organizarea acestui summit, anterior Kremlinul a criticat orice inițiativă a guvernului de la Chișinău de a se apropia de UE. În cadrul unui șir de proteste organizate de partidul „Șor”, susținut de Moscova, pe lângă mesaje de ordin socio-economic, au fost scandate şi lozinci anti-UE. În plus, Rusia a continuat să ducă un război informațional și să promoveze mesajele sale propagandistice pentru a dezbina societatea moldovenească.

Valeriu Pașa, expert al organizației WatchDog.md, a declarat că reacția unor partide de opoziție din Republica Moldova reflectă tentativa Rusiei de a discredita organizarea summit-ului. „Campania ruşilor de dezinformare și manipulare vizează discreditarea evenimentului în primul rând în ochii moldovenilor. Pe de altă parte, nici autoritățile nu comunică foarte eficient, oferind ocazii în plus pentru punerea sub semnul întrebării a reuniunii. Deocamdată lucrurile sunt însă în grafic. Summit-ul CPE este un eveniment de prestigiu internațional, reprezentând la momentul actual cea mai importantă platformă de dialog între țările UE și țările vecine. Chiar dacă aici nu vor fi luate anumite decizii formale, consultările vor facilita dialogul pe marginea subiectelor importante. Pentru cetățenii Republicii Moldova, conferința reprezintă recunoașterea țării în acest dialog european. Evenimentul este totodată și o bună ocazie de a pune Republica Moldova în lumina presei internaționale. Or, aceasta contează foarte mult pentru parcursul nostru european și ne va ajuta în procesul de negocieri”, a declarat pentru DW Valeriu Pașa.

Dorința de a scăpa de vectorul rusesc a fost demonstrată și de cei aproximativ 80.000 de cetățeni care au participat la adunarea națională „Moldova europeană”, desfășurată la 21 mai în ajunul organizării summit-ului. Manifestarea a confirmat o dată în plus că o mare parte din cetățeni își doresc să trăiască în familia europeană.