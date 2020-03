Este timpul sa vorbim despre propaganda ruseasca si epidemie! (Ziare.com)

Unii raspandesc ipoteze fanteziste doar din foame de atentie combinata cu habarnism si o incredere exagerata in propriile calitati intelectuale. Vedeam un video pus de un cantaret, idol al unora cu varsta (nu stim daca, uneori, si IQ) sub 20 in care explica el cum povestea cu COVID-19 e o conspiratie pentru a opri China si asa mai departe. "Ne dederam dracu'", s-ar zice la mine in Oltenia. Uite unde era analistul geopolitic!



Alte lucruri nu vin insa de la habarnisti. Vin de la entitati care stiu foarte-foarte bine ce fac. Iar una dintre ele este Federatia Rusa. Pe canale neoficiale de multe ori, dar si cat se poate de oficiale, gen Sputnik. Ei doar se folosesc de habarnisti. Sovieticii inventasera chiar si un termen pentru asta "idiotii utili".

Sa facem o scurta trecere in revista:



1. Manipularea "dar de ce vin trupele americane in Europa si ce legatura are cu virusul?"



Circula pe zeci de site-uri obscure informatia ca "vin trupele americane", cu sugestia - sau uneori chiar afirmatia - ca SUA ar vrea sa ocupe parti din Europa folosindu-se de coronavirus sau, depinde de sursa, sa ameninte Rusia. Circula chiar si poze cu blindate americane.



Despre ce este vorba? Exercitiul Defender Europe. Adica un exercitiu al NATO, demult programat, care va avea loc in aprilie si mai si la care participa toate statele, inclusiv Romania. Nu e nicio invazie.



Desigur, blindatele pline de militari nu sunt de anul asta pentru ca, fireste, exercitiile nu au inceput. De altfel, SUA au anuntat deja ca reduc numarul de trupe, existand chiar posibilitatea anularii exercitiului.



De unde a pornit manipularea? De la rusi, ne spune chiar site-ul oficial al UE pentru combaterea dezinformarii rusesti, EU vs Disinformation. Distribuita pe multe canale ale propagandei rusesti.



Mai multe site-uri din Romania, rusofile sau doar conduse de personaje cu intelegere limitata ori scrupule inexistente, au preluat informatia.

