Este curând prea târziu pentru a salva clima?

Teribila veste soseşte direct de la Palatul Buckingham din Londra. "Sunt destul de sigur că viitoarele 18 luni vor fi decisive şi vor arăta dacă suntem capabili să menţinem schimbările climatice la un nivel care să ne permită supravieţuirea", a declarat recent Prinţul Charles.

BBC a relatat despre această afirmaţie a prinţului moştenitor şi a lansat sloganul: "Doar 18 luni pentru a salva clima". A fost citat şi un om de ştiinţă german: "În următorii ani lumea nu poate fi vindecată. Dar prin neglijenţă ea ar putea fi rănită mortal până în 2020", a afirmat deja în 2017 directorul de atunci al Institutului pentru Studiul Schimbărilor Climatice de la Potsdam, Hans Joachim Schellnhuber.

Mai întâi o veste bună: Nu, lumea nu va dispărea în 2020. Iar acum vestea cea proastă: Prinţul Charles şi profesorul Schellnhuber au motive pentru prognoza lor dramatică.

Ghețarul Ronului se topește

1,5 grade C - un ţel ambiţios

De când exact nu se va mai putea salva clima? Niciun om de ştiinţă nu poate da acum un răspuns exact la această întrebare. Oceanologul şi climatologul Hans-Otto Pörtner este co-preşedinte al unui grup de lucru al Consiliului Climatic Mondial (IPCC). În comisia ONU lucrează cercetători internaţionali care culeg cele mai noi date privind transformările climatice şi le pun la dispoziţia decidenţilor politici. Pörtner a evidenţiat că toţi colegii săi sunt de acord asupra următorului aspect: "Dacă pământul se va încălzi cu mai mult de 1,5 grade C, în comparaţie cu perioada de dinaintea revoluţiei industriale, atunci efectele devin tot mai periculoase." Şi, cu cât se aşteaptă mai mult fără a se lua măsuri, cu atât devine mai greu de atins obiectivul.

La rândul său, Wolfgang Obergassel, cercetător pentru politici climatice internaţionale la un institut de profil din Wuppertal a explicat: În anii 1990 mai întâi UE a realizat că încălzirea pământului ar trebui menţinută sub valoarea de 2 grade. A mai fost nevoie de alţi zece ani pentru a convinge restul lumii de această necesitate."

42 de grade - caniculă la reprezentanța ONU din Bonn

În 2009, la conferinţa ONU pe teme climatice de la Kopenhaga, comunitatea internaţională a căzut de acord că încălzirea pământului nu ar trebui să depăşească două grade. "Apoi însă ştiinţa climatică a avansat şi a devenit clar că şi la două grade ar fi de aşteptat pagube severe", a explicat pentru DW Obergassel.

Ţări în curs de dezvoltare, care au cel mai mult de suferit de pe urma schimbărilor climatice, au început să facă presiuni. Mai ales măruntelor state insulare care sunt ameninţate să dispară înghiţite de ape li se datorează faptul că ţelul ambiţios de 1,5 grade este menţionat în acordul istoric de la Paris, semnat în 2015. Dar "acela a fost un compromis, este o cifră rotundă. S-a ajuns la această valoare în urma tratativelor politice", a explicat cercetătorul Obergassel.

Ce spun modelele climatice?

Părerile sunt împărţite în privinţa momentului în care pământul se va încălzi cu mai mult de 1, 5 grade. Unii spun că se va întâmpla deja în anii 2020, alţii că abia în anii 2040. IPCC a publicat anul trecut o analiză privind ţelul de 1,5 grade. "Vom ajunge între 2030 şi 2052 la 1, 5 grade. Aceasta e ce ne comunică modelele climatice. Dar acestea nu sunt decât valori estimative", a declarat climatologul Pörtner pentru DW. Este deci posibil ca pământul să se fi încălzit cu 1, 5 grade deja în 2030, dacă guvernele nu acționează rapid.

Mașina cu aburi inventată de James Watt

Care a fost perioada preindustrială?

Când scoţianul James Watt a perfecţionat în anul 1784 motorul cu aburi şi a început industrializarea mai întâi în Anglia, nimeni nu bănuia că acela este şi începutul unor schimbări climatice provocate de om. De atunci omul degajă în atmosferă cantităţi tot mai mari de bioxid de carbon. Climatologul american Michael M. Mann estimează că lumea s-a încălzit deja pe la 1870, după primii 100 de ani ai industrializării, cu 0,2 grade.

Pentru calculele lor privind încălzirea pământului, climatologii iau drept bază de comparaţie intervalul 1850-1900. De la sfârşitul secolului al XIX-lea, cantitatea de CO2 degajată în aer a crescut tot mai rapid, corespunzător dezvoltării tehnologice tot mai cuprinzătoare şi expansiunii industrializării la scară globală.

Ard pădurile în Siberia - regiunea Krasnoiarsk

Mai puţine emanaţii începând din 2020

Deja actuala încălzire, situată la nivelul de aproximativ 1 grad, are efecte vizibile: incendii de pădure în Siberia, dezgheţarea permafrostului siberian, ridicarea nivelului oceanelor lumii şi înmulţirea valurilor de caniculă în Europa.

Potrivit calculelor IPCC, lumea ar trebui, cu mare probabilitate, să devină până în 2040 neutră din punct de vedere al emanaţiilor de CO2, pentru a menţine încălzirea pământului sub 1,5 grade. Pentru atingerea acestui ţel, începând din 2020 emanaţiile ar trebui să scadă consecvent de la an la an în toate ţările lumii.

"Din perspectiva actuală, această premisă este poate cam idealistă. Ea se bazează pe faptul că şi cei mari, SUA, China, India, îşi vor reduce emisiile masiv începând din 2020. Dar pentru moment, aceste emisii cresc peste tot în lume de la an la an", a explicat Pörtner. Totuşi, în opinia sa clima poate fi salvată şi după anul 2020. Dar cu cât aşteptăm mai mult fără a interveni, cu atât va trebui să recurgem la măsuri mai drastice.

Astfel Prinţul Charles are dreptate când face presiuni asupra statelor lumii să aplice cât mai rapid metode eficiente de protecţie a climei.