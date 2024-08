Când a fost scos la trei noaptea din celula în care era izolat, Vladimir Kara-Murza credea că va fi împușcat. "În țara noastră, orice e posibil", a spus opozantul rus în cadrul conferinței de presă susținute la sediul Deutsche Welle din Bonn alături de alți doi critici ai regimului lui Putin, Andrei Pivovarov și Ilia Iașin, care au fost eliberați în cadrul schimbului istoric de prizonieri între Moscova și Occident. Prizonierii eliberați au fost întâmpinați la aeroportul Köln / Bonn de cancelarul federal Olaf Scholz, care și-a întrerupt în acest scop concediul de vară. "Eram sigur că voi muri în închisoarea lui Putin, că nu-mi voi mai vedea niciodată soția și copiii. E oarecum ireal că sunt acum aici", le-a spus Vladimir Kara-Murza, vizibil emoționat, celor aproximativ 100 de jurnaliști prezenți la conferința de presă de la Bonn, inițiată de Fundația Anti-Corupție, fondată de disidentul rus Alexei Navalnîi. Cei trei foști deținuți politici au spus că n-au știut până în ultimul moment că vor fi eliberați și că urma să aibă loc un schimb de prizonieri. Politicianul și jurnalistul Kara-Murza, un critic al războiului Rusiei împotriva Ucrainei, fusese condamnat la 25 de ani de închisoare în aprilie 2023. La conferința de presă din Bonn, opozantul a povestit cum i s-a cerut în ultimele zile de detenție să semneze o cerere de grațiere adresată lui Putin, în care să-și declare regretul pentru faptele comise. "Întâi am crezut că e o glumă, le-am zis că nu scriu așa ceva. După ce mi s-a cerut în repetate rânduri să scriu o cerere de grațiere, am scris că nu îl consider pe Putin un președinte legitim, ci că e un dictator, un uzurpator și un ucigaș. Că poartă răspunderea pentru moartea multor copii din Ucraina."

Și politicianul rus de opoziție Ilia Iașin, un critic al invaziei ruse în Ucraina, a subliniat că a declarat deschis, când era în detenție: "Nu mă voi ruga de o persoană pe care o consider un tiran, un ucigaș, un inamic al propriei țări, să-mi facă o favoare." Nu și-a dat consimțământul să fie expatriat, a adăugat Ilia Iașin: "Insist asupra dreptului meu constituțional de a trăi în țara în care m-am născut. (...) Vreau să mă întorc." Opozantul Ilia Iașin a amintit că peste 1000 de persoane sunt în continuare în închisorile din Rusia din motive politice, potrivit ONG-ului Memorial.

Vladimir Kara-Murza, care suferă de o boală a sistemului nervos după ce a fost victima a cel puțin două tentative de otrăvire, e optimist că se va întoarce în Rusia. "În avion, fiecare dintre noi a fost însoţit de propriul ofițer FSB. La decolare, ofițerul meu mi-a zis: Privește, asta e ultima oară că îți vezi țara. Iar eu i-am răspuns: Uite, eu sunt de profesie istoric. Simt și știu că mă voi întoarce în țara mea, și va fi mult mai curând decât crezi."

Cei care au fost eliberați din închisori trebuie să-i sprijine "pe cei care au nevoie de ajutorul nostru", a subliniat Andrei Pivovarov. Fostul director al ONG-ului Open Russia a îndemnat comunitatea internațională să stea de vorbă cu oamenii din Rusia. "Foarte mulți cetățeni ai Rusiei, care sunt invizibili, gândesc altfel decât Putin."

După ce a fost eliberat în contextul celui mai mare schimb de prizonieri dintre Rusia și Occident, de după Războiul Rece, Vladimir Kara-Murza i-a mulțumit cancelarului german Olaf Scholz. Germania a jucat un rol foarte important în schimbul istoric de prizonieri, acceptând să-l elibereze pe Vadim Krasikov, condamnat la închisoare pe viață pentru uciderea unui cecen într-un parc din Berlin. Pentru Germania "a fost o decizie grea, dar deciziile simple se iau doar în dictaturi, în timp ce pentru un sistem democratic, cea mai mare valoare o are viața umană", a spus Vladimir Kara-Murza.

Cei trei foști prizonieri politici ruși au fost aplaudați când au intrat în sală și la finalul conferinței de presă. În ciuda ororilor prin care au trecut și a epuizării, au găsit puterea să zâmbească din când în când și chiar să facă glume în limba rusă. Nici unul dintre ei nu și-a pierdut speranța că Rusia va deveni, cândva, o țară liberă și democratică.